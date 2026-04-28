DS N°8, az elektromos autózás királynője: leteszteltük a franciák új kedvencét

A francia autógyártók mindig is egy kicsit másképp csinálták a dolgokat, ha felsőkategóriás modellekről van szó, és a DS N°8 is épp ezt a hagyományt folytatja. Kupé-SUV formája egyedi megjelenést kölcsönöz, míg az utastér art deco dizájnja valóban kiemelkedő. Az autó összességében nagyon csendes és kifinomult, a kényelem terén azonban nem üti meg a tőle elvárt luxus érzetet. Az árak versenyképesek a kategóriájában. De most lássuk közelebbről is, mit is kapunk a pénzünkért, ha erre a szépségre esne a választásunk! Valóban ez az autó lenne az avantgárd koronázatlan királynője?
A DS Automobiles az elmúlt években tudatosan lépett ki a hagyományos autóipari keretek közül. A kezdeteknél még erősen jelen voltak a konszernen belüli megoldások, de a márka célja végig az volt, hogy saját identitást alakítson ki. A N°8 ennek a folyamatnak az egyik legfontosabb állomása. Ez már nem egy meglévő modell elektromos átértelmezése, hanem egy olyan konstrukció, amelyet eleve villanyautónak terveztek. Ez a különbség nemcsak technikai szinten jelentkezik, hanem az autó egész karakterében is. Az arányok, a térkihasználás és a formai megoldások mind azt mutatják, hogy itt nem kellett kompromisszumokat kötni a belső égésű motorok öröksége miatt. A Long Range kivitel pedig azt bizonyítja, hogy a DS nemcsak egy látványos koncepciót akart létrehozni, hanem egy olyan modellt, amely a mindennapokban is teljes értékű alternatívát kínál az autó.
A DS N°8 formája tudatosan lép ki a megszokott kategóriákból. Nem SUV, de nem is klasszikus limuzin, inkább egyfajta átmenet a kettő között, kupés tetővonallal és kifejezetten áramvonalas kialakítással. A hosszú tengelytáv és az alacsony építés elegáns, nyújtott megjelenést ad, miközben minden részlet a hatékonyságot szolgálja. Az aerodinamika itt nem pusztán mérnöki kérdés, hanem a dizájn része. A karosszéria vonalai folyamatosan vezetik a levegőt, ami közvetlen hatással van a hatótávra is. A DS külön figyelmet fordított a fényekre: az elöl és hátul alkalmazott LED-es megoldások nemcsak látványosak, hanem az autó arculatának meghatározó elemei. Az összkép letisztult, mégis karakteres, és ami talán a legfontosabb: nem akar többnek látszani annál, mint ami. Inkább magabiztosan vállalja a saját stílusát.
Az utastérben egy egészen más filozófia érvényesül, mint amit a legtöbb prémium modellnél megszoktunk. Itt nem a technológia dominál látványban, hanem az anyaghasználat és az atmoszféra. A DS a francia luxus hagyományaiból merít, ahol a részleteknek különösen nagy jelentőségük van. A felületek tapintása, a varrások minősége, az anyagok kiválasztása mind azt szolgálja, hogy az utastér ne csak funkcionális, hanem érzelmileg is hatásos legyen. A digitális felületek jelen vannak, de nem uralják a teret, inkább finoman integrálódnak a környezetbe. A vezetői pozíció ergonomikus, minden kezelőszerv kézre áll, és az egész kabin egy nyugodt, csendes közeget teremt. Ez az a hely, ahol az utazás nem feladat, hanem kikapcsolódás.
A Long Range változat elsőkerék-hajtással és 245 lóerős elektromos hajtással érkezik. A teljesítmény karaktere jól illeszkedik az autó filozófiájához: nem agresszív, hanem kiegyensúlyozott. A villanymotor azonnali nyomatéka könnyed gyorsulást biztosít, miközben a haladás folyamatos és kiszámítható marad. A futómű hangolása egyértelműen a komfortot helyezi előtérbe, ami a villanyautók csendes működésével együtt egyfajta lebegő érzetet ad. Ez különösen hosszabb utakon válik értékké, amikor az autó nem fáraszt, hanem szinte észrevétlenül teszi a dolgát.
A Long Range kivitel központi eleme a 97,2 kWh használható kapacitású akkumulátor, amely a kategóriában is erős értéknek számít. Ez a gyakorlatban akár 700 kilométer körüli WLTP hatótávot jelent, ami már nemcsak elméleti adat, hanem valódi, hosszú távon is használható tartomány. Ez az a szint, ahol az elektromos autózás már nem kompromisszum, hanem alternatíva.
A töltési rendszer is ezt az irányt erősíti. DC villámtöltőn legfeljebb 160 kW teljesítmény vehető fel, így ideális körülmények között 20 és 80 százalék között nagyjából fél óra alatt visszatölthető az akkumulátor jelentős része. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy hosszabb utazás során egy rövid pihenő elegendő a folytatáshoz. AC oldalon 11 kW-os fedélzeti töltő dolgozik, amely lehetővé teszi, hogy otthoni környezetben egy éjszaka alatt kényelmesen feltölthető legyen az autó.
A rendszer mögött fejlett hőmenedzsment működik, amely folyamatosan optimalizálja az akkumulátor működését. Ez nemcsak a töltési teljesítményt stabilizálja, hanem hosszú távon az élettartamot is védi. A gyári adatok a WLTP mérési ciklus szerint értendők, a valós hatótáv a használat körülményeitől függően alakul.
A DS N°8 Long Range nem akar megfelelni a megszokott prémium sémáknak, és éppen ettől válik igazán érdekessé. Nem a számokkal próbál hatni, hanem azzal, ahogyan az egészet összehangolja. A formavilág, a belső tér és az elektromos hajtás együttese egy olyan egységet alkot, amely ritkán ennyire koherens. Ez az autó nem tömegeknek szól, hanem azoknak, akik értékelik a különc megoldásokat és a karaktert. Egy csendes, mégis határozott válasz arra, hogy a jövő luxusa nem feltétlenül hangos, viszont annál kifinomultabb.
