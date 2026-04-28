DS N°8, az elektromos autózás királynője: leteszteltük a franciák új kedvencét

A francia autógyártók mindig is egy kicsit másképp csinálták a dolgokat, ha felsőkategóriás modellekről van szó, és a DS N°8 is épp ezt a hagyományt folytatja. Kupé-SUV formája egyedi megjelenést kölcsönöz, míg az utastér art deco dizájnja valóban kiemelkedő. Az autó összességében nagyon csendes és kifinomult, a kényelem terén azonban nem üti meg a tőle elvárt luxus érzetet. Az árak versenyképesek a kategóriájában. De most lássuk közelebbről is, mit is kapunk a pénzünkért, ha erre a szépségre esne a választásunk! Valóban ez az autó lenne az avantgárd koronázatlan királynője?

DS N°8 teszt: ilyen az, amikor a luxus csendben suhan át az utakon / Fotó: Antalfi Krisztina

DS N°8 teszt: amikor a dizájn és a technológia találkozik

A DS Automobiles az elmúlt években tudatosan lépett ki a hagyományos autóipari keretek közül. A kezdeteknél még erősen jelen voltak a konszernen belüli megoldások, de a márka célja végig az volt, hogy saját identitást alakítson ki. A N°8 ennek a folyamatnak az egyik legfontosabb állomása. Ez már nem egy meglévő modell elektromos átértelmezése, hanem egy olyan konstrukció, amelyet eleve villanyautónak terveztek. Ez a különbség nemcsak technikai szinten jelentkezik, hanem az autó egész karakterében is. Az arányok, a térkihasználás és a formai megoldások mind azt mutatják, hogy itt nem kellett kompromisszumokat kötni a belső égésű motorok öröksége miatt. A Long Range kivitel pedig azt bizonyítja, hogy a DS nemcsak egy látványos koncepciót akart létrehozni, hanem egy olyan modellt, amely a mindennapokban is teljes értékű alternatívát kínál az autó.

Letisztult hátsó dizájn, karakteres fényekkel és lenyűgöző formákkal / Fotó: Antalfi Krisztina

Külső: a francia formatervezés új csúcsa

A DS N°8 formája tudatosan lép ki a megszokott kategóriákból. Nem SUV, de nem is klasszikus limuzin, inkább egyfajta átmenet a kettő között, kupés tetővonallal és kifejezetten áramvonalas kialakítással. A hosszú tengelytáv és az alacsony építés elegáns, nyújtott megjelenést ad, miközben minden részlet a hatékonyságot szolgálja. Az aerodinamika itt nem pusztán mérnöki kérdés, hanem a dizájn része. A karosszéria vonalai folyamatosan vezetik a levegőt, ami közvetlen hatással van a hatótávra is. A DS külön figyelmet fordított a fényekre: az elöl és hátul alkalmazott LED-es megoldások nemcsak látványosak, hanem az autó arculatának meghatározó elemei. Az összkép letisztult, mégis karakteres, és ami talán a legfontosabb: nem akar többnek látszani annál, mint ami. Inkább magabiztosan vállalja a saját stílusát.