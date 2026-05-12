Exatlon Hungary: Nagy feszültség alakult ki a csapatok között

Az ötök viadala után Szabó Réka és Valkusz Máté jutott be a legjobb négy közé. A két versenyző lehengerlő teljesítményt nyújtott a pályán, amivel kiérdemelték, hogy ott legyenek a döntőben. A csapatok többi tagjára azonban ma is kemény kihívás vár, mivel a mai napon a négyek viadalával folytatódik az Exatlon Hungary. Csóri Dorka és Lencse Laci már az első, adandó alkalommal összebalhéztak, ami után Dorka felkérdezte a profi labdarúgót.
Tegnap mondtad, hogy fura a stílusom és nem annyira tudod hova tenni. Meg akartam kérdezni, hogy mire gondoltál, mert tökre érdekel
– mondta Dorka.
A tegnapi adás végén ugyanis Dorka kijelentette a csapatok előtt, hogy tisztában van azzal, hogy Laci nem bírja őt. A focista ezt nem tagadta, sőt fura stílusúnak nevezte a Kihívó játékost. Lencse Laci most sem szeretett volna Dorka szemébe hazudni ezért elárulta, hogy miért neheztel rá. „Nálam a tisztelet a legfontosabb. Amikor a Lucával futottál és nyertél, akkor üvöltöttél éppen, hogy vadászunk. Ez nálam a tiszteletlenségre utal és emiatt én arra gondoltam, hogy te biztos, hogy ilyen vagy. Előtte is voltak olyan tüskék, amiket odaszúrtál a padunkhoz és ezáltal én tiszteletlennek gondoltalak” – jelentette ki Lencse Laci.
Nekem az volt a fura, hogy Rolitól tudtam meg, hogy te engem akartál küldeni a párbajba, mert megérdemeltem volna. Nekem ez kicsit rosszul esett annak alapján, hogy nem is beszélgettünk egymással. Csak abból alakítottatok ki képet, amit a padon vagy az üvegen keresztül láttatok. Én már vártam is, hogy összeköltözzünk és tudjunk erről beszélni, mert nem szeretném, hogy ez a kép alakuljon ki rólam
– jegyezte meg a Kihívók versenyzője.
Az együttélés tehát egyáltalán nem alakul zökkenőmentesen az Exatlon Hungary Bajnokai és Kihívói között.
Ma 19:45-től azonban további két versenyző csatlakozik Szabó Réka és Valkusz Máté mellé.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.