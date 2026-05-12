Exatlon Hungary: Nagy feszültség alakult ki a csapatok között

Az ötök viadala után Szabó Réka és Valkusz Máté jutott be a legjobb négy közé. A két versenyző lehengerlő teljesítményt nyújtott a pályán, amivel kiérdemelték, hogy ott legyenek a döntőben. A csapatok többi tagjára azonban ma is kemény kihívás vár, mivel a mai napon a négyek viadalával folytatódik az Exatlon Hungary. Csóri Dorka és Lencse Laci már az első, adandó alkalommal összebalhéztak, ami után Dorka felkérdezte a profi labdarúgót.

Csóri Dorka nem bírta tovább és felkérdezte az Exatlon Bajnokát (Fotó: Tumbász Hédi)

Az Exatlon Hungary Kihívója nem kertelt

Tegnap mondtad, hogy fura a stílusom és nem annyira tudod hova tenni. Meg akartam kérdezni, hogy mire gondoltál, mert tökre érdekel

– mondta Dorka.

A tegnapi adás végén ugyanis Dorka kijelentette a csapatok előtt, hogy tisztában van azzal, hogy Laci nem bírja őt. A focista ezt nem tagadta, sőt fura stílusúnak nevezte a Kihívó játékost. Lencse Laci most sem szeretett volna Dorka szemébe hazudni ezért elárulta, hogy miért neheztel rá. „Nálam a tisztelet a legfontosabb. Amikor a Lucával futottál és nyertél, akkor üvöltöttél éppen, hogy vadászunk. Ez nálam a tiszteletlenségre utal és emiatt én arra gondoltam, hogy te biztos, hogy ilyen vagy. Előtte is voltak olyan tüskék, amiket odaszúrtál a padunkhoz és ezáltal én tiszteletlennek gondoltalak” – jelentette ki Lencse Laci.

Lencse Laci miatt kialakult az Exatlon 2026-os évadjának egyik legnagyobb balhéja (Fotó: TV2)

Csóri Dorkát szíven ütötte Laci kijelentése

Nekem az volt a fura, hogy Rolitól tudtam meg, hogy te engem akartál küldeni a párbajba, mert megérdemeltem volna. Nekem ez kicsit rosszul esett annak alapján, hogy nem is beszélgettünk egymással. Csak abból alakítottatok ki képet, amit a padon vagy az üvegen keresztül láttatok. Én már vártam is, hogy összeköltözzünk és tudjunk erről beszélni, mert nem szeretném, hogy ez a kép alakuljon ki rólam

– jegyezte meg a Kihívók versenyzője.

Az együttélés tehát egyáltalán nem alakul zökkenőmentesen az Exatlon Hungary Bajnokai és Kihívói között.

Ma 19:45-től azonban további két versenyző csatlakozik Szabó Réka és Valkusz Máté mellé.