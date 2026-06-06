Pofonegyszerű házi praktika: ettől a filléres trükktől olyan lesz az air fryered, mint új korában

Mára alig van konyha, amelynek nem képezik központi elemét a meleg levegős fritőzök. Nem csoda, hiszen gyorsabb, egészségesebb és általában energiatakarékosabb módon készíthetünk el benne minden földi jót, amihez eddig a klasszikus sütőt vagy liternyi olajat használtunk. Azonban növekvő népszerűsége és rendszeres használata ellenére is maradt valami, amivel még mindig meggyűlik a bajunk: a takarítása. Mert bármilyen sok előnnyel is jár a konyhai szerkentyű, a kosarában idővel így is felgyűlik rengeteg zsír, morzsa és odaégett ételmaradék, amelyet nem egyszerű eltüntetni. Most eláruljuk a trükköt, amivel pofonegyszerűen megszabadulhatsz a szennyeződésektől. Így soha többé nem okoz fejfájást az air fryer tisztítása!
Az air fryeren érdemes minden használat után legalább egy gyors tisztítást végezni. Ezalatt azt értjük, hogy a sütés és lehűlés (!) után eltávolítjuk a kosárban ragadt morzsákat, ételmaradékokat, elöblítjük a kosarat, és áttöröljük a zsíros felületeket, még mielőtt a szennyeződések teljesen rászáradnának konyhai gépünkre. Így oldhatjuk meg, hogy minél hosszabb időközönként kelljen egy nagyobb szabású tisztítást végeznünk az air fryeren.
Az alaposabb takarítás általánosságban egy-két hetente esedékes (bár ez a használat gyakoriságától és a benne készített ételektől is függ). Ez a rész már egy jóval bosszantóbb feladat. A rácsok közé szorult, ráégett zsírréteg és más maradékok eltávolítása nem egyszerű. A súrolással pedig – bármilyen óvatossággal is próbálkozunk –, könnyen megsérthetjük az air fryer tapadásmentes bevonatát.
Ezért most megmutatjuk azt a filléres házi praktikát, amellyel erőfeszítés nélkül patyolattisztává varázsolhatod a meleg levegős sütődet!
A következőkre lesz szükséged az air fryer tisztításához:
A szódabikarbóna segít fellazítani a makacs lerakódásokat is anélkül, hogy megkarcolná az érzékeny felületeket. Az ecet savassága közben lebontja a zsíros lerakódásokat. A forró vízzel a kettő pezsgő reakciója hatékonyan oldja az odaégett maradványokat, így súrolásra tulajdonképpen nem is lesz szükséged az air fryer tisztítása során.
A tisztítás után mindig várd meg, amíg a kosár és a fiók teljesen megszárad. A nedves alkatrészek befolyásolhatják a készülék teljesítményét, és biztonsági kockázatot is jelenthetnek! Az összeszerelés előtt minden elemet törölj szárazra, hogy az air fryer még hosszú ideig megbízhatóan szolgálhasson a konyhádban!
Az alábbi videóban láthatsz egy szuper receptet, amit elkészíthetsz az air fryeredben: így már a tisztítás miatt sem kell aggódnod:
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