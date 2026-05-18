Eltűnt egy 16 éves lány Tolnában – A rendőrség a lakosság segítségét kéri

A Tamási Rendőrkapitányság körözési eljárást indított K. K. Ingrid eltűnése miatt. A hatóságok a 17050-157/120/2026. körözési számon vizsgálják az ügyet.

Eltűnt egy 16 éves lány

A rendelkezésre álló információk szerint a 16 éves lány a hőgyészi gyermekotthon lakója, aki 2026. április 14-én a szekszárdi befogadóotthonból engedély nélkül, ismeretlen helyre távozott. A rendőrségi közlés szerint a fiatal korábban már volt eltűnésben érintett.

Eltűnt lány után nyomoznak

K. K. Ingrid 152 centiméter magas, vékony testalkatú, barna, félhosszú hajú, kék szemű. Eltűnésekor viselt ruházatáról nem áll rendelkezésre információ.

A hatóságok kérik, hogy aki a lányt felismeri, vagy bármilyen információval rendelkezik a tartózkodási helyéről, jelezze a tamási rendőröknek írja a police.hu.

Az eltűnt lányról készült képet ide kattintva tudod megtekinteni, amíg a rendőrség a körözést vissza nem vonja.