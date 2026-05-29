Ez a filléres házi permet azonnal kipucolja a poloskát a kertből

Egy egyszerű, otthoni keverékkel vegyszermentesen és azonnal elpusztíthatod a kertedet dézsmáló poloskákat.

A házi permet fizikai úton semmisíti meg a kártevők kifejlett példányait és lárváit.

Ha mentát, bazsalikomot, fokhagymát, büdöskét vagy sarkantyúkát ültetsz a veteményesbe, az a jövőben távol tartja a rovarokat.

A gazdaboltok polcai ugyan roskadoznak a méregdrága vegyszerektől, de a kifejlett poloskák vastag kitinpáncélja miatt azok gyakran hatástalanok, ráadásul a saját egészségünket és a hasznos beporzókat is veszélyeztetik. A kertekben rohamosan elszaporodó poloska elleni védekezés szerencsére nem merül ki a drága és veszélyes kemikáliákban. Létezik egy filléres, környezetbarát és rendkívül hatékony alternatíva, amelyet percek alatt elkészíthetsz otthon, konyhában található alapanyagokból, és amely fizikai úton semmisíti meg a hívatlan vendégeket.

Poloska ellen a vegyszerek helyett egy házi, olajos permet nyújthat hatékony megoldást.

A poloska a kertek legveszélyesebb kártevője

Hazánkban rohamosan emelkedik a külföldről bekerülő, idegenhonos poloskafajok száma. Különösen az elmúlt harminc évben tapasztalható drasztikus változás, hiszen ebben az időszakban nőtt meg az inváziós poloskák terjedése. A zöld vándorpoloska már 2000 óta dézsmálja a hazai paradicsomokat, négy évvel később követte a nyugati levéllábú-poloska, amely a tujákat, fenyőket rágja tarra. A legújabb csapást a bő tíz éve érkezett ázsiai márványpoloska jelenti, amely azóta is folyamatosan keseríti a kertészek életét. A tápanyagok megszerzéséhez a poloska a szúró-szívó szájszervét használja, átszúrva vele a növény felületét, majd bomlást beindító nyálat fecskendez a sebbe. Az így megpuhult növényi részekből aztán könnyedén kiszívja az értékes nedveket.

A leghatékonyabb házi permet poloska ellen

A kifejlett poloska és a még sérülékenyebb, fiatal poloskalárvák ellen az egyik leghatékonyabb fegyver a szappan és a növényi olaj kombinációja. Míg a sima vízzel kevert vegyszer lepereg a rovar páncéljáról, a szappan feloldja a kártevő külső, védő viaszrétegét, az olaj pedig vékony filmet képez rajta. Ez az olajos réteg elzárja a lélegzőnyílásait, így a szer azonnali és kíméletlen megoldást nyújt.