Drogproblémák és botrányok: Tom Hanks fia így lett a család fekete báránya

Tom Hanks fia luxusvillák és hollywoodi csillogás helyett egy lakókocsiparkban él. Chet Hanks a család 'fekete bárányának' vallja magát, aki semmi másra nem vágyik, csak arra, hogy beindítsa zenei karrierjét és végre saját sikerekre tegyen szert.
Tom Hanks és Rita Wilson fia az elmúlt években többször is címlapokra került különböző megosztó kijelentései és viselkedése miatt. A legértékesebb játékos című sorozat sztárja úgy érzi, a korábbi drog- és alkoholproblémái miatt a család 'fekete báránya' lett, amiből most ki szeretne törni. Elmondása szerint hosszú éveken át küzdött függőségekkel, amelyek majdnem teljesen tönkretették az életét. Szállodai szobát rongált, rasszista megjegyzéseseket tett, és még egykori barátnője is beperelte bántalmazás vádjával. Éppen ezek miatt a botrányok miatt a józanság elérése volt az egyik legnehezebb, ugyanakkor legfontosabb lépés az életében. Chet Hanks ma már több éve tiszta, és állítása szerint ebben sokat segített neki a családja. És bár az elmúlt években többször is súlyos konfliktusokba keveredett, most úgy tűnik, tudatosan próbál távolabb kerülni Hollywood zajos világától.
Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy Tom Hanks fia jelenleg nem fényűző villákban vagy luxuskörnyezetben éli a mindennapjait, hanem egy nashville-i lakókocsiparkban. Chet Hanks egy korábbi interjújában bevallotta, hogy a lakókocsi 'minden szükséges dolgot' biztosít számára: van saját konyhája, fürdőszobája, sőt még egy nagyobb zuhanyzója is. Továbbá azt is kiemelte, hogy a lakókocsipark messze nem olyan veszélyes vagy lepusztult hely, mint ahogyan azt sokan elképzelik. Sőt, a szomszédjai is főként nyugdíjas emberek, akiket kedvesnek és barátságosnak ismert meg. Elmondása szerint ez a döntés a lehető legokosabb volt a részéről, mivel a lakókocsi egyszerűbb és olcsóbb életet biztosít számára. Így pedig csak és kizárólag a céljára tud koncentrálni: a zenei karrierje építésére.
Chet Hanks most countryénekesként próbál új fejezetet nyitni az életében. Valamivel több mint egy éve alapította meg a Something Out West nevű zenekart Drew Arthurral közösen, és már több kisebb fellépésük is volt. A páros nemrég a Stagecoach fesztiválon is színpadra állt, amely az egyik legismertebb countryzenei esemény Amerikában. A fellépés különösen fontos volt számára, mert édesapja, Tom Hanks is ott volt a közönségben. És bár sokan furcsállják a döntését, Chet Hanks egyelőre elégedett az új életével.
A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás.
Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő.
Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.
