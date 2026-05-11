Kattant a bilincs: 13 éves rablót kaptak el a rendőrök

A rendőrök elkaptak egy kiskorú rablót, aki először egy idős nőt, majd egy vonaton ülő fiút rabolt ki. Még április közepén fogták el, majd rablás és lopás miatt indítottak ellene eljárást.

13 éves rablót kaptak el a rendőrök

A rendőrség közleménye szerint a fiú először 2025 decemberében, egy hajnali órában figyelt fel egy idős asszonyra, aki a városban sétált. Hátulról közelítette meg a fiú, majd megpróbálta kirántani kezéből a táskáját. Bár elsőre nem sikerült, újra próbálkozott, ekkor már megszerezte a benne lévő pénzzel, kulccsal és iratokkal együtt. A dulakodás következtében a nő elesett és megsérült, miközben a rabló elmenekült a helyszínről.

A második eset április 9-én történt, amikor a 13 éves fiatal Budapesten, a Nyugati pályaudvaron szállt fel egy vonatra, és Cegléd irányába indult. Pilisnél jártak, amikor odament egy fiúhoz, akitől először a kezében tartott teát követelte, hozzátéve, hogy „különben megöli”. A sértett ijedtében átadta az italt, de ez a rablónak nem volt elég: pénzét is elkérte. Végül 2500 forinttal szállt le a vonatról nem sokkal később.

A nyomozók hosszas adatgyűjtést után azonosították a tettest, akit már ismertek, ugyanis többször lopott a környéken. Kihallgatása után őrizetbe vették, most pedig a bíróság elrendelte letartóztatását.