Szerelő nélkül is gyerekjáték lehet a klíma tisztítás - így csináld

Egyre több háztartásban van klímaberendezés, ami az évről évre fokozódó nyári forróságban már az egészségünk szempontjából is fontos lehet. A klímatisztítás házilag fontos az eszköz beindítása előtt. Különösen lényeges tisztán tartani a klímát, nem mindegy azonban, hogyan takarítjuk.

1. Ne akarjuk megúszni a klímatisztítást

A klímaberendezések párás környezete tökéletes közeg a különféle kórokozók, gombák és baktériumok számára, egy koszos légkondi pedig nemcsak rossz levegőt ad, de az egészségünket is veszélyezteti. Ennek elkerülése érdekében minimum az éves üzembe helyezés idején tisztítsuk ki a klímaberendezést. Ha tisztítás után is büdös a klíma, kérjük szakember segítségét, mert ebben az esetben nem lesz elegendő a klímatisztítás házilag. Ha allergiával, asztmával küzdünk, még gyakrabban.

2. Klímatisztítás házilag: első lépés, hogy kihúzzuk a konnektorból

A takarításnak áramtalanítás után álljunk neki: kapcsoljuk ki teljesen a klímát és húzzuk is ki a konnektorból az eszközt, majd kezdhető is a klímatisztítás házilag. Ezután egyszerűen nyissuk fel a beltéri egység előlapját, majd vegyük ki a porszűrőket, melyeket langyos vízzel és enyhe tisztítószerekkel mossuk át. Fontos, hogy hagyjuk teljesen megszáradni őket. Ezt a klímaberendezés aktív használata mellett akár 2-4 hetente is megtehetjük.

3. Kíméletes procedúra a klímatisztítás eszközeivel

A lamellákat, a külső és belső műanyag felületeket is le kell takarítani, ugyanis itt is rengeteg por összegyűlhet. A klímatisztítás eszközei közé tartozik egy száraz rongy, nagyon puha kefe, de akár a porszívó is jó, ha tartozik hozzá finom kefés fej. Speciális klímatisztító spray-vel még hatékonyabb lesz a művelet. Ehhez a használati utasítást alaposan olvassuk el.

4. Klímatisztítás eszközei további meghatározó kiegészítőhöz

Nem szabad megfeledkezni a kondenzvizet elvezető csőről sem, amely szintén érzékeny alkatrész a szennyeződésekre. A kondenzvíz nem tiszta, porszemcsék találhatók benne, melyek lerakódhatnak, amit, ha nem távolítunk el, egy eldugulást kockáztatunk meg. A takarítást elvégezhetjük porszívó segítségével és átmosással is, amihez használjunk klímatisztító oldatot, melyet érdemes beszerezni a klímatisztítás eszközei mellé.