Esküvőt szervezel vagy esküvőre mennél? Akkor ezt neked találták ki!

Vannak, akik alig várják, hogy valamelyik rokonuk megházasodjon, mert egyszerűen odáig vannak az esküvőkért. Nekik biztosan tetszeni fog az az új trend, ami felütötte a fejét az európai esküvőpiacon. Ennek lényege, hogy az ifjú párok egy szolgáltatón keresztül áruba bocsájtanak néhány vagy több helyet az esküvőjükre, a bevételből pedig – amit a szolgáltató nyilván valamelyest lefölöz – fedezhetik a rendezvény kiadásait.
Éppen emiatt alapította az Invitin nevű vállalkozását Katia Lekarski, akinek akkor jött az ötlet, hogy esküvői jegyeket áruljon, amikor a lánya megkérdezte őt, hogy "miért nem hívják meg őket is azokra az esküvőkre, amelyekhez bérbe szokták adni délkelet-franciaországi házukat?" Az Invitinnek most már több párja is hajlandó eladni esküvői jegyeit a platformon, és rengeteg olyan ember van, aki hajlandó több száz eurót fizetni a részvételért. A szolgáltatás egyre kelendőbb: akár szolgáltatói – akár fogyasztói oldalról nézzük.
Érdekesnek találtam, hogy idegeneknek árulhatsz jegyeket az esküvődre. Nekem nincs nagy családom, így nem jutok el sok esküvőre, de nagyszerű dolog megtapasztalni egy esküvőt és a különböző hagyományokat, még akkor is, ha idegenek esküvőjéről van szó
– mondta Laurène, aki fizetett az Invitin alkalmazáson keresztül azért, hogy részt vegyen néhány idegen esküvőjén.
A párok egyébként az applikáció segítségével szűrhetik is az idegeneket, és kiválaszthatják, hogy kit engednek be az esküvőjükre.
A vendégeknek ezzel szemben szigorú szabályokat kell betartaniuk, beleértve
Franciaország nem az egyetlen, ahol a fizetős esküvői modell egyre népszerűbb. Olaszországban egyre nagyobb teret hódít ez az új trend. Így aztán kíváncsiak voltunk arra, hogy
ennek a Magyarországon egyelőre még nem igazán kiaknázott lehetőségnek milyen piaca lenne.
Azt kérdeztük a Bors olvasóitól a Facebookon, hogy ők meghívnának-e idegeneket pénzért az esküvőjükre?
Alapvetően a kommentekből az derült ki, hogy a magyar emberek számára egy esküvő túl privát dolog ahhoz, hogy idegeneknek árusítsák ki ezt a meghitt pillanatot. Dufi egyenesen odáig ment, hogy kijelentette:
még a rokonok sem jöhetnének!
Ildikó is szűk családi körben esküdne, de azért a nagy hajcihőt is szereti:
Majd az 50 év együtt eltöltött idő után jöhet az ereszd el a hajam! Ennyi évet már méltóan kell megünnepelni!
Kíra szerint már manapság is sok olyan esküvő van, ahová csak a remélt pénz miatt hívnak meg bizonyos vendégeket, csupán annyi a különbség, hogy mindezt „fű alatt” teszik.
Attila viszont azt írta hozzászólásában, hogy neki nem lenne ellenére, hogy pénzért idegeneket hívjon az esküvőjére.
„Szemezgetnék a 100 leggazdagabb ember közül” – írta a hozzászólásában.
