Rita a növényorvos leleplezte: ez rejtőzhet a klímádban! - Videó

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 14. 06:45
Összefogott a TikTok kedvenc növényorvosa és gázszerelője. Megdöbbentő, hogy mit rejt egy klíma, amit több éve nem takarítottak.
A klíma hatalmas segítség, hiszen nyáron lehűti, télen pedig felfűti az otthonunkat. Azonban, ha nem megfelelően tartjuk karban, akkor komoly légúti betegségeket is kaphatunk miatta. A TikTok kedvenc gázszerelője és növényorvosa most összefogott, hogy megmutassák, mit rejt egy klíma. amit évek óta nem takarítottak. 

klíma
A koszos klíma mintája Fotó: TikTok/plantprotecting

Rita, a növényorvos előszeretettel tesztel le szinte bármit, legyen az használati tárgy, vagy élelem, hogy bemutassa, milyen mikroorganizmusok élnek rajtuk. Dániel, a gázszerelő közérthetően magyarázza el és mutatja be például azt, hogyan kell bekapcsolni egy konvektort, miként kell a legegyszerűbben megjavítani a vécétartályt, vagy a csöpögő csapot; de képes hűtőből klímát varázsolni is. Most Gyuris Rita növényorvossal dolgozott együtt. Mintát vett egy hét éve nem tisztított klímából, majd postán elküldte Ritának. 

A növényorvos agar lemezre helyezte a mintát Fotó: TikTok/plantprotecting

A klíma-teszt

A növényorvos örömmel vágott neki a feladatnak és szemléltette, hogy miért érdemes évente tisztítani a klímákat. A minta mellett egy kacsa figurát is kapott. 

Borítékban volt a kis csomagminta és egy ajándék kis kacsa, ami nagyon cuki

 – mondta Rita, aki hozott anyagból dolgozott. A zacskóból mintavevő pálcával vette ki a porszerű anyagot, amit speciális táptalajra, úgynevezett agar lemezre helyezte a mintát, hogy felszaporodhassanak a különböző baktériumok és gombák.

Csak egyszerűen ráhelyeztem az agar lemeznek a tetejére, illetve a pálcát is belenyomkodtam különböző pontokra, hogy még több minden nőhessen fel róla.

A klímából vett mintáról hatalmas gombatelep nőtt fel  Fotó: TikTok/plantprotecting

Az egész agar lemezt benőtte a gombatelep 

Nem csak gombatelep, meg gombák, hanem baktériumok is növekedtek rajta, ami a gombatelep alatt van, tehát látszik, hogy ott is nőttek, ahová hozzáérintettem a pálcát.

 

Az agar lemez alja Fotó: TikTok/plantprotecting

„Nem véletlenül mondják, hogy a klímát minden évben alaposan ki kell takarítani” - zárta Gyuris Rita. 

@plantprotecting A nagy kíserlet eredménye 😃 Köszi a mintát @AGázos! 😊 Szóval mindenképp takarítsátok ki a klímátokat évente, nem egészséges a sok lerakódott, bepenészedett port szívni a levegőből. #agarlemez #kísérlet ♬ eredeti hang - Plantprotecting Rita

 

