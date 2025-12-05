A lakberendező elárulta a titkot – Így érhetsz el luxus hatást egyszerűen anélkül, hogy vagyonokat költenél

Sokak fejében az a kép él, hogy a luxusérzet az elképesztően drága bútorokkal és óriási üres terekkel érhető el. Pedig sokszor épp a legapróbb részleteken múlik a tökéletes összhatás. Most Osváth-Szakszon Dorina, a Dorina Interior Design Studio tulajdonosa adott olyan luxus lakberendezési tippeket, amik valóban segítenek egy stílusos és értékes otthon kialakításában.

Luxus lakberendezési tippek egyszerűen: „Sokan azt gondolják, hogy a luxus egy otthonban pusztán az ár kérdése. Minél többet költünk, annál drágábbnak tűnik a lakás. Valójában a luxusérzet nem csupán a költségeken múlik.” – oszlatja el a tévhiteket Osváth-Szakszon Dorina, az Interior Design Studio tulajdonosa.

Fotó: ImageFlow

Egy elegáns otthon alapja az időtálló berendezés és stílus.

A luxus lakberendezés egyik biztos alapját a természetes anyagok jelentik.

A földszínek segítenek a harmónia megteremtésében.

Olcsó megoldásokkal is elérhető az elegáns enteriőr.

A zsúfolt berendezés az egyik leggyakoribb hiba az otthonokban.

Luxus lakberendezési tippek a szakértőtől

A lakberendező szerint, az elegáns otthon a szakszerű tervezésen és az összhang megtalálásán áll vagy bukik.

„Egy tér akkor tűnik igazán értékesnek, ha a részletek harmonizálnak, és a minőség mindenhol érezhető.”

Milyen alapelvek mentén érdemes megtervezni egy elegáns, igényes otthont?

„Amikor egy elegáns, igényes enteriőrt tervezek, mindig a hosszú távú szépséget és időtállóságot tartom szem előtt.”

A cél, hogy a nappaliba ne csak ma legyen élmény betoppanni, hanem évekkel később is ugyanolyan örömöt nyújtson.

„Az enteriőröknek nem csak rövid távon kell vonzónak lenniük. Évek múltán is meg kell őrizniük a stílusukat.” – figyelmeztet Osváth-Szakszon Dorina, az Interior Design Studio tulajdonosa.

Fotó: Shutterstock Gen AI

Melyek azok az anyagok és felületek, amelyek a leginkább luxushatást keltenek?

A természetes anyagok a luxus lakberendezések egyik biztos alapja.

„A természetes anyagok használata az egyik legjobb módja annak, hogy egy otthon luxusérzetet adjon” – mondja a lakberendező. Szerinte a

márvány

fa

kő

anyagok hordozzák magukban a legtöbb eleganciát. De Dorina figyelmeztet, vigyázni kell, pontosan milyet választunk:

„Sok, márványhatású vagy fa hatású anyag olcsón, silány minőségben készül. Ezek pedig ronthatják az esztétikai összhatást, ezért érdemes őket minden esetben elkerülni.”

Milyen színek vagy színpaletták működnek legjobban, ha valaki elegáns enteriőrre vágyik?

Egy berendezés csak akkor lehet igazán elegáns, ha mindenhol színharmóniában áll. Vannak színek a lakberendezésben, amik kifejezetten rossz összhatást keltenek, de olyanok is, amelyekkel szinte nem lehet melléfogni.

A földszínekkel nehéz hibázni.

„A bézs, a meleg barna, a krémszínek és a szürkék természetes harmóniát teremtenek, és könnyen kombinálhatók” – tanácsolja Dorina.