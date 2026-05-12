Félsz a repüléstől? Ezt tanácsolja a pilóta légörvény esetére

A pilóta szerint a turbulencia, más néven légörvény jelenségét legkönnyebben úgy lehet elképzelni, mint amikor egy patak és egy folyó vize találkozik: a különböző irányú és sebességű légtömegek keveredése okozza a rázkódást.
Copestake hangsúlyozza, hogy ez teljesen természetes és elkerülhetetlen része a repülésnek, függetlenül attól, hogy rövid vagy hosszú távú járatról van szó. A pilóták folyamatosan kommunikálnak egymással a rádión, hogy jelezzék a rázós szakaszokat, és ha lehetséges, emelkedéssel vagy süllyedéssel próbálják kikerülni ezeket a zónákat. Az utasok számára ijesztő lehet, hogy nem ismerik előre a rázósabb részeket, de a gép szerkezete a legnagyobb biztonsággal képes elviselni ezeket az erőket.
Turbulencia esetén a legfontosabb, hogy tartsd bekapcsolva a biztonsági övet és ne hagyd el a helyedet!
Ha valaki szorong a levegőben, sokat segíthet a helyválasztás. A repülőgép mozgása egy libikókához hasonlítható, amely a tengelye körül billen ki. Mivel a gép középső része a forgástengelyhez legközelebbi pont, itt a legkisebb a kilengés. Aki a szárnyak vonalában foglal helyet, sokkal kevésbé érzi meg a légörvények hatását, mint azok, akik a gép legelején vagy legvégén ülnek. Bár a pilóták az orr-részben szintén mindent éreznek, a tapasztalatuk és a műszerek segítenek nekik abban, hogy higgadtan kezeljék a helyzetet.
Sokszor előfordul, hogy a repülés sima, de a földet érés előtti pillanatokban rázni kezd a repülőgép. Ennek egyik oka a tereptárgyakban keresendő: a hatalmas terminálok, hangárok és épületek megakasztják a sík területen átfújó szelet, ami így örvényleni kezd.
Emellett nyáron a termikus hatások is szerepet játszanak. A nap felmelegíti a betonfelületeket és a talajt, a felszálló meleg levegő pedig közvetlenül a leszállás előtt megdobhatja a gépet. Ez különösen a tengerparti városoknál, például Barcelonánál gyakori, ahol a tengeri szellő és a szárazföld felől érkező hő találkozása okoz némi instabilitást, de ez is a rutinfolyamat része.
