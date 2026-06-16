6 hétköznapi lakberendezési hiba, amitől az otthonod rendetlennek hat

Az apró lakberendezési hibák rontják az összhatást.

Gyakran nem a bútorokkal van gond, hanem néhány oda nem illő részlettel.

Egy kis tudatossággal nagyobb átalakítás nélkül is látványos lesz a végeredmény.

Előfordul, hogy körülnézünk a lakásunkban és bár elvileg minden a helyén van, valami mégsem stimmel. A bútorok jók, a fal színe tetszik, rend is van – mégis van egy furcsa hiányérzetünk. Ilyenkor sokan nagy változtatásokban kezdenek gondolkodni, pedig a lakberendezők tapasztalata szerint a gond legtöbbször csupán néhány apró részlettel van. Egyenként nem tűnnek fel, együtt viszont képesek elrontani az összhatást. Mutatjuk, melyek ezek a lakberendezési hibák.

Apró lakberendezési hibák is elégnek ahhoz, hogy egy tér rendezetlennek hasson

Fotó: art of line / Shutterstock

Miért számítanak ennyit a lakberendezési hibák?

A lakberendezési hibák elsőre nem látványosak. Nem feltétlenül tűnnek fel a vendégeknek, és sokszor mi magunk sem tudjuk pontosan megfogalmazni, mi zavar igazán. Mégis ezek az apró aránytévesztések, félbehagyott megoldások és össze nem hangolt részletek adják azt az állandó diszharmóniát, amitől egy lakás rendezetlennek hat. Amikor ezekre sikerül rálátni, gyakran kiderül, hogy nincs is szükség nagy változtatásokra ahhoz, hogy az otthonunk újra kiegyensúlyozottabb legyen.

Összeszedtünk néhány lakberendezési tippet, amit neked is érdemes alkamazni:

Az ideiglenes dolgok

Egy oda nem illő kölcsönkapott szék, egy átmeneti lámpa vagy egy régi polc könnyen az otthonunk része lesz. Ezek a tárgyak funkcionálisan kiszolgálnak, mégis felborítják a lakás rendjét. Már az is sokat számít, ha tudatosan eldöntjük, mi marad és mi megy. Kaotikus felületek

A konyhapult, az előszobai szekrény vagy a dohányzóasztal gyakran gyűjtőhellyé válik. Elől hagyott tárgyak, papírok, újságok kerülnek rájuk, amitől a tér zsúfoltnak hat. Szőnyegek és függönyök

A túl rövid függöny vagy egy alulméretezett szőnyeg is ronthatja az arányokat. A bútorokhoz nem passzolnak és a helyiség összképe felborul. Ezek a részletek sokkal többet számítanak, mint gondolnánk. Kábelrengeteg

Elosztók, töltők, kilógó vezetékek. Funkcionálisan szükségesek, vizuálisan viszont kizökkentik a teret. A szakemberek szerint ezek az apró technikai részletek az egyik leggyakoribb okai annak, hogy egy lakás rendezetlennek hat. Nem összeillő részletek

Kilincsek, lámpák, csaptelepek, fogantyúk. Ha mindegyik más hangulatú, a lakás stílusa szétesik. Nem az a cél, hogy minden egyforma legyen, hanem hogy ezek a részletek valahogy összetartozónak hassanak. Képek és dekorációk

Ha a falra tett dekorációk túl magasra kerülnek, vagy túl nagy távolságra egymástól, a fal aránytalanná válik. Egy kis átrendezés sokszor meglepően nagy különbséget jelent. Lakberendezők szerint a képek ideális helye szemmagasság körül van, nem a plafon közelében.

Nézd meg a lakberendezési trükköket kis lakáshoz:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: