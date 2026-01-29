Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Koszos padlószőnyeg tisztítása házilag: így lesz újra tiszta és illatos lépésről lépésre

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 16:45
Kilöttyent kávé és bor foltok? Jutott az csirkepörköltből a padlószőnyegre is? Ha már ciki meghívni a vendégeket, akkor olvass tovább, mert hoztunk pár jól bevált tippet. Így végezd a padlószőnyeg tisztítást házilag, hogy valóban ragyogjon, akár csak újkorában!
Kelemen Dorina
Nincs szükség drága tisztítógépre és mérgező vegyszerek sorát sem kell beszerezned. Olykor tényleg az egyszerű dolgok működnek a legjobban. Mutatjuk a padlószőnyeg tisztítás trükkjeit!

Egy nő épp a padlószőnyeg tisztítását. végzi.
Koszos padlószőnyeg tisztítása házilag: így lesz újra tiszta és illatos lépésről lépésre.
Fotó: Studio Romantic /  Shutterstock 
  • A nagyon koszos szőnyeg tisztítása házilag is megoldható, ha jó sorrendben haladsz.
  • Egyszerű, otthon is megtalálható alapanyagok.  
  • A rendszeres tisztítás nemcsak esztétikai kérdés, hanem a lakás levegőjének minőségén és a közérzeten is sokat javít.

Koszos padlószőnyeg tisztítás házilag: így lesz újra tiszta és illatos lépésről lépésre

Miért nem mindegy, milyen állapotban van a szőnyeg?

A szőnyeg nem csak dekoráció: egyfajta por-és szagfogó a lakásban. Ahogy telnek a napok, por, morzsák, akár mikroorganizmusok is besűrűsödnek a rostok közé – amelyek hosszú távon a levegő minőségét is befolyásolhatják. Ezért nem érdemes halogatni a takarítást. Ne félj, segítünk!  

Első lépések: porszívózás és előkészítés

Mielőtt bármit ráöntenél vagy ráfújnál a szőnyegre, kezdd a porszívózással! Ez a legegyszerűbb, mégis legfontosabb lépés – ha a felszíni por marad, a tisztítószer nem fogja tudni elérni azt, ami igazán számít: a rostok közé szorult koszt.

Bors-tipp: ne csak egy irányból húzd végig a gépet. Menj át rajta keresztbe-kasul, így tudod a legtöbb port eltüntetni a szőnyegből.

Házi praktikák, amik tényleg működnek

1. Szódabikarbóna  

Ez a kis fehér por nem csupán az illatot frissíti. Szórj bőkezűen a szőnyegre, hagyd hatni 15–30 percig, majd porszívózz. A szódabikarbóna nemcsak a felületi koszt szedi össze, hanem a szagokat is csökkenti.  

2. Ecet + szódabikarbóna  

Ha egy fokkal erősebb tisztítószerre lenne szükséged, ez a kombó csodákra képes. Keverj össze egy csésze fehér ecetet vízzel, majd adj hozzá egy kis szódabikarbónát. Permetezd a foltos felületre, várj egy pár percet, majd egy nedves ruhával töröld át. A szennyeződés feloldódik, és a szőnyeg illata is üdébb lesz.

A szódabikarbóna igazi csodaszer a padlószőnyeg tisztítás során.
A rendszeres tisztítás nemcsak esztétikai kérdés, hanem a lakás levegőjének minőségén és a közérzeten is sokat javít.
Fotó: Towfiqu ahamed barbhuiya /  Shutterstock 

3. Gőztisztító  

Ha van otthon gőztisztítód, most érdemes elővenni. A gőz forró párája behatol a szálak közé, feloldja a beleivódott koszt, és még a baktériumokkal is leszámol. Ezt különösen érdemes alkalmazni, ha kisgyerek vagy háziállat van otthon.

Célzott megoldások

Zsíros foltokra

Búza- vagy kukoricakeményítő: szórd a foltra, hagyd egy órát hatni, majd porszívózd fel – a zsír felszívódik.

Vérfoltokra

Soha ne használj forró vizet! A hideg víz és egy kevés mosószer kombinációja sokkal hatékonyabb ebben az esetben.

Mikor érdemes profira bízni?

Ha egy módszer sem hozza a várt eredményt, vagy a szőnyegben nagyon régi, mélyen beleivódott foltok vannak, érdemes lehet szakembert hívni. Néha a professzionális tisztítás nem luxus, hanem befektetés a lakásod egészséges levegőjébe és esztétikus megjelenésébe. 

Az alábbi videóban láthatod, hogyan varázsolnak tisztává egy koszos padlószőnyeget:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

