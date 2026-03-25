Bár korábban is tudtuk volna: ezzel a pofonegyszerű trükkel pillanatok alatt tiszta lesz az air fryer

Az air fryer valóban egy zseniális találmány. Gyors, kényelmes, és sokkal kevesebb olajat igényel a használata – vagy semennyit. Azonban a sütés alatt ebben is ugyanúgy lerakódik a zsír és a különböző ételmaradékok. Kitakarítani pedig még macerásabb, mint egy sütőt. Nem eshetünk neki egy dörzsiszivaccsal, de a rácsok közé befolyt, makacs szennyeződések eltávolításához komoly türelemre van szükség. Hacsak nem ismerünk egy szuper konyhai trükköt, amivel mindenféle erőlködés nélkül teljesen kipucolhatjuk az egész szerkezetet. Szerencsére van egy ilyen a tarsolyunkban, és most veled is megosztjuk! Az air fryer tisztítása mosogatógép-tablettával egyszerűbb, mint hinnéd. Íme a pontos lépések!

Fotó: Natalia Bohren / Shutterstock

Az air fryer tisztítása mosogatógép-tablettával a legegyszerűbb

Bár az air fryer kevesebb zsiradékkal dolgozik, a sütés során így is keletkeznek lerakódások. Egy kevés olaj, kisült zsír, ételmaradék, és egy komoly ragacsos réteggel kell küzdenünk. Ha nem tisztítod rendszeresen, egyre keményebb, rásült szennyeződés lesz belőle, és ez az a pont, ahol már a világon senkinek nincs kedve nekiállni a kapargatásnak.

Nem mellesleg nem is szabad így tisztítani az air fryert!

A kosár és a belső részek kapargatásával könnyen kárt tehetünk a sütő bevonatában. Ha ez megsérül, az befolyásolhatja a sütő működését, és egészségügyi kockázatokkal is járhat, ezért érdemes inkább egy olyan módszert találni az air fryer tisztítására, ami elvégzi helyetted a piszkos munkát.

Mutatjuk a mosogatókapszulás módszert!

Fotó: Aleksandr Gogolin / Shutterstock

Hogyan tisztítsuk az air fryert?

A takarítási trükk nem is lehetne egyszerűbb!

Vegyél elő egy mosogatógép-tablettát és helyezd az air fryer kosarába. Önts rá annyi forró vizet, hogy a kosár kb. félig legyen tele. Hagyd állni 15 percig, hogy a mosogatógép-tabletta kifejthesse hatását. Öntsd le a vizet, majd a tabletta ragacsos, sűrű, pasztaszerű rétege és egy puha szivacs segítségével töröld ki a már fellazult ételmaradékokat. Alaposan, hideg vízzel öblítsd át, majd töröld ki egy száraz szivaccsal.

Ha sok a szennyeződés, ismételd meg a folyamatot még egyszer!