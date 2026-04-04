A nagyanyáink még tudták: 5 filléres konyhai trükk, amivel súlyos ezreket spórolhatsz a rezsin

A szomszédod ugyanannyit főz, ugyanolyan hűtője van, hasonlók az életmódbeli és háztartási szokásai, mégis kevesebb rezsit fizet? Meglehet nem azért, mert okosabb a készüléke, hanem mert olyan spórolási tippeket alkalmaz, amelyeket te nem. Pedig ezek a szokások nem titkosak, csak ma már nem igazán foglalkozunk velük.
Ha spórolni szeretnének, sokan ott keresik a megoldást, ahol nincs is rá igazi szükség: drágább eszközökben, felújításban. Közben a konyha tele van számos, hagyományos megtakarítási trükköt magában rejtő lehetőséggel – csak észre kell venni azokat. Mutatjuk azt az öt szokást, amelyekkel nagyanyáink ezreket spóroltak meg, és a mai napig beválnak.
A legtöbb ember sosem néz a hűtő mögé – pedig ott lapul az egyik legelfeledettebb spórolási lehetőség. A készülék hátoldalán lévő, hőt elvezető kondenzátor rács portól, zsírtól tapadva lényegesen többet fogyaszt, mint tisztán. Évente kétszer érdemes leportalanítani egy puha kefével – tíz perc az egész, semmi több.
Fedő nélkül főzni olyan, mintha nyitott ablak mellett próbálnád felfűteni a szobát. A gőz elpárolog, a hő elmegy, a tűzhely pedig folyamatosan dolgozik. Fedővel ellenben gyorsabban fő az étel, kevesebb energia felhasználásával. Ez az egyik legegyszerűbb szokás, amelyet akár ma is be tudsz vezetni – ráadásul azonnal érezhető a különbség.
A sütő kikapcsolás után még 15-20 percig tartja a hőmérsékletet. Ha az étel majdnem kész, és kikapcsolod 10 perccel korábban, a végső fázis anélkül is elérhető, hogy a sütő tovább működne.
Naponta főzni sok energiát igényel. Ha egyszerre készül el egy nagyobb adag, és másnap csak melegíteni kell, máris megspóroltál egy teljes főzési alkalmat. Nagyanyáink nem véletlenül főztek nagy fazékban – nem pazarlás volt, hanem spórolás.
Kevesen gondolnak bele, de a víz felforralása tűzhelyen – akár gázon, akár villanyon – sokkal több energiába kerül, mint vízforralóban. A megoldás egyszerű: forrald fel a vizet a készülékben, majd úgy öntsd át a fazékba főzéshez. Ezzel megspórolod a leghosszabb és legköltségesebb fázist.
A rezsi csökkentése házilag nem követel tőled áldozatokat. Annyi a dolgod, hogy csavarsz egy kicsit a szokásaidon. Ha mind az öt trükköt alkalmazod, az év végére félre tudsz tenni egy havi rezsi összeget anélkül, hogy egyetlen forintot is befektettél volna.
