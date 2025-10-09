Ettől az egy összetevőtől lesz igazán roppanós a bundás kenyér – Tuti recept, amit a gyerekek is imádni fognak

Bár sokaknak egy falat sem csúszik le reggel a torkán, szerencsére vannak olyanok, akik tudják, hogyan kell energikusan indítani a napot. Míg egyesek a zabkására vagy a rántottára esküsznek, másoknál a bundás kenyér a befutó, ami szintén számtalan módon elkészíthető és egyenesen isteni. Azonban, ha te is a belül puha, de kívül roppanós finomságra vágysz, akkor ne menj sehova, mert eláruljuk, mitől lesz kifogástalan az étel.

Van egy titkos összetevő, amitől igazán roppanós lesz a bundás kenyér.

Fotó: Esin Deniz / Shutterstock

A bundás kenyér, aminek az illatára öröm felkelni

Emlékszel arra, amikor reggel kómásan kitántorogtál a konyhába, ahova a szimatod vitt, édesanyád vagy a nagymamád pedig már ott sürgött-forgott és készítette neked a bundás kenyeret? Ha te is szeretnél egy kicsit nosztalgiázni és végre olyan reggelit készíteni, amilyet csak anyu vagy a mami tudott, akkor most megtudhatod, mi lehetett az ő nagy titkuk.

Így lesz tökéletes a bundás kenyér: belül légiesen puha, kívül pedig friss roppanós

A bundás kenyér, ami a kicsik és nagyok kedvence, rettentően sokoldalú és számtalan módon elkészíthető. Míg vannak, akik sósan szeretik, mások az édes változatáért, azaz a francia bundás kenyérért rajonganak. Viszont teljesen mindegy, nálad melyik áll az első helyen, ugyanis ezt a trükköt az összesnél bevetheted. Akár brunchra készülsz, akár egy gyors reggelit akarsz összedobni, a szokásos hozzávalókon kívül vegyél elő kukoricakeményítőt is és az eredmény garantáltan nem marad el!

A kukoricakeményítő segít abban, hogy a bundás kenyér belül puha, kívül pedig roppanós legyen.

Fotó: Phoenixproduction / Shutterstock

Hozzávalók:

Szikkadt, vastagabb szelet kalács vagy kenyér: jól magukba szívják a tojásos keveréket anélkül, hogy szétesnének.

Olaj vagy vaj

Kukoricakeményítő: ropogósabb külsőt varázsol a finomságnak, miközben az belül könnyed és puha marad.

Tej

Tojás

Fűszerek: ízlés szerint, attól függően, hogy édes vagy sós finomságra vágysz.

Elkészítés:

Keverd össze a tojást, a tejet, a kukoricakeményítőt és a fűszereket, majd mártsd bele a kenyérszeletek mindkét oldalát. (Ha frissebb kenyeret használsz, rövidebb ideig áztasd.) Ezt követően pirítsd meg őket vajon/olajon vagy süsd ki őket kevés forró olajban.

Az alábbi videóból a mesterszakács, Jamie Oliver bundás kenyér receptjét lesheted el:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: