Fény derült az olaszok nagy titkára: ha így főzöd a spagettitésztát, minden alkalommal tökéletes lesz

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 11. 11:15
Folyton szétfő vagy összeragad? Az olaszok jól tudják, hogy a tökéletes spagettitészta kedvéért nem Fortunához kell imádkozni, csak ismerni kell néhány pofonegyszerű trükköt. Kíváncsi vagy, mik azok? Cikkünkben most megmutatjuk!
Ripszám Boglárka
Nem kell többet bizonytalanul számolgatnod a perceket, hogy a megfelelő állagot kapd. De a falhoz sem kell dobnod a tésztát, hogy ellenőrizd, elég ideje rotyog-e már. Az olaszok tésztafőzési fortélyai generációról generációra szállnak, de mi most eláruljuk a tökéletes spagettitészta minden pontos lépését, amivel még a legegyszerűbb paradicsomos fogás is olyan lesz, mintha egy eldugott kis firenzei utcában fogyasztanád.

Spagettitészta paradicsomszószban.
Íme a lépések, amelyekkel minden alkalommal tökéletes spagettitészta kerül a családi asztalra!
  • A spagetti fajtájának kiválasztása.
  • A főzővíz mennyisége.
  • A só mennyisége.
  • Egyéb tésztafőzési praktikák.

Ez a tökéletes spagettitészta titka

1. Milyen a jó spagettitészta?

Az igazán jó száraztészta általában csak durumbúzából és vízből készül. Vásárláskor figyelj arra, hogy a tésztának szép aranysárga színe legyen. Ne legyen töredezett vagy foltos.

Az olaszok szerint a kissé érdes felületű tészta a legjobb választás, mert sokkal jobban megtapad rajta a szósz. Ezt nehéz kiszúrni, de ha úgy látod, nagyon fényes egy spagetti, az valószínűleg rosszabb minőségű.

2. Mennyi vízben főzd a spagettitésztát?

Sokan ennél a lépésnél hibáznak. Fontos, hogy bő vizet használjunk a főzéshez. A spagettinek hely kell ahhoz, hogy mozogni tudjon. Ha nem adsz hozzá elég vizet, attól fog összetapadni a tészta.

A klasszikus szabály: sok víz, nagy láng. Egy csomag spagettihez akár 4-5 liter víz is mehet, ezzel eléred, hogy a spagettitészta egyenletesen főjön meg, és ne legyen ragacsos.

3. Mennyi só kell a tészta vizébe?

A tészta vizének sósnak kell lennie – az olaszok szerint szinte „tengerízűnek”. Azonban fontos, hogy a sót mindig csak akkor add hozzá, amikor a víz már forr.

Spagettitészta készül a fazékban.
A tészta főzővizéből mindig érdemes félretenni egy keveset. A keményítős víz segít krémesebbé tenni a szószt!
4. Miért nem szabad kettétörni a spagettit?

Bár ésszerűnek tűnhet kettétörni a tésztákat, hogy mindet azonnal ellepje a főzővíz, ez Olaszországban szinte szentségtörésnek számít. A hosszú szálaknak éppen az a lényege, hogy szépen fel lehessen tekerni őket a villára étkezés közben. Plusz a teljes hosszúságúra hagyott spagettik sokkal jobban megtartják az állagukat főzés közben.

5. A spagetti receptek valódi titka

Ez az a lépés, amely során a házi tésztából igazi gourmet fogás lehet. Az olaszok a spagettit nem főzik teljesen készre a vízben.

1-2 perccel előtte leszűrik, majd a forró szószban fejezik be a tésztafőzést. Így a tészta magába szívja az ízeket és az egész étel sokkal szaftosabb és karakteresebb lesz.

Kipróbálnád a trükköket? Készítsd el az alábbi videóban látható mennyei spagettis receptet:

