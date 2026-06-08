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Lisztharmat ellen ezzel a filléres házi szerrel permetezz, és bőséges gyümölcstermésed lesz

Lisztharmat ellen ezzel a filléres házi szerrel permetezz, és bőséges gyümölcstermésed lesz

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 08. 14:15
szódabikarbónatippek-tanácsoklisztharmatkertész
Tehetetlennek érzed magad a kertben terjedő, fehér, porszerű foltok láttán? A lisztharmat pillanatok alatt megfojtja a növényeket, de van egy egyszerű megoldás. Mutatjuk a zseniális, filléres receptet, amivel megmentheted a növényeid!
Szabó Szilvi
A szerző cikkei
  • A lisztharmat egy gombás fertőzés, amely fehér, lisztszerű bevonattal fojtja meg a növényeidet.
  • A szódabikarbóna lúgos kémhatása megállítja a gombák terjedését, így vegyszerek nélkül mentheted meg a kertet.
  • A permetezést már az első levelek megjelenésétől érdemes elkezdeni.

Nincs is dühítőbb látvány egy büszke hobbikertész számára, mint amikor a féltve nevelgetett növényeit tönkreteszi a rettegett lisztharmat. Ha nem lépsz időben, a levelek elszáradnak, a növény legyengül, a várva várt termésnek vagy a gyönyörű virágzásnak pedig búcsút inthetsz.

Lisztharmatos fertőzés levélen
A lisztharmat fehér bevonata ellen a házi permetezés a legegyszerűbb megoldás.
Fotó: Dulanja Omesh / Shutterstock

Mi az a lisztharmat?

A lisztharmat egy gyakori és agresszíven terjedő gombás növénybetegség, amely válogatás nélkül megtámadja a kerti zöldségeket, a gyümölcsöket és a legszebb dísznövényeinket is. Nevét a legfőbb ismertetőjegyéről kapta: a fertőzött részeken megjelenő, finom lisztre vagy porra emlékeztető, jellegzetes fehéres-szürke bevonatról azonnal fel lehet ismerni. A gomba a növény szinte bármely részén, így a leveleken, a friss hajtásokon, a virágokon, de még a fejlődő termés felületén is jól látható fehér vagy szürkés foltokat hoz létre. 

A lisztharmat akadályozza a növényt a létfontosságú fotoszintézisben, aminek következtében az állomány gyorsan legyengül, a levelek eltorzulhatnak vagy idő előtt lehullhatnak, a várva várt termények minősége leromlik. A gomba mikroszkopikus spóráit a szél, az öntözővíz és a rovarok is hordozzák. Kifejezetten kedveli a párás, meleg időjárást, a túlélését pedig a mostanában gyakori, enyhe telek is nagyban segítik. Ez a gombás fertőzés nem válogat: szélsebesen képes lecsapni az uborkára, a cukkinire, a szőlőtőkékre, de még a legszebb rózsabokrainkat is tönkreteheti.

Mit tehetünk lisztharmat ellen?

A legtöbben ilyenkor a drága bolti vegyszerek után nyúlnak. Pedig teljesen felesleges kemikáliákkal terhelni a talajt és a növényeket, amikor létezik egy sokkal kíméletesebb, lehetőség is. A megoldásért ráadásul még a gazdaboltba sem kell elmenned, mert ott lapul mindannyiunk konyhájában. Ha szeretnéd megóvni a veteményest és a virágágyást, ráadásul a pénztárcádat is kímélnéd, mutatunk egy filléres, környezetbarát keveréket.

És hogy mi ez a titkos permetszer? Elő a szódabikarbónával!

Bizony, a megoldást a nagyszüleink által is gyakran használt csodaszer, a szódabikarbóna jelenti. De vajon miért olyan hatékony ez az egyszerű, enyhén lúgos fehér por a makacs gombák ellen? A titok a kémiában rejlik, ugyanis a szódabikarbóna finoman megváltoztatja a levelek felszínének kémhatását (pH-értékét). Ez a lúgosabb környezet kifejezetten barátságtalan a lisztharmat és más gombafajok számára. Egyszerűen képtelenek lesznek életben maradni, így nem tudnak tovább terjedni és garázdálkodni a zöldségeiden.

Így készül a tökéletes házi permet 

A keverék összeállítása egyszerű, mindössze néhány percet vesz igénybe.
Amire szükséged lesz:

  • 1 liter kézmeleg víz
  • 2-3 teáskanál szódabikarbóna
  • 1 kiskanál növényi olaj
  • egy kevés semleges, folyékony szappan (vagy mosogatószer)

Az elkészítés módja: a szódabikarbónát alaposan keverd el a vízben, majd adj hozzá egy pici szappant. Ez utóbbi rendkívül fontos összetevő, hiszen tapadásfokozóként működik, gondoskodik arról, hogy a permetezés során a keverék ne peregjen le azonnal a levelekről.

lisztharmatos növény
A nem lépünk időben a lisztharmat ellen, lassan megöli a növényeket.
Fotó: 123RF

Lisztharmat ellen mikor kell permetezni?

A hatékonyság a pontos időzítésben rejlik. Nem mindegy ugyanis, hogy a szezon melyik szakaszában járunk, és milyen növényeket szeretnénk megvédeni. Ahhoz, hogy a védekezés valóban sikeres legyen, kövesd az alábbi menetrendet:

  • Rügypattantástól virágzás végéig: ez a megelőzés legfontosabb szakasza, különösen alma és szőlő esetében. Az első permetezést a levelek 1-2 cm-es állapotában kell elvégezni.
  • Intenzív növekedés és virágzás ideje: a hajtásnövekedés időszakában (késő tavasztól nyár elejéig) rendszeres, 10–14 napos időközönkénti permetezés javasolt a csapadékos és meleg időszakokban, amikor a lisztharmat a leggyorsabban terjed.
  • Nyár derekán és végén: a tökfélék (cukkini, uborka, dinnye) kiemelten érzékenyek ebben az időszakban, ezért náluk a nyári melegben ismételni kell a kezelést.

A permetezéshez legideálisabb a hűvös, reggeli órákat választani, vagy a késő délutánt, hogy a leveleknek még az esti párásodás előtt legyen idejük teljesen megszáradni. 

Nézd meg videón hogyan védekezzünk a lisztharmat ellen szódabikarbónával:

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