Tényleg veszélyes a buboréktea? Itt a hatóság válasza!

Főleg a fiatalok körében népszerű ez a színes gyöngyökből álló ital, ami Tajvanból indult világhódító útjára. Azt viszont kevesen tudják, hogy pontosan miből is készül a buboréktea és milyen kockázatokat jelent a fogyasztása. Ezt érdemes tudni a bubble teákról!

Mi is az a buboréktea vagy bubble tea?

A bubble tea (vagy boba) egy különleges, teaalapú ital, amely az 1980-as években indult hódító útjára Tajvanról. A nevét nemcsak a tetején képződő habról, hanem az ital alján található, rágós textúrájú golyócskákról kapta. Népszerűségét az egyedülálló, ehető-iható élménynek, a végtelen variációs lehetőségnek és látványos megjelenésének köszönheti, ami miatt a közösségi média egyik kedvencévé vált. Ma már globális kulturális jelenség: a fiatal generációk számára nemcsak egy frissítő, hanem divatos kiegészítő és közösségi élmény is.

Miből készül egy ilyen tea?

Az alapja általában fekete vagy zöld tea, amihez tejet, ízesítő szirupokat és jellegzetes buborékokat adnak, amik tulajdonképpen tápiókagyöngyök. Ezek a rágós, zselés állagú gyöngyök adják az ital különleges élményét, ami miatt világszerte gyorsan népszerűvé vált. Ma már világszerte több ezer bubble tea bolt működik, és a kínálat folyamatosan bővül új ízekkel, például gyümölcsös, kávés vagy akár sajthabbal (cheese foam) készült változatokkal is. A termék népszerűségét és a széles tömegigényt mutatja, hogy már a boltokban is elérhető, igen széles kínálatban.

Jelent-e bármilyen kockázatot ezeknek a teáknak a fogyasztása?

Erre a kérdésre kereste a választ a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) is, miután több külföldi kutatás és kockázatértékelés is rámutatott, a bubble tea egyik jellegzetes összetevője - a tápiókagyöngy alapját adó manióka - képes nehézfémeket, például ólmot felvenni a termesztési környezetéből. Ez a kockázat főként nem a kész italhoz, hanem az alapanyag mezőgazdasági eredetéhez kötődik. Így hát célzott vizsgálatot indítottak a hazai forgalomban lévő bubble tea termékekre, annak megállapítására, hogy a gyakorlatban tényleg kimutatható-e bármilyen egészségügyi kockázat a buborékteákból.