Ettől az egy összetevőtől lesz igazán roppanós a bundás kenyér – Tuti recept, amit a gyerekek is imádni fognak

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 12:45
Míg sokan tűkön ülve várják a reggeli gofri vagy palacsinta illatát, mások a hajnali órákban inkább egy jóval gyorsabb, de ugyanilyen ízletes finomság mellett teszik le a voksukat. A bundás kenyér ugyanis pillanatok alatt elkészül és már a nap elején mosolyt csal az arcunkra. Azonban akár az édes, akár a sós változatáért rajongsz, ettől az egy összetevőtől lesz igazán mennyei!
Kelle Fanni
Bár sokaknak egy falat sem csúszik le reggel a torkán, szerencsére vannak olyanok, akik tudják, hogyan kell energikusan indítani a napot. Míg egyesek a zabkására vagy a rántottára esküsznek, másoknál a bundás kenyér a befutó, ami szintén számtalan módon elkészíthető és egyenesen isteni. Azonban, ha te is a belül puha, de kívül roppanós finomságra vágysz, akkor ne menj sehova, mert eláruljuk, mitől lesz kifogástalan az étel.

Ínycsiklandó sós bundás kenyér, amit reggelire tálaltak
Van egy titkos összetevő, amitől igazán roppanós lesz a bundás kenyér.
Fotó: Esin Deniz / Shutterstock

A bundás kenyér, aminek az illatára öröm felkelni

Emlékszel arra, amikor reggel kómásan kitántorogtál a konyhába, ahova a szimatod vitt, édesanyád vagy a nagymamád pedig már ott sürgött-forgott és készítette neked a bundás kenyeret? Ha te is szeretnél egy kicsit nosztalgiázni és végre olyan reggelit készíteni, amilyet csak anyu vagy a mami tudott, akkor most megtudhatod, mi lehetett az ő nagy titkuk.

Így lesz tökéletes a bundás kenyér: belül légiesen puha, kívül pedig friss roppanós

A bundás kenyér, ami a kicsik és nagyok kedvence, rettentően sokoldalú és számtalan módon elkészíthető. Míg vannak, akik sósan szeretik, mások az édes változatáért, azaz a francia bundás kenyérért rajonganak. Viszont teljesen mindegy, nálad melyik áll az első helyen, ugyanis ezt a trükköt az összesnél bevetheted. Akár brunchra készülsz, akár egy gyors reggelit akarsz összedobni, a szokásos hozzávalókon kívül vegyél elő kukoricakeményítőt is és az eredmény garantáltan nem marad el!

Férfi, aki éppen bundás kenyeret süt
A kukoricakeményítő segít abban, hogy a bundás kenyér belül puha, kívül pedig roppanós legyen.
Fotó: Phoenixproduction / Shutterstock

Hozzávalók:

  • Szikkadt, vastagabb szelet kalács vagy kenyér: jól magukba szívják a tojásos keveréket anélkül, hogy szétesnének.
  • Olaj vagy vaj
  • Kukoricakeményítő: ropogósabb külsőt varázsol a finomságnak, miközben az belül könnyed és puha marad.
  • Tej
  • Tojás
  • Fűszerek: ízlés szerint, attól függően, hogy édes vagy sós finomságra vágysz.

Elkészítés:

  1. Keverd össze a tojást, a tejet, a kukoricakeményítőt és a fűszereket, majd mártsd bele a kenyérszeletek mindkét oldalát. (Ha frissebb kenyeret használsz, rövidebb ideig áztasd.)
  2. Ezt követően pirítsd meg őket vajon/olajon vagy süsd ki őket kevés forró olajban.

Az alábbi videóból a mesterszakács, Jamie Oliver bundás kenyér receptjét lesheted el:

