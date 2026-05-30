Megsülsz a lakásban? Íme a filléres jégkocka-trükk, ami a légkondinál is jobb

Idén is ránk rúgja az ajtót a nyári kánikula. Ilyenkor légkondi helyett sokan keresünk alternatív megoldásokat, hogy képesek legyünk átvészelni a pokoli hőséget. Bármilyen meglepő, egyszerű házi praktikákkal valóban hűsítő környezetet varázsolhatunk a családi fészkünkben. Mutatjuk, hogyan!
  • Néhány egyszerű praktikával klíma nélkül is lehűtheted az otthonod.
  • A hőség ellen a jégkocka, törölköző és függöny is hatásos lehet.
  • Mutatjuk, hogyan alakíthatod át az otthonod pillanatok alatt hűsítő oázissá. 

A legbrutálisabb hőségriadót is átvészelhetjük, ha van otthon klímaberendezésünk. Azoknak azonban, akiknek nincs, légkondi helyett léteznek filléres trükkök, amelyekkel a hűtés ugyanúgy lehetséges.

Légkondi helyett ventilátort használó nő
Légkondi helyett nemcsak a ventilátor lehet jó megoldás. Illusztráció: sebra / Shutterstock

Megoldások légkondi helyett

Amint hőségriadót kiáltanak a meteorológusok, a legtöbben a klíma távirányítójáért nyúlnak. Sokan viszont nem bírják a légkondi által gerjesztett hideget, vagy csak spórolni akarnak, ezért az irányítót a fiók mélyére rejtik. Jó hír viszont, hogy a lakás hűtése klíma nélkül ugyanúgy lehetséges néhány egyszerű módszerrel. Egyes háztáji praktikák generációkon át ismertek voltak, és ma is jól bevethetők a kánikula ellen. A természetes lakáshűtés nyitja, hogy a perzselő napfényt ki kell zárni az otthonodból. Íme néhány tuti tipp a kánikula túlélésére.

Jégkocka-trükk

A ventilátor csak a benti levegőt kavarja, nagy melegben is! Létezik azonban egy zseniális megoldás, amivel igazi jégvihar-szimulátort hozhatsz létre. Fogj egy tálat és alaposan pakold tele jégkockákkal, vagy fagyasztott vizes palackokkal. Közvetlenül a bekapcsolt ventilátor elé helyezd el, így a gép a jég körül lévő fagyos levegőt kezdi szétoszlatni a szobában. 

Vizes textilek

Hőkifáradás is lehet a vége, ha a lakáshűtést nem oldod meg időben. A hőség ellen szellőztetéssel is védekezhetsz, de fontos, hogy kizárólag éjszaka vagy kora reggel csináld, hiszen olyankor hűvösebb a levegő. Napközben csukd be az ablakokat és sötétíts be teljesen, a még hűvösebb hatás eléréséért pedig végezz hideg párásítást! Ez utóbbit háromféleképpen is megteheted: áztasd hideg vízbe a függönyöket, spricceld be azokat hideg vízzel töltött növénypermetezővel , vagy vess be vizes törölközőket. Ezek hatására drasztikusan csökkenni fog a hőmérséklet a lakótérben. 

Bors-tipp: pakold el nyárra a port és meleget megtartó vastag szőnyegeket és cseréld azokat rongytípusúakra. Az ágyneműt és a huzatot hűvös hatású szaténra vagy pamutra cseréld át. 

Nem csak az otthonod, a szeretteid is védened kell a melegben. Játszd le a videót, hogy megtudd, hogyan teheted ezt meg a leghatékonyabban:

