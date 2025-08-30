Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Gyors, olcsó reggelire vágysz? Ettől az egyszerű trükktől lesz mennyei a bundás kenyér

2025. augusztus 30.
A gyerekkor ikonikus reggelije új köntösben, vagyis bundában. A bundás kenyér titka egyetlen hozzávalóban rejlik, amelyet, ha hozzádobsz, nem csak egyszerűen jó lesz, hanem fantasztikus.
Bata Kata
Bata Kata

A bundás kenyér receptje csak egyetlen hozzávalóval bővül, a végeredmény mégis felülmúlja minden eddigi bundás kenyér élményedet. A titok nem egy bonyolult technika vagy egy drága alapanyag, hanem egyetlen, krémes finomság: a tejszín. Ez a selymes textúra és gazdag íz gondoskodik arról, hogy a bundás kenyér kívül aranybarnán roppanjon, belül pedig krémesen lágy legyen.

bundás kenyér kicsit másképp
A bundás kenyér így lesz igazán mennyei 
Fotó: Melody's Dreams /  Shutterstock 

A bundás kenyér és a tejszín találkozása

A bundás kenyér a gyerekkorunkat idézi, egy végtelenül egyszerű étel, mégis egyetlen apró csavarral a kedvenceddé válik. A tejszín nemcsak extra krémet ad hozzá, hanem segít, hogy az ízek mélyebbek, teltebbek legyenek. Ha egyszer így készíted el, garantáltan másként fogsz gondolni erre a klasszikusra. Akár reggelire, akár vasárnapi brunch-hoz, a tejszínes bundás kenyér mindig telitalálat.

Hozzávalók (2 adaghoz)

  • 4 szelet kissé szikkadt kenyér  
  • 2-3 tojás a mérettől függően
  • 50 ml 30%-os tejszín
  • 1 csipet só
  • 1 csipet frissen őrölt bors
  • 1 evőkanál vaj a sütéshez

Elkészítés

  • Egy mély tányérban keverd össze a tojásokat, a tejszínt és a fűszereket
  • A kenyérszeleteket egyenként mártsd bele a krémes tojásos-tejszínes keverékbe, úgy, hogy minden oldaluk jól magába szívja a folyadékot
  • Egy serpenyőben közepes lángon olvaszd fel a vajat
  • A beáztatott kenyereket helyezd a forró, vajjal kikent serpenyőbe
  • Süsd őket mindkét oldalon aranybarnára – oldalanként kb. 2-3 perc elegendő

Bors tipp:

Ha te jobban szereted a bő olajban sütött változatot, úgy is elkészítheted, de hidd el, így sokkal finomabb!

Tálaláskor rászórhatsz egy kevés füstölt sajtot, attól még szuperebb lesz

Kóstoltad már az édes bundás kenyeret? Ha még nem, nézd meg a videót és biztosan kedvet kapsz hozzá!

 

