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Air fryer tisztítása egy mosogatószivaccsal.

Pofonegyszerű házi praktika: ettől a filléres trükktől olyan lesz az air fryered, mint új korában

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors házi praktika
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 06. 16:15
takarítási tippekAir fryertippek-tanácsok
Megszámlálhatatlan percet és rengeteg energiát spórolunk vele sütés közben, de mit sem ér, ha a súrolásával törlesztjük az összeset. Most mutatunk egy filléres házi praktikát, amellyel az air fryer tisztítása gyerekjáték, és mindenféle erőfeszítés nélkül inthetsz búcsút a zsíros lerakódásoknak. Azt kívánod majd, bárcsak hamarabb ismerted volna!
Ripszám Boglárka
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Mára alig van konyha, amelynek nem képezik központi elemét a meleg levegős fritőzök. Nem csoda, hiszen gyorsabb, egészségesebb és általában energiatakarékosabb módon készíthetünk el benne minden földi jót, amihez eddig a klasszikus sütőt vagy liternyi olajat használtunk. Azonban növekvő népszerűsége és rendszeres használata ellenére is maradt valami, amivel még mindig meggyűlik a bajunk: a takarítása. Mert bármilyen sok előnnyel is jár a konyhai szerkentyű, a kosarában idővel így is felgyűlik rengeteg zsír, morzsa és odaégett ételmaradék, amelyet nem egyszerű eltüntetni. Most eláruljuk a trükköt, amivel pofonegyszerűen megszabadulhatsz a szennyeződésektől. Így soha többé nem okoz fejfájást az air fryer tisztítása!

Koszos air fryer tisztítása.
Az air fryer tisztítása egyszerűen: a filléres házi praktika, amitől olyan lesz kedvenc konyhai kisegítőd, mint új korában!
Fotó: Shutterstock AI /   shutterstock
  • A tisztítással sokunknak meggyűlik a baja.
  • Bár az air fryer lényege, hogy nincs szükségünk olajra vagy más zsiradékra a sütéshez, a benne elkészített ételek maradékai felhalmozódnak a kosarában.
  • Ezzel az egyszerű, de nagyszerű házi praktikával egy csapásra megszabadulhatunk minden leragadt szennyeződéstől.

Az air fryer tisztítása egyszerűen: milyen gyakran kell takarítani?

Az air fryeren érdemes minden használat után legalább egy gyors tisztítást végezni. Ezalatt azt értjük, hogy a sütés és lehűlés (!) után eltávolítjuk a kosárban ragadt morzsákat, ételmaradékokat, elöblítjük a kosarat, és áttöröljük a zsíros felületeket, még mielőtt a szennyeződések teljesen rászáradnának konyhai gépünkre. Így oldhatjuk meg, hogy minél hosszabb időközönként kelljen egy nagyobb szabású tisztítást végeznünk az air fryeren.

Az alaposabb takarítás általánosságban egy-két hetente esedékes (bár ez a használat gyakoriságától és a benne készített ételektől is függ). Ez a rész már egy jóval bosszantóbb feladat. A rácsok közé szorult, ráégett zsírréteg és más maradékok eltávolítása nem egyszerű. A súrolással pedig – bármilyen óvatossággal is próbálkozunk –, könnyen megsérthetjük az air fryer tapadásmentes bevonatát.

Ezért most megmutatjuk azt a filléres házi praktikát, amellyel erőfeszítés nélkül patyolattisztává varázsolhatod a meleg levegős sütődet!

Air fryer tisztítása szódabikarbónával: 5 lépésben a patyolattiszta sütőért

Zsíros air fryer tisztítása szódabikarbónával.
Minden, amire szükséged lesz az air fryer tisztításához, már most is megvan az otthonodban!
Fotó: Pawel Michalowski /   shutterstock

A következőkre lesz szükséged az air fryer tisztításához:

  • 4 evőkanál szódabikarbóna
  • negyed csésze ecet
  • 5 dl forrásban lévő víz
  • mosogatószer
  • egy puha szivacs vagy mikroszálas törlőkendő

Az air fryer takarításának lépései:

  1. Szórj 4 evőkanál szódabikarbónát az air fryer kosarába. 
  2. Add hozzá az ecetet, majd óvatosan öntsd rá a forrásban lévő vizet. Ne ijedj meg: a keverék pezsegni kezd majd!
  3. Várj körülbelül 20 percet. Ezalatt a szódabikarbóna és az ecet fellazítja a lerakódott zsírt és az odaégett maradékokat.
  4. Az áztatás után mosogatószeres, meleg vízzel tisztítsd meg a kosarat és a fiókot. A fellazult szennyeződéseket játszi könnyedséggel letörölheted majd.
  5. Egy alapos öblítés után töröld szárazra az alkatrészeket, majd hagyd őket teljesen megszáradni.

Miért hatásos?

A szódabikarbóna segít fellazítani a makacs lerakódásokat is anélkül, hogy megkarcolná az érzékeny felületeket. Az ecet savassága közben lebontja a zsíros lerakódásokat. A forró vízzel a kettő pezsgő reakciója hatékonyan oldja az odaégett maradványokat, így súrolásra tulajdonképpen nem is lesz szükséged az air fryer tisztítása során.

A tisztítás után mindig várd meg, amíg a kosár és a fiók teljesen megszárad. A nedves alkatrészek befolyásolhatják a készülék teljesítményét, és biztonsági kockázatot is jelenthetnek! Az összeszerelés előtt minden elemet törölj szárazra, hogy az air fryer még hosszú ideig megbízhatóan szolgálhasson a konyhádban!

Az alábbi videóban láthatsz egy szuper receptet, amit elkészíthetsz az air fryeredben: így már a tisztítás miatt sem kell aggódnod:

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu