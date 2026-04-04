A nagyanyáink még tudták: 5 filléres konyhai trükk, amivel súlyos ezreket spórolhatsz a rezsin

A rezsiszámla csökkentéséhez elég néhány elfelejtett szokás, amelyeket nagyanyáink még természetesnek tartottak.

Öt egyszerű konyhai trükk is akad, amely azonnal bevethető.

Aki mind az ötöt bevezeti, az év végére egy teljes havi rezsiszámla összegét félrerakhatja.

A szomszédod ugyanannyit főz, ugyanolyan hűtője van, hasonlók az életmódbeli és háztartási szokásai, mégis kevesebb rezsit fizet? Meglehet nem azért, mert okosabb a készüléke, hanem mert olyan spórolási tippeket alkalmaz, amelyeket te nem. Pedig ezek a szokások nem titkosak, csak ma már nem igazán foglalkozunk velük.

A hagyományos spórolási tippeket évtizedek óta alkalmazzák a tudatos háztartásokban

Spórolási tippek, amelyek a konyhában kezdődnek

Ha spórolni szeretnének, sokan ott keresik a megoldást, ahol nincs is rá igazi szükség: drágább eszközökben, felújításban. Közben a konyha tele van számos, hagyományos megtakarítási trükköt magában rejtő lehetőséggel – csak észre kell venni azokat. Mutatjuk azt az öt szokást, amelyekkel nagyanyáink ezreket spóroltak meg, és a mai napig beválnak.

1. tipp: Portalanítsd a hűtő hátsó rácsát

A legtöbb ember sosem néz a hűtő mögé – pedig ott lapul az egyik legelfeledettebb spórolási lehetőség. A készülék hátoldalán lévő, hőt elvezető kondenzátor rács portól, zsírtól tapadva lényegesen többet fogyaszt, mint tisztán. Évente kétszer érdemes leportalanítani egy puha kefével – tíz perc az egész, semmi több.

2. tipp: Főzz fedővel

Fedő nélkül főzni olyan, mintha nyitott ablak mellett próbálnád felfűteni a szobát. A gőz elpárolog, a hő elmegy, a tűzhely pedig folyamatosan dolgozik. Fedővel ellenben gyorsabban fő az étel, kevesebb energia felhasználásával. Ez az egyik legegyszerűbb szokás, amelyet akár ma is be tudsz vezetni – ráadásul azonnal érezhető a különbség.

3. tipp: Használd ki a sütő maradékhőjét

A sütő kikapcsolás után még 15-20 percig tartja a hőmérsékletet. Ha az étel majdnem kész, és kikapcsolod 10 perccel korábban, a végső fázis anélkül is elérhető, hogy a sütő tovább működne.

4. tipp: Főzz egyszerre nagyobb adagot

Naponta főzni sok energiát igényel. Ha egyszerre készül el egy nagyobb adag, és másnap csak melegíteni kell, máris megspóroltál egy teljes főzési alkalmat. Nagyanyáink nem véletlenül főztek nagy fazékban – nem pazarlás volt, hanem spórolás.