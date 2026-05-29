Olyan hőség szakadhat rá idén nyáron a világra, amilyenre még nem volt példa!

Ha már most eleged van a hirtelen jött kánikulából, vagy egyszerűen csak nincs ínyedre a tikkasztó, nyárias időjárás, akkor ennek nem fogsz örülni. A Meteorológiai Világszervezet (WMO) és a brit Met Office közös, sokkoló jelentése szerint ugyanis a következő öt évben olyan pokoli hőség szabadulhat a bolygóra, amely teljesen kiszáríthatja Magyarországot is.
A ENSZ meteorológiai ügynöksége által frissen kiadott jelentés nem köntörfalaz: kerek perec kijelenti, hogy
a 2026 és 2030 közötti időszakban a Föld hőmérséklete állandó jelleggel a rekordok szintjén vagy azok közelében fog tanyázni.
A szakértők szerint 86 százalék az esélye annak, hogy az elkövetkező öt évben legalább egy év megdönti a valaha mért legmelegebb év, azaz 2024 rekordját!
Ráadásul 91 százalékos valószínűséggel a globális átlaghőmérséklet legalább átmenetileg átlépi a kritikus 1,5 Celsius-fokos felmelegedési határt az iparosodás előtti szinthez képest.
Csak emlékeztetőül: ez az a szint, amit a párizsi klímavédelmi egyezmény hivatott volna megelőzni. Úgy néz ki tehát, hogy ez nem jött be.
A kutatók arra is figyelmeztetnek, hogy a 2026 végére jósolt El Niño jelenség miatt különösen a 2027-es év hozhat majd elképesztő, mindent megperzselő melegrekordokat.
Ez a globális fenyegetés közvetlenül érinti hazánkat is, hiszen Magyarországon az elmúlt években is drámai károkat okoztak a pusztító hőhullámok és a nyomukban járó brutális aszályok. A hazai mezőgazdaság már a tavasz folyamán is súlyos csapadékhiánnyal és fagykárokkal küzdött, a talajok vízkészlete rohamtempóban fogy, és a szakértők szerint a melegedő tendencia miatt újra egyre nagyobb területek válnak teljesen aszályossá.
Ha a WMO jóslatai beválnak, a jövőben a veteményesek kiszáradása, a kongó víztározók és a korlátozott locsolási lehetőségek mindennapos valósággá válhatnak a magyar gazdák számára.
Sokan teszik fel a kérdést a vízpartokon hűsölve, hogy vajon fellélegezhetünk-e végre, vagy tovább kell tűrnünk ezt a korai hőséget. A meteorológia friss előrejelzése szerint a héten végig tomboló, rendkívüli május végi nyári időjárás a hétvégén éri el a csúcspontját, így a strandolók maximálisan kihasználhatják a napsütést.
Azonban a köpönyeg.hu előrejelzése szerint a jövő hét elején, június első napjaiban egy markánsabb hidegfront vethet véget a zavartalan kánikulának, amely záporokkal, heves zivatarokkal és néhány fokos lehűléssel rázza fel megfáradt szervezetünket. Addig viszont marad
A globális felmelegedés miatt a jövőben az ilyen forró napokból sajnos sokkal több jut majd, mint szeretnénk!
