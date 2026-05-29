Ez a filléres házi permet azonnal kipucolja a poloskát a kertből

A gazdaboltok polcai ugyan roskadoznak a méregdrága vegyszerektől, de a kifejlett poloskák vastag kitinpáncélja miatt azok gyakran hatástalanok, ráadásul a saját egészségünket és a hasznos beporzókat is veszélyeztetik. A kertekben rohamosan elszaporodó poloska elleni védekezés szerencsére nem merül ki a drága és veszélyes kemikáliákban. Létezik egy filléres, környezetbarát és rendkívül hatékony alternatíva, amelyet percek alatt elkészíthetsz otthon, konyhában található alapanyagokból, és amely fizikai úton semmisíti meg a hívatlan vendégeket.
Hazánkban rohamosan emelkedik a külföldről bekerülő, idegenhonos poloskafajok száma. Különösen az elmúlt harminc évben tapasztalható drasztikus változás, hiszen ebben az időszakban nőtt meg az inváziós poloskák terjedése. A zöld vándorpoloska már 2000 óta dézsmálja a hazai paradicsomokat, négy évvel később követte a nyugati levéllábú-poloska, amely a tujákat, fenyőket rágja tarra. A legújabb csapást a bő tíz éve érkezett ázsiai márványpoloska jelenti, amely azóta is folyamatosan keseríti a kertészek életét. A tápanyagok megszerzéséhez a poloska a szúró-szívó szájszervét használja, átszúrva vele a növény felületét, majd bomlást beindító nyálat fecskendez a sebbe. Az így megpuhult növényi részekből aztán könnyedén kiszívja az értékes nedveket.
A kifejlett poloska és a még sérülékenyebb, fiatal poloskalárvák ellen az egyik leghatékonyabb fegyver a szappan és a növényi olaj kombinációja. Míg a sima vízzel kevert vegyszer lepereg a rovar páncéljáról, a szappan feloldja a kártevő külső, védő viaszrétegét, az olaj pedig vékony filmet képez rajta. Ez az olajos réteg elzárja a lélegzőnyílásait, így a szer azonnali és kíméletlen megoldást nyújt.
Habár ez a házi permet azonnali megoldásra tökéletes, a kertedet érdemes biológiai szempontból is ellenállóvá tenni a hosszú távú siker érdekében. Ha szeretnéd elérni, hogy a poloska messziről elkerülje az ágyásokat, alkalmazz tudatos társültetést. Ültess a veszélyeztetett növények (különösen a paradicsom és a paprika) mellé mentát, bazsalikomot, fokhagymát, valamint büdöskét (bársonyvirágot) és sarkantyúkát. A poloska rendkívül érzékeny szaglással rendelkezik, és ezeknek a növényeknek az intenzív, erőteljes illóolajait kifejezetten gyűlöli. A sarkantyúka kiváló csapdanövényként magára vonzza a hívatlan vendégeket, így a kártevők sokkal kisebb eséllyel fognak kárt tenni az értékes termésben.
