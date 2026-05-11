5 konyhai baki, amit nagyanyáink titkaival küszöbölhetsz ki

Egy kidobott adag étel több szempontból is bosszantó, többek között azért, mert vele együtt a pénzünket is kidobjuk az ablakon. Ha belegondolunk, mennyi élelmiszer végzi a szemétben egy hónapban csak azért, mert valami félresiklik a főzésnél vagy nem használjuk fel időben, meglepő mennyiséget kaphatunk. A jó hír: a legtöbb konyhai baki orvosolható, és olcsó ételek maradékból is készíthetők, mindehhez pedig nem kell más, csak ami már eleve ott van a konyhában. Az alább összeszedett spórolási tippekből megtudhatod, mikor melyiket érdemes bevetned.
A krumpli sótalanításra való használata az egyik legnépszerűbb házi praktika: ha túl sós lett a leves, hámozz meg egy darab nyers burgonyát, dobd bele az edénybe és főzd 15-20 percig, majd vedd ki. A burgonya keményítőtartalma miatt magába szívja a felesleges sót – ezt több konyhai szakértő is megerősíti. Apró trükk, de a bevetésével nem kell kidobni az ételt, ami a pénztárcánknak is jó. Fontos: a krumpli a folyadékot is magába szívja, ezért ha szükséges, pótold a vizet a levesben.
Nehéz, zsíros húsleves vagy ragu esetén tegyél jégkockákat egy fém merőkanálba, és tartsd a leves felszíne fölé – ne merítsd bele. A zsír a hideg hatására megdermed és hozzátapad a kanál aljához, ahonnan egyszerűen letörölhető. Ez a konyhai trükk főleg akkor válik be igazán, ha az étel sok zsíros húst tartalmaz – például sertéspörköltnél vagy kolbászos levesnél.
Ha odakozmált az étel, először mentsd át azt egy másik edénybe úgy, hogy az égett réteget nem kevered bele. A megégett lábas tisztításához önts bele egyenlő arányban vizet és ecetet, forrald fel, majd vedd le a tűzről. Az ecetsav kémiailag lazítja a leégett maradékot anélkül, hogy karcolgatni kellene az edény felületét. Kihűlést követően a legtöbb égett rész könnyen lejön, így nem kell búcsút venned az edényedtől, hogy aztán egy újra kelljen költened.
Ha a főzelék vagy a ragu túl savanykás lett, egy kiskanál cukor sokat segíthet – ezt a bevált módszert a nagymamáink is ismerték. Ha szódabikarbónát használsz, légy óvatos: kis adagokban add az ételhez, mert habzik, és könnyű túladagolni. A cukor inkább elfedi, a szóda semlegesíti a savanyú ízt – más a mechanizmus, de mindkettő segíthet.
Ha a hús száraz vagy rágós maradt, egy kevés alaplével, lefedve, alacsony lángon 20-30 percig párolva sokat puhulhat. Ha ez sem elég, hidegen felszeletelve salátába, szendvicsbe vagy levesbetétnek is kiváló. Ugyanez igaz a szikkadt kenyér felhasználására is: tejbe áztatva, tojással megforgatva, serpenyőben kisütve másnap is kerülhet az asztalra ahelyett, hogy a kukában végezné.
