Nincs szükség drága tisztítógépre és mérgező vegyszerek sorát sem kell beszerezned. Olykor tényleg az egyszerű dolgok működnek a legjobban. Mutatjuk a padlószőnyeg tisztítás trükkjeit!

Koszos padlószőnyeg tisztítása házilag: így lesz újra tiszta és illatos lépésről lépésre.

Fotó: Studio Romantic / Shutterstock

A nagyon koszos szőnyeg tisztítása házilag is megoldható, ha jó sorrendben haladsz.

Egyszerű, otthon is megtalálható alapanyagok.

A rendszeres tisztítás nemcsak esztétikai kérdés, hanem a lakás levegőjének minőségén és a közérzeten is sokat javít.

Miért nem mindegy, milyen állapotban van a szőnyeg?

A szőnyeg nem csak dekoráció: egyfajta por-és szagfogó a lakásban. Ahogy telnek a napok, por, morzsák, akár mikroorganizmusok is besűrűsödnek a rostok közé – amelyek hosszú távon a levegő minőségét is befolyásolhatják. Ezért nem érdemes halogatni a takarítást. Ne félj, segítünk!

Első lépések: porszívózás és előkészítés

Mielőtt bármit ráöntenél vagy ráfújnál a szőnyegre, kezdd a porszívózással! Ez a legegyszerűbb, mégis legfontosabb lépés – ha a felszíni por marad, a tisztítószer nem fogja tudni elérni azt, ami igazán számít: a rostok közé szorult koszt.

Bors-tipp: ne csak egy irányból húzd végig a gépet. Menj át rajta keresztbe-kasul, így tudod a legtöbb port eltüntetni a szőnyegből.

Házi praktikák, amik tényleg működnek

1. Szódabikarbóna

Ez a kis fehér por nem csupán az illatot frissíti. Szórj bőkezűen a szőnyegre, hagyd hatni 15–30 percig, majd porszívózz. A szódabikarbóna nemcsak a felületi koszt szedi össze, hanem a szagokat is csökkenti.

2. Ecet + szódabikarbóna

Ha egy fokkal erősebb tisztítószerre lenne szükséged, ez a kombó csodákra képes. Keverj össze egy csésze fehér ecetet vízzel, majd adj hozzá egy kis szódabikarbónát. Permetezd a foltos felületre, várj egy pár percet, majd egy nedves ruhával töröld át. A szennyeződés feloldódik, és a szőnyeg illata is üdébb lesz.

Fotó: Towfiqu ahamed barbhuiya / Shutterstock

3. Gőztisztító

Ha van otthon gőztisztítód, most érdemes elővenni. A gőz forró párája behatol a szálak közé, feloldja a beleivódott koszt, és még a baktériumokkal is leszámol. Ezt különösen érdemes alkalmazni, ha kisgyerek vagy háziállat van otthon.