Szereted a cseresznyét? Akkor ezeket a desszerteket neked találták ki!

Egy tálban kézi robotgéppel kihabosítjuk a vajat a kristálycukorral és a három tojással. Belekeverjük a kefirt és a vaníliaőrleményt is. Egy másik tálban összeforgatjuk a lisztet a sütőporral, a sóval és a reszelt citromhéjjal. Fakanállal összedolgozzuk a két tál tartalmát.
Egy közepes tepsit kibélelünk sütőpapírral, és beleöntjük a tésztát. A tetejét kirakjuk kimagozott cseresznyével, és meglocsoljuk mézzel. 180 fokos sütőbe toljuk, és 60-70 perc alatt megsütjük. Rácsra téve kihűtjük.
A tetejére a tejszínt habbá verjük a porcukorral és a mandulalikőrrel. Rásimítjuk a hideg pite tetejére, végül megszórjuk pirított mandulával.
Elkészítés: 85 perc
Cseresznyés kenyér
Hozzávalók:
160 g puha vaj
160 g kristálycukor
1 tk. vaníliaőrlemény
3 tojás
150 g görög joghurt
260 g liszt
2 tk. sütőpor
350 g cseresznye
2 ek. barna cukor
vaj és zsemlemorzsa a forma előkészítéséhez
Elkészítés:
Egy keverőtálban kézi robotgéppel kihabosítjuk a 160 g kristálycukrot a puha vajjal. Hozzáadjuk a vaníliaőrleményt, a joghurtot és az egész tojásokat is, ezekkel is egyneművé keverjük.
Egy másik tálban összekeverjük a lisztet a sütőporral. Fakanállal dolgozva hozzáforgatjuk a vajas-cukros-tojásos keverékhez. A kimagozott cseresznye kétharmadát eloszlatjuk a nyers tésztában.
Egy hosszúkás sütőformát kikenünk vajjal, meghintjük morzsával. Beleöntjük a tésztát, a maradék cseresznyét rárakosgatjuk a tetejére. Megszórjuk a két evőkanál barna cukorral, 180 fokos sütőbe toljuk, és 50-60 perc alatt készre sütjük. Tűpróbával ellenőrizzük, hogy átsült-e. Ha még nem, akkor fóliával letakarva tovább sütjük. Ha kész, a formában hagyjuk kihűlni. Vastag szeletekre vágva kínáljuk.
Elkészítés: 80 perc
Cseresznyés crumble
Hozzávalók:
A morzsához:
200 g finomliszt
100 g barna cukor
100 g darált mogyoró
1 tk. őrölt fahéj
150 g hideg vaj
vaj a forma előkészítéséhez
A töltelékhez:
1 kg magozott cseresznye
50 g barna cukor
3 ek. kukoricakeményítő
1 kezeletlen citrom reszelt héja
100 g étcsoki
A tálaláshoz:
vaníliafagylalt
Elkészítés:
A kimagozott cseresznyét belerakjuk egy nagy serpenyőbe, hozzákeverjük a barna cukrot és a keményítőt, és alaposan összekeverjük. Lefedve állni hagyjuk egy órát, amíg a cseresznye levet nem ereszt. Utána 10-15 percig főzzük folyamatos kevergetés közben, míg kissé be nem sűrűsödik.
A morzsához egy nagy tálban összekeverjük a lisztet, a barna cukrot, a darált mogyorót és a fahéjat. Hozzáadjuk a kis kockára vágott hideg vajat, és az ujjunk hegyével addig morzsolgatjuk, míg a keverék össze nem áll nagyobb tésztacsomókká.
A kihűlt cseresznyés töltelékbe belekeverjük a reszelt citromhéjat és az apróra vágott étcsokoládét. Kivajazunk egy kerek, mélyebb piteformát. Beleöntjük a cseresznyés tölteléket, és a tetejére szórjuk a mogyorós morzsát.
180 fokra előmelegített sütőbe toljuk, és 20-25 perc alatt aranybarnára sütjük. Langyosan tálaljuk, vaníliafagylalttal vagy tejszínhabbal.
Elkészítés: 65 perc
Rácsos cseresznyés pite
Hozzávalók:
A tésztához:
35 dkg liszt
20 dkg hideg vaj
10 dkg porcukor
1 tojás
1 tk. sütőpor
1 csipet só
felvert tojás a kenéshez
porcukor a tetejére
A töltelékhez:
60 dkg cseresznye
6 dkg cukor
2 csomag vaníliás cukor
1 ek. keményítő
1 kk. őrölt fahéj
Elkészítés:
Összekeverjük a lisztet a sütőporral, a sóval és a porcukorral. Ráreszeljük a hideg vajat, gyors kézzel összemorzsoljuk. Hozzáadjuk az egész tojást, és tésztává gyúrjuk. Jól kezelhető, nem ragacsos állagot kell kapnunk. Ha túlzottan morzsálódna, tehetünk hozzá egy-két evőkanál jéghideg vizet.
Ha összeállt a tészta, cipót formázunk belőle, és átlátszó fóliába csomagolva legalább egy órára berakjuk a hűtőszekrénybe.
Közben előkészítjük a tölteléket: megmossuk és kimagozzuk a cseresznyét. Egy másik tálban összekeverjük a cukrot, a vaníliás cukrot, az őrölt fahéjat és a keményítőt.
Elővesszük a pihentetett tésztát, egy nagyobb és egy kisebb részre osztjuk körülbelül egyharmad-kétharmad arányban. A nagyobbik tésztarészt enyhén lisztezett felületen vékonyra nyújtjuk, és kibélelünk vele egy kivajazott, liszttel megszórt cakkos szélű, nagy, kerek piteformát. A kisebbik tésztát kerek lappá nyújtjuk, kis pogácsaszaggatóval köröket vágunk ki belőle.
Összekeverjük a kimagozott meggyet a cukros keményítővel, egyenletesen elosztjuk a piteformában lévő nyers tésztán. Rátesszük a tetejére a kilyuggatott körlapot, a széleit jól összenyomkodjuk. Felvert tojással lekenjük.
Előmelegített sütőben 180 fokon 30-35 perc alatt ropogósra sütjük. Hagyjuk kicsit hűlni, majd megszórjuk porcukorral, és tortaszerűen szeleteljük.
Elkészítés: 75 perc + pihentetés
Fordított cseresznyés tészta
Hozzávalók:
60 dkg cseresznye
3 tojás
18 dkg finomliszt
18+5 dkg cukor
5 dkg darált mandula
0,5 dl étolaj
0,5 dl víz
1 kezeletlen citrom
1 tk. sütőpor
1 nagy csipet őrölt szerecsendió
1 kk. szárított bazsalikom
1 ek. keményítő
Elkészítés:
Megmossuk és kimagozzuk a cseresznyét. Összekeverjük 5 dkg cukorral, egy evőkanál keményítővel, 5 dkg darált mandulával. Egy kisebb tepsit kikenünk vajjal, meghintünk liszttel. Beleöntjük a cseresznyetölteléket.
Összeállítjuk a tésztát: a három tojást elektromos habverővel kihabosítjuk 18 dkg cukorral. Belekeverjük a fél deci olajat, a fél deci vizet. Hozzáreszeljük a citrom héját, facsarunk bele a levéből egy jó evőkanálnyit.
Egy másik tálban összeforgatjuk a lisztet a sütőporral, a szerecsendióval és az elmorzsolt bazsalikommal. Beledolgozzuk a cukros-tojásos alapba, majd ráöntjük a cseresznyére.
Előmelegített sütőben 180 fokon körülbelül fél óra alatt megsütjük. Ha kész, pár percig pihentetjük, majd egy gyors, óvatos mozdulattal átfordítjuk egy rácsra, így a cseresznyés rész lesz felül. Langyosan a legfinomabb.
Elkészítés: 75 perc
Levendulás cseresznyés kevert sütemény
Hozzávalók:
25 dkg cseresznye
10 dkg + 1 ek. liszt
2 tojás
10 dkg cukor
9 dkg puha vaj
1 csomag vaníliás cukor
2 ek. natúr joghurt
1 kezeletlen citrom
1 ek. levendulavirág
1 kk. őrölt fahéj
1 csipet só
Elkészítés:
Elektromos habverővel habosra keverjük a vajat a cukorral és a vaníliás cukorral. Egyesével beledolgozzuk az egész tojásokat. Hozzákeverjük a joghurtot, a citrom reszelt héját, az elmorzsolt levendulavirágot, a sót, a pici fahéjat, facsarunk hozzá némi citromlevet. Végül fakanállal eloszlatjuk benne a 10 dkg lisztet.
A cseresznyét megmossuk, kimagozzuk, összeforgatjuk egy evőkanál liszttel.
Egy kicsi, 15×25 centis tepsit sütőpapírral kibélelünk, vagy kikenjük vajjal, megszórjuk liszttel. Beleöntjük a nyers tésztamasszát, egyenletesen elosztjuk rajta a lisztbe forgatott cseresznyét. 170 fokos sütőben 35-40 perc alatt készre sütjük.
Előkészítés: 55 perc
Pudingos, cseresznyés tekercs
Hozzávalók:
A tésztához:
40 dkg liszt
1,5 dkg élesztő
2 dl tejszín
8 dkg vaj
3 ek. kristálycukor
1 nagy csipet só
A töltelékhez:
1 csomag vaníliás pudingpor
4 dl tej
10 dkg vaj olvasztva
3 ek. porcukor
30 dkg cseresznye
Elkészítés:
Meglangyosítjuk a tejszínt, megolvasztjuk a vajat. Az élesztőt egy kis pohárba morzsoljuk. Rászórunk egy kávéskanál cukrot, öntünk rá kevés langyos vizet, jól kikeverjük, és hagyjuk felfutni.
Egy nagy tálba szitáljuk a lisztet. Közepébe kis mélyedést vájunk. Ide öntjük a felfutott élesztőt, a maradék cukrot, a langyos tejszínt. A liszt szélére szórjuk a sót, és elkezdjük dagasztani a tésztát. Ha túl szilárd lenne, langyos vízből adunk hozzá egy keveset. Közepesen lágy tésztát dagasztunk. Ha már szépen összeállt, és elválik a tál falától, akkor hozzádagasztjuk a megolvasztott langyos vajat is. Ezzel is kidolgozzuk.
A tésztából cipót formázunk, letakarjuk, és meleg helyen a duplájára kelesztjük.
Közben sűrű pudingot főzünk a porból és a 4 dl tejből. Ha már langyosra hűlt, hozzákeverjük a porcukrot és a vajat is.
A megkelt tésztát enyhén lisztezett deszkán jó nagyra kinyújtjuk. Megkenjük a vajas pudinggal, majd rászórjuk a kimagozott cseresznyét. Felcsavarjuk, éles késsel egy-másfél centi vastag csigákra felvágjuk.
Egy tepsibe sütőpapírt terítünk, és egymástól távol elhelyezzük rajta a tekercseket. Ismét hagyjuk kelni fél órát, majd 180 fokos sütőben körülbelül 20 perc alatt megsütjük.
Elkészítés: 70 perc + kelesztés
1 adag: 230 kcal
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