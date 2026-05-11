Kattant a bilincs: 13 éves rablót kaptak el a rendőrök

A rendőrök elkaptak egy kiskorú rablót, aki először egy idős nőt, majd egy vonaton ülő fiút rabolt ki. Még április közepén fogták el, majd rablás és lopás miatt indítottak ellene eljárást.
A rendőrség közleménye szerint a fiú először 2025 decemberében, egy hajnali órában figyelt fel egy idős asszonyra, aki a városban sétált. Hátulról közelítette meg a fiú, majd megpróbálta kirántani kezéből a táskáját. Bár elsőre nem sikerült, újra próbálkozott, ekkor már megszerezte a benne lévő pénzzel, kulccsal és iratokkal együtt. A dulakodás következtében a nő elesett és megsérült, miközben a rabló elmenekült a helyszínről.
A második eset április 9-én történt, amikor a 13 éves fiatal Budapesten, a Nyugati pályaudvaron szállt fel egy vonatra, és Cegléd irányába indult. Pilisnél jártak, amikor odament egy fiúhoz, akitől először a kezében tartott teát követelte, hozzátéve, hogy „különben megöli”. A sértett ijedtében átadta az italt, de ez a rablónak nem volt elég: pénzét is elkérte. Végül 2500 forinttal szállt le a vonatról nem sokkal később.
A nyomozók hosszas adatgyűjtést után azonosították a tettest, akit már ismertek, ugyanis többször lopott a környéken. Kihallgatása után őrizetbe vették, most pedig a bíróság elrendelte letartóztatását.
