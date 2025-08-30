Gyors, olcsó reggelire vágysz? Ettől az egyszerű trükktől lesz mennyei a bundás kenyér

A bundás kenyér receptje csak egyetlen hozzávalóval bővül, a végeredmény mégis felülmúlja minden eddigi bundás kenyér élményedet. A titok nem egy bonyolult technika vagy egy drága alapanyag, hanem egyetlen, krémes finomság: a tejszín. Ez a selymes textúra és gazdag íz gondoskodik arról, hogy a bundás kenyér kívül aranybarnán roppanjon, belül pedig krémesen lágy legyen.

A bundás kenyér így lesz igazán mennyei

Fotó: Melody's Dreams / Shutterstock

A bundás kenyér és a tejszín találkozása

A bundás kenyér a gyerekkorunkat idézi, egy végtelenül egyszerű étel, mégis egyetlen apró csavarral a kedvenceddé válik. A tejszín nemcsak extra krémet ad hozzá, hanem segít, hogy az ízek mélyebbek, teltebbek legyenek. Ha egyszer így készíted el, garantáltan másként fogsz gondolni erre a klasszikusra. Akár reggelire, akár vasárnapi brunch-hoz, a tejszínes bundás kenyér mindig telitalálat.

Hozzávalók (2 adaghoz)

4 szelet kissé szikkadt kenyér

2-3 tojás a mérettől függően

50 ml 30%-os tejszín

1 csipet só

1 csipet frissen őrölt bors

1 evőkanál vaj a sütéshez

Elkészítés

Egy mély tányérban keverd össze a tojásokat, a tejszínt és a fűszereket

A kenyérszeleteket egyenként mártsd bele a krémes tojásos-tejszínes keverékbe, úgy, hogy minden oldaluk jól magába szívja a folyadékot

Egy serpenyőben közepes lángon olvaszd fel a vajat

A beáztatott kenyereket helyezd a forró, vajjal kikent serpenyőbe

Süsd őket mindkét oldalon aranybarnára – oldalanként kb. 2-3 perc elegendő

Bors tipp: Ha te jobban szereted a bő olajban sütött változatot, úgy is elkészítheted, de hidd el, így sokkal finomabb! Tálaláskor rászórhatsz egy kevés füstölt sajtot, attól még szuperebb lesz

Kóstoltad már az édes bundás kenyeret? Ha még nem, nézd meg a videót és biztosan kedvet kapsz hozzá!