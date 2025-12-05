A lakberendező elárulta a titkot – Így érhetsz el luxus hatást egyszerűen anélkül, hogy vagyonokat költenél

Sokak fejében az a kép él, hogy a luxusérzet az elképesztően drága bútorokkal és óriási üres terekkel érhető el. Pedig sokszor épp a legapróbb részleteken múlik a tökéletes összhatás. Most Osváth-Szakszon Dorina, a Dorina Interior Design Studio tulajdonosa adott olyan luxus lakberendezési tippeket, amik valóban segítenek egy stílusos és értékes otthon kialakításában.
A lakberendező szerint, az elegáns otthon a szakszerű tervezésen és az összhang megtalálásán áll vagy bukik.
„Egy tér akkor tűnik igazán értékesnek, ha a részletek harmonizálnak, és a minőség mindenhol érezhető.”
„Amikor egy elegáns, igényes enteriőrt tervezek, mindig a hosszú távú szépséget és időtállóságot tartom szem előtt.”
A cél, hogy a nappaliba ne csak ma legyen élmény betoppanni, hanem évekkel később is ugyanolyan örömöt nyújtson.
A természetes anyagok a luxus lakberendezések egyik biztos alapja.
„A természetes anyagok használata az egyik legjobb módja annak, hogy egy otthon luxusérzetet adjon” – mondja a lakberendező. Szerinte a
anyagok hordozzák magukban a legtöbb eleganciát. De Dorina figyelmeztet, vigyázni kell, pontosan milyet választunk:
„Sok, márványhatású vagy fa hatású anyag olcsón, silány minőségben készül. Ezek pedig ronthatják az esztétikai összhatást, ezért érdemes őket minden esetben elkerülni.”
Egy berendezés csak akkor lehet igazán elegáns, ha mindenhol színharmóniában áll. Vannak színek a lakberendezésben, amik kifejezetten rossz összhatást keltenek, de olyanok is, amelyekkel szinte nem lehet melléfogni.
A földszínekkel nehéz hibázni.
„A bézs, a meleg barna, a krémszínek és a szürkék természetes harmóniát teremtenek, és könnyen kombinálhatók” – tanácsolja Dorina.
A lakberendező szerint, egy átlagos, kis lakást is szuperül ki lehet emelni pár olyan egyszerű, filléres trükkel, mint a(z):
Dorina tapasztalatai szerint van egy tipikus lakberendezési baki, ami sok otthonban feltűnik.
A kevesebb sokszor több, különösen az elegancia esetében.
„A túlzsúfoltság az egyik legnagyobb hiba. Ha túl sok tárgy, dekoráció vagy bútor kerül a térbe, elveszik a harmónia, és az otthon kaotikussá válik” – figyelmeztet a lakberendező.
Dorina szerint a fényeket érdemes rétegezni.
„Legyen fővilágítás, mellé hangulatvilágítás (például LED-szalagok, asztali lámpák vagy rejtett fények, amelyek kiemelik a teret és a textúrákat.)”
Ettől lesz egy lakás igazán karakteres és elegáns.
A következő videóban Dorina a legjobb enteriőr színkombinációkat mutatja be:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.