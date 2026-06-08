Lisztharmat ellen ezzel a filléres házi szerrel permetezz, és bőséges gyümölcstermésed lesz

A lisztharmat egy gombás fertőzés, amely fehér, lisztszerű bevonattal fojtja meg a növényeidet.

A szódabikarbóna lúgos kémhatása megállítja a gombák terjedését, így vegyszerek nélkül mentheted meg a kertet.

A permetezést már az első levelek megjelenésétől érdemes elkezdeni.

Nincs is dühítőbb látvány egy büszke hobbikertész számára, mint amikor a féltve nevelgetett növényeit tönkreteszi a rettegett lisztharmat. Ha nem lépsz időben, a levelek elszáradnak, a növény legyengül, a várva várt termésnek vagy a gyönyörű virágzásnak pedig búcsút inthetsz.

A lisztharmat fehér bevonata ellen a házi permetezés a legegyszerűbb megoldás.

Fotó: Dulanja Omesh / Shutterstock

Mi az a lisztharmat?

A lisztharmat egy gyakori és agresszíven terjedő gombás növénybetegség, amely válogatás nélkül megtámadja a kerti zöldségeket, a gyümölcsöket és a legszebb dísznövényeinket is. Nevét a legfőbb ismertetőjegyéről kapta: a fertőzött részeken megjelenő, finom lisztre vagy porra emlékeztető, jellegzetes fehéres-szürke bevonatról azonnal fel lehet ismerni. A gomba a növény szinte bármely részén, így a leveleken, a friss hajtásokon, a virágokon, de még a fejlődő termés felületén is jól látható fehér vagy szürkés foltokat hoz létre.

A lisztharmat akadályozza a növényt a létfontosságú fotoszintézisben, aminek következtében az állomány gyorsan legyengül, a levelek eltorzulhatnak vagy idő előtt lehullhatnak, a várva várt termények minősége leromlik. A gomba mikroszkopikus spóráit a szél, az öntözővíz és a rovarok is hordozzák. Kifejezetten kedveli a párás, meleg időjárást, a túlélését pedig a mostanában gyakori, enyhe telek is nagyban segítik. Ez a gombás fertőzés nem válogat: szélsebesen képes lecsapni az uborkára, a cukkinire, a szőlőtőkékre, de még a legszebb rózsabokrainkat is tönkreteheti.

Mit tehetünk lisztharmat ellen?

A legtöbben ilyenkor a drága bolti vegyszerek után nyúlnak. Pedig teljesen felesleges kemikáliákkal terhelni a talajt és a növényeket, amikor létezik egy sokkal kíméletesebb, lehetőség is. A megoldásért ráadásul még a gazdaboltba sem kell elmenned, mert ott lapul mindannyiunk konyhájában. Ha szeretnéd megóvni a veteményest és a virágágyást, ráadásul a pénztárcádat is kímélnéd, mutatunk egy filléres, környezetbarát keveréket.