Ezektől a lakberendezési hibáktól sokkal olcsóbbnak tűnik a lakásod, mint gondolnád

Első pillantásra eldől, mit sugall egy otthon. Akár egy luxuslakás is határokat dönthet le, ha jól van berendezve, míg egy vadonatúj, drágán felújított lakás is olcsónak tűnhet, ha néhány alapvető lakberendezési hibát elkövettünk. A lakás nem attól lesz stílusos, hogy mennyibe került, hanem attól, hogyan lett kialakítva. Mutatjuk mik azok a lakberendezési hibák, amiktől olcsóbbnak tűnik egy lakás, mint kellene!

Ezeket a lakberendezési hibákat jobb messziről elkerülnöd, ha nem szeretnéd, hogy olcsó hatású legyen az otthonod!

Fotó: shutterstock

A legapróbb lakberendezési hibák is elronthatják az összképet

Fontos, hogy az egész enteriőr ne legyen műanyag hatású

Vigyázzunk a mini szőnyegekkel, könnyen „elvesznek” a szobában

Ezek a lakberendezési hibák mindent elrontanak az otthonodban

Ha egy enteriőr olcsónak tűnik, az sokszor nem a pénz hiányán múlik, hanem a figyelmen. Lássuk mik azok a gyakori lakberendezési hibák, amiktől a lakás sokkal olcsóbbnak tűnik, és amit jobb elkerülni, ha azt szeretnénk, hogy az otthonunk valóban tükrözze az ízlésünket.

1. Túl sok olcsó műanyag bútor vagy dekoráció

Egy-két egyszerű darab belefér, de ha az egész enteriőr műanyag hatású, az bizony rögtön lerontja az összképet. Ezek nemcsak olcsónak tűnnek, hanem gyorsan el is használódnak. Érdemes inkább természetes anyagokból – fából, fémből – választani bútorokat, ezek időtállók és esztétikusabbak is.



A világítás kulcsfontosságú hangulati elem. Ha csak hideg fényű LED-ek világítanak, műanyag búrák mögül, az rideggé, olcsó hatásúvá teszi a teret. Egy-egy jól elhelyezett, karakteres lámpatest rengeteget javíthat a megjelenésen, és így megúszod, hogy filléresnek tűnjön az otthonod.



Ez az egyik leggyakoribb lakberendezési hiba. A mini szőnyegek „elvesznek” a szobában, és azt az érzetet keltik, hogy nem fért bele nagyobb a költségvetésbe. A megfelelő méretű szőnyeg keretezi a teret, és elegánsabbá teszi a szobát.



A függöny az egyik leggyorsabb módja annak, hogy egy lakás olcsónak tűnjön. Rövid, gyűrött vagy túl vékony anyagok ezt az érzést erősítik. Érdemes hosszú, padlóig érő függönyt választani, ami harmonizál a fal színével.



Az idézetes táblák, tucatáru poszterek helyett inkább válassz személyes fotókat, eredeti alkotásokat vagy vintage tárgyakat. A személyes stílus és a minőségi dekoráció segít abban, hogy az otthonod karakteres és kifinomult legyen.



Gyakori hiba, hogy ezek a kis részletek kimaradnak a felújításból, pedig nagyon is szembetűnőek. Egy modern kilincs, stílusos csaptelep vagy minőségi kapcsoló azonnal emeli a lakás színvonalát – míg a régi, kopott darabok miatt az egész lakás olcsónak tűnik.

Nem kell vagyonokat költeni ahhoz, hogy az ingatlan rendezett, stílusos és igényes legyen. Az, hogy olcsónak tűnik a lakás, sokkal inkább a részleteken, a választott anyagokon és a figyelmen múlik, mint a költségvetésen. Ha elkerülöd ezeket az alapvető hibákat, máris egy letisztultabb, harmonikusabb otthont teremthetsz, ami valóban rólad szól.