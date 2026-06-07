Szereted a cseresznyét? Akkor ezeket a desszerteket neked találták ki!

A lédús és zamatos cseresznye nemcsak friss gyümölcsként finom, de rengeteg süteményt kiegészítője is lehet. Fogyasszunk belőle minél többet, amíg tart a szezon! - írja a Fanny magazin.

Fotó: Nemeth Andras Peter

Habos pite fekete cseresznyével

Hozzávalók (egy közepes nagyságú tepsihez):

A tésztához:

175 g puha vaj

200 g kristálycukor

3 tojás

150 g kefir

1 tk. vaníliaőrlemény

200 g finomliszt

1 csomag

1 csipet só

1 kezeletlen citrom reszelt héja

150 g őrölt mandula

250 g fekete cseresznye

2 ek. méz

A tetejére:

2,5 dl tejszín

2 ek. porcukor

4 ek. mandulalikőr

1 kis marék pirított szeletelt mandula

Elkészítés:

Egy tálban kézi robotgéppel kihabosítjuk a vajat a kristálycukorral és a három tojással. Belekeverjük a kefirt és a vaníliaőrleményt is. Egy másik tálban összeforgatjuk a lisztet a sütőporral, a sóval és a reszelt citromhéjjal. Fakanállal összedolgozzuk a két tál tartalmát. Egy közepes tepsit kibélelünk sütőpapírral, és beleöntjük a tésztát. A tetejét kirakjuk kimagozott cseresznyével, és meglocsoljuk mézzel. 180 fokos sütőbe toljuk, és 60-70 perc alatt megsütjük. Rácsra téve kihűtjük. A tetejére a tejszínt habbá verjük a porcukorral és a mandulalikőrrel. Rásimítjuk a hideg pite tetejére, végül megszórjuk pirított mandulával.

Elkészítés: 85 perc

Fotó: Nemeth Andras Peter +36208281361

Cseresznyés kenyér

Hozzávalók:

160 g puha vaj

160 g kristálycukor

1 tk. vaníliaőrlemény

3 tojás

150 g görög joghurt

260 g liszt

2 tk. sütőpor

350 g cseresznye

2 ek. barna cukor

vaj és zsemlemorzsa a forma előkészítéséhez

Elkészítés:

Egy keverőtálban kézi robotgéppel kihabosítjuk a 160 g kristálycukrot a puha vajjal. Hozzáadjuk a vaníliaőrleményt, a joghurtot és az egész tojásokat is, ezekkel is egyneművé keverjük. Egy másik tálban összekeverjük a lisztet a sütőporral. Fakanállal dolgozva hozzáforgatjuk a vajas-cukros-tojásos keverékhez. A kimagozott cseresznye kétharmadát eloszlatjuk a nyers tésztában. Egy hosszúkás sütőformát kikenünk vajjal, meghintjük morzsával. Beleöntjük a tésztát, a maradék cseresznyét rárakosgatjuk a tetejére. Megszórjuk a két evőkanál barna cukorral, 180 fokos sütőbe toljuk, és 50-60 perc alatt készre sütjük. Tűpróbával ellenőrizzük, hogy átsült-e. Ha még nem, akkor fóliával letakarva tovább sütjük. Ha kész, a formában hagyjuk kihűlni. Vastag szeletekre vágva kínáljuk.

Elkészítés: 80 perc