Méreg és rejtélyes akták: elhagyatott laboratóriumot találtak – Galéria!

Valaha fehérköpenyes emberek dolgoztak szorgosan az elhagyatott laboratóriumban, de mára elhagyatottá vált az épület. Az utolsó munkanapon mindent hátrahagytak. Lehetséges, hogy a titkos iratok is őrizetlenül maradtak...
A Felfedező nevű magyar urbexes több mint tíz éve kutatja az elhagyatott helyeket. Az eltelt idő alatt rengeteg helyet mutatott be. Nagy sikert aratott például az elhagyatott téglagyár, a földalatti, titkos óvóhely rejtélye, vagy Erzsike néni egykori háza. Most egy bezárt laboratóriumban járt.
Rengeteg ismeretlen akta sorakozik a laboratórium polcain. A laborkellékek szanaszét hevernek, még a mérget tartalmazó üvegcséket is hátrahagyták.
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos, vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott bunkerek, városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Természetesen ők semmit nem rongálnak és semmiben nem tesznek kárt. Egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon.
