Luxus lakberendezési tippek a nappaliba és az étkezőhöz.

A lakberendező elárulta a titkot – Így érhetsz el luxus hatást egyszerűen anélkül, hogy vagyonokat költenél

trükk
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 05. 12:15
lakberendezés olcsónlakberendezésinterjúluxus otthon
Néhány jól eltalált tárggyal már óriási változásokat érhetünk el, hisz a szépen berendezett lakás nem kizárólag a pénzen múlik. Osváth-Szakszon Dorina szerint ezekkel a luxus lakberendezési tippekkel nemcsak egy szebb és harmonikusabb környezetet teremthetsz, de otthonod értékét is növelheted. Érdemes ellesni a szakértő egyszerű ám annál hasznosabb tippjeit!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Sokak fejében az a kép él, hogy a luxusérzet az elképesztően drága bútorokkal és óriási üres terekkel érhető el. Pedig sokszor épp a legapróbb részleteken múlik a tökéletes összhatás. Most Osváth-Szakszon Dorina, a Dorina Interior Design Studio tulajdonosa adott olyan luxus lakberendezési tippeket, amik valóban segítenek egy stílusos és értékes otthon kialakításában.

Luxus lakberendezési tippek a hálószobába.
Luxus lakberendezési tippek egyszerűen: „Sokan azt gondolják, hogy a luxus egy otthonban pusztán az ár kérdése. Minél többet költünk, annál drágábbnak tűnik a lakás. Valójában a luxusérzet nem csupán a költségeken múlik.” – oszlatja el a tévhiteket Osváth-Szakszon Dorina, az Interior Design Studio tulajdonosa.
Fotó: ImageFlow
  • Egy elegáns otthon alapja az időtálló berendezés és stílus.
  • A luxus lakberendezés egyik biztos alapját a természetes anyagok jelentik.
  • A földszínek segítenek a harmónia megteremtésében.
  • Olcsó megoldásokkal is elérhető az elegáns enteriőr.
  • A zsúfolt berendezés az egyik leggyakoribb hiba az otthonokban.

Luxus lakberendezési tippek a szakértőtől

A lakberendező szerint, az elegáns otthon a szakszerű tervezésen és az összhang megtalálásán áll vagy bukik.

„Egy tér akkor tűnik igazán értékesnek, ha a részletek harmonizálnak, és a minőség mindenhol érezhető.”

Milyen alapelvek mentén érdemes megtervezni egy elegáns, igényes otthont?

„Amikor egy elegáns, igényes enteriőrt tervezek, mindig a hosszú távú szépséget és időtállóságot tartom szem előtt.”

A cél, hogy a nappaliba ne csak ma legyen élmény betoppanni, hanem évekkel később is ugyanolyan örömöt nyújtson. 

Luxus lakberendezési tippek a konyhában.
„Az enteriőröknek nem csak rövid távon kell vonzónak lenniük. Évek múltán is meg kell őrizniük a stílusukat.” – figyelmeztet Osváth-Szakszon Dorina, az Interior Design Studio tulajdonosa.
Fotó: Shutterstock Gen AI

Melyek azok az anyagok és felületek, amelyek a leginkább luxushatást keltenek?

A természetes anyagok a luxus lakberendezések egyik biztos alapja.

„A természetes anyagok használata az egyik legjobb módja annak, hogy egy otthon luxusérzetet adjon” – mondja a lakberendező. Szerinte a 

  • márvány
  • fa

anyagok hordozzák magukban a legtöbb eleganciát. De Dorina figyelmeztet, vigyázni kell, pontosan milyet választunk:

„Sok, márványhatású vagy fa hatású anyag olcsón, silány minőségben készül. Ezek pedig ronthatják az esztétikai összhatást, ezért érdemes őket minden esetben elkerülni.”

Milyen színek vagy színpaletták működnek legjobban, ha valaki elegáns enteriőrre vágyik?

Egy berendezés csak akkor lehet igazán elegáns, ha mindenhol színharmóniában áll. Vannak színek a lakberendezésben, amik kifejezetten rossz összhatást keltenek, de olyanok is, amelyekkel szinte nem lehet melléfogni.

A földszínekkel nehéz hibázni.

„A bézs, a meleg barna, a krémszínek és a szürkék természetes harmóniát teremtenek, és könnyen kombinálhatók” – tanácsolja Dorina.

Luxus lakberendezési tippek egy minimalista nappaliba.
„A minőségi textilek, stílusos kiegészítők, letisztult dekoráció, és az apró részletek (például fogantyúk, lámpák) gondos kiválasztása mind növeli az összhatás értékét" – osztja meg tippjeit Osváth-Szakszon Dorina, az Interior Design Studio tulajdonosa.
Fotó: MUH SUKRI

Milyen olcsó lakberendezési trükkökkel lehet egy átlagos lakásban is luxusérzetet teremteni?

A lakberendező szerint, egy átlagos, kis lakást is szuperül ki lehet emelni pár olyan egyszerű, filléres trükkel, mint a(z):

  • minőségi textilek
  • stílusos kiegészítők
  • letisztult dekoráció
  • vagy az olyan apró részletek gondos kiválasztása, mint a fogantyúk és a lámpák.

Mik a leggyakoribb lakberendezési hibák, amik elrontják a kívánt összkép harmóniáját?

Dorina tapasztalatai szerint van egy tipikus lakberendezési baki, ami sok otthonban feltűnik.

A kevesebb sokszor több, különösen az elegancia esetében.

„A túlzsúfoltság az egyik legnagyobb hiba. Ha túl sok tárgy, dekoráció vagy bútor kerül a térbe, elveszik a harmónia, és az otthon kaotikussá válik” – figyelmeztet a lakberendező.

Hogyan érdemes megvilágítani egy teret, hogy luxus hangulatot kapjon?

Dorina szerint a fényeket érdemes rétegezni.

„Legyen fővilágítás, mellé hangulatvilágítás (például LED-szalagok, asztali lámpák vagy rejtett fények, amelyek kiemelik a teret és a textúrákat.)”

Ettől lesz egy lakás igazán karakteres és elegáns.

A lakberendező 3 tippje a luxus enteriőr eléréséért:

  1. Törekedjünk az összhangra: minden részlet harmonizáljon egymással.
  2. Válasszunk minőségi, időtálló anyagokat, amelyek hosszú távon is szépek maradnak.
  3. Tartsuk szem előtt a kevesebb több elvét: a letisztult, átgondolt enteriőr mindig drágábbnak és elegánsabbnak tűnik.

A következő videóban Dorina a legjobb enteriőr színkombinációkat mutatja be:

Olvass tovább még több lakberendezési tippért:

 

