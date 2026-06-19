Agyadra megy a hőség? Ezzel a tippel másodpercek alatt lehűlhetsz

Egy trükk segítségével a szívverés azonnal lelassul és csökken a hőség okozta belső stressz.

A kánikula okozta tompaság és fejfájás szintén a múlté lesz.

A bőr pórusai összehúzódnak, ami kellemes, hosszan tartó frissességérzetet ad.

A kánikulában sokan küzdenek tompa, lüktető fejfájással és fásultsággal, idén pedig – ha hihetünk a meteorológiai előrejelzéseknek – extrém mértékű forróság várható. A tünetek megszüntetéséhez azonban nem kell más, mint egy nagy lavór vagy vödör víz, néhány jégkocka, és egy nagy levegővétel. Mindössze 10-15 másodpercig kell a fejünket a jeges víz alatt tartanunk, ami azonnal beindítja az emberi test egyik legősibb túlélő reflexét, az úgynevezett búvárreflexet. A hirtelen jött sokk hatására a szervezet másodpercek alatt képes optimalizálni a saját hőmérsékletét hőguta ellen.

Agyadra megy a hőség? Jegeld le magad hőguta ellen. Fotó: 123RF

Katonai módszer hőguta ellen

Nemsokára eljöhet az idő, amikor a hőmérő higanyszála tartósan harminc fok felett ragad, és a testünk szinte vért izzad, hogy fenntartsa a hőháztartás egyensúlyát. Mivel ez a megfeszített munka rengeteg energiát felemészt, előfordulhat, hogy enerváltnak érezzük magunkat. Az amerikai tengerészgyalogosoknál azonban nincs idő a teszetoszaságra: ha bevetés van, akkor emberéletek múlhatnak azon, hogy ki milyen formában van, ezért extrém hőségben az úgynevezett búvárreflexet hívják segítségül.

Mi az a búvárreflex?

A búvárreflex az emberiség evolúciós öröksége: ha az arcunkat, beleértve a szemünk körüli idegpályákat, hirtelen hideg víz éri, a testünk azonnal takarékos és hiperhatékony üzemmódra vált. Lassítja a szívritmust, a vérünk pedig a legfontosabb testrészekbe áramlik, ráadásul így az elménk is kitisztul.

Hogyan csináld otthon, mint egy profi tengerészgyalogos?

A kivitelezés szerencsére nem igényel katonai kiképzést, csupán egy kis bátorságot. Szükségünk lesz egy nagy lábasra, lavórra, vagy egy vödörre, amelyet tele töltünk hideg csapvízzel. Ha ezzel megvagyunk, dobjunk bele bőségesen jégkockát, hiszen minél hidegebb, annál intenzívebb és gyorsabb lesz a hatás. Ezek után vegyünk egy mély levegőt, és egyszerűen merítsük bele az arcunkat a vízbe. Amikor ezen túl vagyunk, a rekkenő hőség már egyáltalán nem tűnik majd olyan elviselhetetlennek.

Bors-tipp: Érdemes a szemünket is kinyitni a víz alatt, mert a szemgolyót érő közvetlen hideg víz gyorsítja a folyamatot.

Ebben a videóban egy hölgy megmutatja, hogyan kell csinálni:

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