Esküvőt szervezel vagy esküvőre mennél? Akkor ezt neked találták ki!

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 13. 12:00
ceremóniaházasság
Új trend kezd terjedni a lakodalmas piacon. Nem arra kell gondolni, hogy valamelyik előadó mulatós lemezt ad ki, hanem arra, hogy már esküvőkre is vásárolhatunk belépőt, amiből az ifjú pár a ceremónia költségeit fedezheti, míg a fizető vendég élvezheti a lagzi minden előnyét!
GUY
A szerző cikkei

Vannak, akik alig várják, hogy valamelyik rokonuk megházasodjon, mert egyszerűen odáig vannak az esküvőkért. Nekik biztosan tetszeni fog az az új trend, ami felütötte a fejét az európai esküvőpiacon. Ennek lényege, hogy az ifjú párok egy szolgáltatón keresztül áruba bocsájtanak néhány vagy több helyet az esküvőjükre, a bevételből pedig – amit a szolgáltató nyilván valamelyest lefölöz – fedezhetik a rendezvény kiadásait. 

esküvő
Egy esküvő akkor is jó buli lehet, ha van pár idegen a násznép soraiban. / Fotó: Pexels (illusztráció)

 

Fizetős vendégek az esküvőn? Igen!

Éppen emiatt alapította az Invitin nevű vállalkozását Katia Lekarski, akinek akkor jött az ötlet, hogy esküvői jegyeket áruljon, amikor a lánya megkérdezte őt, hogy "miért nem hívják meg őket is azokra az esküvőkre, amelyekhez bérbe szokták adni délkelet-franciaországi házukat?" Az Invitinnek most már több párja is hajlandó eladni esküvői jegyeit a platformon, és rengeteg olyan ember van, aki hajlandó több száz eurót fizetni a részvételért.  A szolgáltatás egyre kelendőbb: akár szolgáltatói – akár fogyasztói oldalról nézzük.

Érdekesnek találtam, hogy idegeneknek árulhatsz jegyeket az esküvődre. Nekem nincs nagy családom, így nem jutok el sok esküvőre, de nagyszerű dolog megtapasztalni egy esküvőt és a különböző hagyományokat, még akkor is, ha idegenek esküvőjéről van szó

 – mondta Laurène, aki fizetett az Invitin alkalmazáson keresztül azért, hogy részt vegyen néhány idegen esküvőjén. 

A párok egyébként az applikáció segítségével szűrhetik is az idegeneket, és kiválaszthatják, hogy kit engednek be az esküvőjükre.

A vendégeknek ezzel szemben szigorú szabályokat kell betartaniuk, beleértve 

  • a megfelelő öltözködést, 
  • az időben érkezést, 
  • a mértékletes alkoholfogyasztást és azt, hogy
  • a rendezvényről készült fotókat csak engedéllyel osztják meg.

Franciaország nem az egyetlen, ahol a fizetős esküvői modell egyre népszerűbb. Olaszországban egyre nagyobb teret hódít ez az új trend. Így aztán kíváncsiak voltunk arra, hogy 

ennek a Magyarországon egyelőre még nem igazán kiaknázott lehetőségnek milyen piaca lenne.

Azt kérdeztük a Bors olvasóitól a Facebookon, hogy ők meghívnának-e idegeneket pénzért az esküvőjükre?

Alapvetően a kommentekből az derült ki, hogy a magyar emberek számára egy esküvő túl privát dolog ahhoz, hogy idegeneknek árusítsák ki ezt a meghitt pillanatot. Dufi egyenesen odáig ment, hogy  kijelentette:

még a rokonok sem jöhetnének!

Ildikó is szűk családi körben esküdne, de azért a nagy hajcihőt is szereti:

Majd az 50 év együtt eltöltött idő után jöhet az ereszd el a hajam! Ennyi évet már méltóan kell megünnepelni!

Kíra szerint már manapság is sok olyan esküvő van, ahová csak a remélt pénz miatt hívnak meg bizonyos vendégeket, csupán annyi a különbség, hogy mindezt „fű alatt” teszik.

Attila viszont azt írta hozzászólásában, hogy neki nem lenne ellenére, hogy pénzért idegeneket hívjon az esküvőjére.

„Szemezgetnék a 100 leggazdagabb ember közül” – írta a hozzászólásában.

 

