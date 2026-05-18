Elárulta az Exatlon Hungary győztese, mire költi a 15 millás nyereményét: „Könnyen el fog fogyni...”

Koplányi Gábor óriási küzdelemben, 4-2-re verte meg a Bajnokok csapatának versenyzőjét, Valkusz Mátét. A Kihívó játékost már sokan kiemelték a mezőnyből, mivel hihetetlen gyorsaságával mindenkit lenyűgözött. Az elmúlt hetek alapján így kijelenthető, hogy érvényesült a papírforma és Koplányi Gábor lett az Exatlon Hungary idei évadjának férfi bajnoka.

Koplányi Gábor nagy küzdelem után elnyerte az Exatlon 2026 Bajnoka címet (Fotó: TV2)

Így értékelt az Exatlon Hungary bajnoka

Még nem fogom fel, hiába ez a baromi nehéz és nagy trófea. Amikor azt mondom, hogy egy álmom vált valóra, akkor nem hazudok. Évek óta nagyon szerettem volna ezt és nagyon sokszor elképzeltem már

– nyilatkozta Gelencsér Timinek Koplányi Gábor.

Nem hiába várt erre a pillanatra évek óta Kopi, mivel elmondása szerint már jól ismerte a műsort. „Az Exatlon összes évadát követtem és mindig elképzeltem, hogy én futok vagy dobok éppen. Kíváncsi voltam, hogy milyen lehet győzni a futamokon, nem hogy trófeát nyerni. Most úgy érzem, hogy ezért megdolgoztam, főleg az utolsó, cirkuszos pályán. A hála és a boldogság van bennem, mert nagyszerű élmény volt, nagyszerű két hónap egy csodálatos csapattal, akik megmutatták emberi értékeiket is. Fantasztikus Bajnokok ellen küzdhettünk, akik megmutatták, hogy milyen rohadt jó sportolók, mellette pedig nagyon sportszerűek voltak” - tért ki a versenytársakra az Exatlon Hungary győztese.

Koplányi Gábor Valkusz Máté ellen nyerte meg az Exatlon Hungaryt (Fotó: TV2)

Koplányi Gábor elismerősen beszélt döntős ellenfeléről

A végén már alig voltunk páran és Máté is megmutatta, hogy egy végtelenül jó kedvű, jó indulatú és vicces srác. Nagy élmény volt vele küzdeni, de nagyon fárasztó ellene futni, elképesztő, amit ő művel. Ezért különösen jó érzés, hogy sikerült elhódítani a trófeát

– árulta el Kopi.

A műsor alatt hihetetlen teljesítményt nyújtott Koplányi Gábor, aki a legtöbb karkötőt és medált szerezte a mezőnyből. „Egy viszonylag új dolog, amit megtanultam magamról, hogy jól tudok koncentrálni. Az elme és a lélek uralja a testet, a fej sokkal fontosabb, mint a kondi és ezt most megtanultam” - mondta győzelme után Gábor.

Vajon mi lesz a 15 millió sorsa?

A családomnál egész biztos, hogy lesz helye. Jut majd belőle adományra is és sajnos ez biztos, hogy könnyen el fog fogyni, de hát, ilyen az Exatlon

– zárta interjúját Palik László ikonikus mondatával az Exatlon Hungary bajnoka.