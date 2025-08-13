Esküvőt szervezel vagy esküvőre mennél? Akkor ezt neked találták ki!

Vannak, akik alig várják, hogy valamelyik rokonuk megházasodjon, mert egyszerűen odáig vannak az esküvőkért. Nekik biztosan tetszeni fog az az új trend, ami felütötte a fejét az európai esküvőpiacon. Ennek lényege, hogy az ifjú párok egy szolgáltatón keresztül áruba bocsájtanak néhány vagy több helyet az esküvőjükre, a bevételből pedig – amit a szolgáltató nyilván valamelyest lefölöz – fedezhetik a rendezvény kiadásait.

Egy esküvő akkor is jó buli lehet, ha van pár idegen a násznép soraiban. / Fotó: Pexels (illusztráció)

Fizetős vendégek az esküvőn? Igen!

Éppen emiatt alapította az Invitin nevű vállalkozását Katia Lekarski, akinek akkor jött az ötlet, hogy esküvői jegyeket áruljon, amikor a lánya megkérdezte őt, hogy "miért nem hívják meg őket is azokra az esküvőkre, amelyekhez bérbe szokták adni délkelet-franciaországi házukat?" Az Invitinnek most már több párja is hajlandó eladni esküvői jegyeit a platformon, és rengeteg olyan ember van, aki hajlandó több száz eurót fizetni a részvételért. A szolgáltatás egyre kelendőbb: akár szolgáltatói – akár fogyasztói oldalról nézzük.

Érdekesnek találtam, hogy idegeneknek árulhatsz jegyeket az esküvődre. Nekem nincs nagy családom, így nem jutok el sok esküvőre, de nagyszerű dolog megtapasztalni egy esküvőt és a különböző hagyományokat, még akkor is, ha idegenek esküvőjéről van szó

– mondta Laurène, aki fizetett az Invitin alkalmazáson keresztül azért, hogy részt vegyen néhány idegen esküvőjén.

A párok egyébként az applikáció segítségével szűrhetik is az idegeneket, és kiválaszthatják, hogy kit engednek be az esküvőjükre.

A vendégeknek ezzel szemben szigorú szabályokat kell betartaniuk, beleértve

a megfelelő öltözködést,

az időben érkezést,

a mértékletes alkoholfogyasztást és azt, hogy

a rendezvényről készült fotókat csak engedéllyel osztják meg.

Franciaország nem az egyetlen, ahol a fizetős esküvői modell egyre népszerűbb. Olaszországban egyre nagyobb teret hódít ez az új trend. Így aztán kíváncsiak voltunk arra, hogy

ennek a Magyarországon egyelőre még nem igazán kiaknázott lehetőségnek milyen piaca lenne.

Azt kérdeztük a Bors olvasóitól a Facebookon, hogy ők meghívnának-e idegeneket pénzért az esküvőjükre?