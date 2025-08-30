A nászajándék összege: ennyit illik a borítékba tenni az esküvőn, ha nem akarsz kellemetlen pillanatokat 

Amikor megérkezik az esküvői meghívó, nemcsak a ruhán és a sminken kezd el azonnal pörögni az agyunk, hanem azon is, pontosan mennyivel is számolhatunk a nászajándék összege kapcsán. Mennyi, ami nem kevés, de nem is túl sok? Ez a téma minden évben előkerül, és bár sokféle vélemény létezik, hivatalos szabály nincs. Egy biztos: mindenki szeretné elkerülni a kellemetlen érzést, amikor túl keveset ad, de azt sem akarjuk, hogy egyetlen lagzi kifossza a pénztárcánkat.

A nászajándék összege: több tényezőt is érdemes figyelembe venned, ha elegendő összeget szeretnél a borítékba helyezni.

Fotó: AS photo family

A nászajándék összege: van aranyszabály?

Az igazság az, hogy nincs. Az esküvőre adott pénz összege rengeteg tényezőtől függ: a kapcsolat közelségétől, a lagzi helyszínétől, a saját anyagi lehetőségeinktől. Magyarországon jelenleg minimum 30–40 ezer forint körül mozog az általános fejenkénti összeg. Közeli családtagoknál vagy barátoknál inkább 50–100 ezer, sőt néha még több is. Ha párként érkezünk, értelemszerűen duplázódik az összeg.

A vacsora ára mint támpont

Jó támpont, ha a pár pénzt kér nászajándékként, hogy minimum annyit illik adni, amennyibe a vacsora kerülhetett. Ez persze nincs kiírva sehová, de sejthető a helyszín, a menüsor és a szervezés színvonala alapján. Egy falusi csárdában tartott, családias lagzi költségei nyilván más szintet képviselnek, mint egy elegáns városi hotelbe szervezett esküvő.

Egy alap esküvői menü italcsomaggal együtt már legalább 30 ezer forintba kerül vendégenként, de egy elegánsabb helyszínen ez 40–50 ezer forint is lehet fejenként.

A nászajándék összege a kapcsolat közelsége alapján kalkulálva

A nászajándék összegének meghatározásakor vedd figyelembe, milyen kapcsolatot ápolsz a menyasszonnyal és/vagy a vőlegénnyel!

Fotó: Shchus

Közeli családtagok:

Rokonként általában magasabb összeget illik adni, fejenként 60–100+ ezer forint is lehet. Nem ritka, hogy a pénz mellé tárgyi ajándékot is adnak, például háztartási gépeket, bármit, amit az új közös életükben felhasználhatnak az újdonsült házasok.

Jellemzően 30–60 ezer forint között mozog, a kapcsolat szorosságától függően.

Sokszor csak 25–30 ezer forintot adnak, főleg, ha „udvariassági meghívásról” van szó. Ma már 20 ezer forintnál nem illik kevesebbet szánni egy nászajándékra, bármilyen távoli is a viszony a jegyesekkel.

Az Egyesült Államokban gyakran „wedding registry”-t készítenek, ahol a pár előre megjelöli, milyen ajándékokat szeretne; így elkerülhető a pénz körüli feszengés.

Bár a legtöbb vendég azon töpreng, mennyi lehet egy jó nászajándék összege, nem szabad elfelejteni: a meghívás valódi célja az, hogy részesei legyünk a pár legboldogabb napjának. Ha éppen szűkösebb a keretünk, kisebb összeg is elfogadható, főleg, ha szívből jövő, személyes üzenettel vagy egy apró figyelmességgel egészítjük ki.

Praktikus tippek a nászajándék átadásához: Soha ne aprópénzben adjuk.

Szép borítékban illik átadni, lehetőleg egy kedves kártyával.

Párként elegendő egy közös boríték.

Ha nem tudunk sok pénzt adni, választhatunk szívhez szóló, praktikus ajándékot is.

Íratlan szabályok az esküvői vendégeknek:

