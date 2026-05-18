Tóth Andi vallomása: ennyiért vette a kokaint az énekesnő

Ahogy azt a Bors is megírta, hétfő reggel tovább folytatódott a feltételezett dílerek pere, amelyben Tóth Andi és ByeAlex tanúként szerepelnek. A tárgyaláson több érintett is vallomást tett, a részletek pedig több meglepő állítást is tartalmaznak.

Tóth Andi a bíróságon beszélt a drogvásárlásokról.

Tóth Andit a tárgyalás egyik szünetét követően hallgatta meg a bíróság. Az énekesnő a bíró kérdésére azt mondta, hogy az első-, másod- és harmadrendű vádlottat is ismeri, K. Sándorral pedig baráti kapcsolatban áll. Vallomásában arról is beszélt, hogy ő kereste meg K. Sándort azzal a kéréssel, segítsen neki kokaint szerezni. Elmondása szerint végül az ügy elsőrendű vádlottja, D. Hassan közreműködésével jutott hozzá a kábítószerhez.

Ketten jöttek a hölggyel a házamhoz, arra nem emlékszem, melyiküknek adtam oda a pénzt Nem emlékszem pontosan, hány alkalommal és mennyit fizettem, és 30 ezer forint lehetett a kokain grammja

– mondta az énekesnő a Blikk szerint.

Ezután a bírónő ismertette az énekesnő 2023. február 8-án, még gyanúsítottként tett vallomását. Tóth Andi abban elismerte a kokainfogyasztást, és arról is beszélt, hogy 2022-ben négy-öt alkalommal használt kábítószert.

A vallomás szerint a kommunikáció sokszor nehézkesen ment közte és a szír származású férfi között, mert a vádlott csak korlátozottan beszél magyarul. A tárgyaláson később az énekesnő és a vádlottak közötti üzenetváltásokat is felolvasták, amelyek alátámasztották a korábbi állításokat. K. Sándor és Tóth Andi több alkalommal is nevetésben tört ki, amikor az akkori beszélgetéseikkel, illetve a drogvásárlások és fogyasztások részleteivel szembesítették őket.

Tóth Andi a rendőrségi kihallgatásán arról is beszélt, hogy vállalja az elterelést, vagyis a legalább fél éven át tartó kötelező drogprevenciós programban való részvételt. Az énekesnő később teljesítette is a feltételeket, így végül elkerülte a büntetőjogi felelősségre vonást, és az ügyben gyanúsítottból tanúvá vált.

A bírónő kérdésére Tóth Andi azt mondta, rendszeresen nem szedett olyan gyógyszert, ami befolyásolhatta volna az emlékezetét, de drogfogyasztás után Frontint vett be, hogy megnyugodjon és el tudjon aludni. Az énekesnő később arról beszélt, hogy emlékei szerint négy-öt alkalommal találkozott azokkal, akiktől a kábítószert kapta, a találkozások pedig nagyon rövidek voltak. Az elsőrendű vádlott ezzel szemben azt állította, hogy csak egyszer találkozott vele.