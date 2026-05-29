Poloska egy termésen

Ez a filléres házi permet azonnal kipucolja a poloskát a kertből

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 29. 09:45
A nyár beköszöntével a hobbikertészek legnagyobb rémálma is visszatér: a kártevők inváziója. A legnagyobb bosszúságot a kertekben megjelenő poloska okozza, amely előszeretettel dézsmálja a legszebb zöldségeket és gyümölcsöket. Mutatjuk a receptjét annak a házi permetnek, amely azonnal kiirtja a kártevőt!
Szabó Szilvi
  • Egy egyszerű, otthoni keverékkel vegyszermentesen és azonnal elpusztíthatod a kertedet dézsmáló poloskákat.
  • A házi permet fizikai úton semmisíti meg a kártevők kifejlett példányait és lárváit.
  • Ha mentát, bazsalikomot, fokhagymát, büdöskét vagy sarkantyúkát ültetsz a veteményesbe, az a jövőben távol tartja a rovarokat.

A gazdaboltok polcai ugyan roskadoznak a méregdrága vegyszerektől, de a kifejlett poloskák vastag kitinpáncélja miatt azok gyakran hatástalanok, ráadásul a saját egészségünket és a hasznos beporzókat is veszélyeztetik. A kertekben rohamosan elszaporodó poloska elleni védekezés szerencsére nem merül ki a drága és veszélyes kemikáliákban. Létezik egy filléres, környezetbarát és rendkívül hatékony alternatíva, amelyet percek alatt elkészíthetsz otthon, konyhában található alapanyagokból, és amely fizikai úton semmisíti meg a hívatlan vendégeket.

Poloska a paradicsomon
Poloska ellen a vegyszerek helyett egy házi, olajos permet nyújthat hatékony megoldást.
Fotó: Samo451 / shutterstock

A poloska a kertek legveszélyesebb kártevője

Hazánkban rohamosan emelkedik a külföldről bekerülő, idegenhonos poloskafajok száma. Különösen az elmúlt harminc évben tapasztalható drasztikus változás, hiszen ebben az időszakban nőtt meg az inváziós poloskák terjedése. A zöld vándorpoloska már 2000 óta dézsmálja a hazai paradicsomokat, négy évvel később követte a nyugati levéllábú-poloska, amely a tujákat, fenyőket rágja tarra. A legújabb csapást a bő tíz éve érkezett ázsiai márványpoloska jelenti, amely azóta is folyamatosan keseríti a kertészek életét. A tápanyagok megszerzéséhez a poloska a szúró-szívó szájszervét használja, átszúrva vele a növény felületét, majd bomlást beindító nyálat fecskendez a sebbe. Az így megpuhult növényi részekből aztán könnyedén kiszívja az értékes nedveket.

A leghatékonyabb házi permet poloska ellen

A kifejlett poloska és a még sérülékenyebb, fiatal poloskalárvák ellen az egyik leghatékonyabb fegyver a szappan és a növényi olaj kombinációja. Míg a sima vízzel kevert vegyszer lepereg a rovar páncéljáról, a szappan feloldja a kártevő külső, védő viaszrétegét, az olaj pedig vékony filmet képez rajta. Ez az olajos réteg elzárja a lélegzőnyílásait, így a szer azonnali és kíméletlen megoldást nyújt.

Hozzávalók

  • 1 liter langyos víz
  • 1 evőkanál folyékony szappan (a legjobb a natúr káliszappan vagy a vegyszermentes mosogatószer)
  • 1 evőkanál napraforgó- vagy repceolaj
  • 3-4 gerezd zúzott fokhagyma vagy egy teáskanál chilipor (opcionális)

Elkészítés és használat

  1. Keverés
    Ha használsz fokhagymát, áztasd be langyos vízbe egy éjszakára, majd szűrd le. Ezután add a vízhez a szappant és az olajat. Az intenzív, aromás fokhagymaillatot a poloska kifejezetten gyűlöli, így a keverék hosszan tartó riasztóként is funkcionál majd.
  2. Emulgeálás
    Rázd össze alaposan a keveréket egy szórófejes flakonban, hogy az olaj és a víz elegyet alkosson.
  3. Permetezés
    Kora reggel vagy naplemente után fújd le a növényeket. Sose permetezz tűző napon, mert a levelek megéghetnek! Különösen figyelj a levelek fonákjára és a sűrűbb részekre, mivel a poloska ezeken a helyeken bújik el.

Mit tehetünk még a kártevők ellen?

Habár ez a házi permet azonnali megoldásra tökéletes, a kertedet érdemes biológiai szempontból is ellenállóvá tenni a hosszú távú siker érdekében. Ha szeretnéd elérni, hogy a poloska messziről elkerülje az ágyásokat, alkalmazz tudatos társültetést. Ültess a veszélyeztetett növények (különösen a paradicsom és a paprika) mellé mentát, bazsalikomot, fokhagymát, valamint büdöskét (bársonyvirágot) és sarkantyúkát. A poloska rendkívül érzékeny szaglással rendelkezik, és ezeknek a növényeknek az intenzív, erőteljes illóolajait kifejezetten gyűlöli. A sarkantyúka kiváló csapdanövényként magára vonzza a hívatlan vendégeket, így a kártevők sokkal kisebb eséllyel fognak kárt tenni az értékes termésben. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
