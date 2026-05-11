Elhunyt a Star Wars: A Jedi visszatér színésze

Michael Pennington, aki szerepelt a Star Wars VI rész: A Jedi visszatér című filmben, meghalt. A színész vasárnap hunyt el, 82 évesen.

Pennington Moff Jerjerrod, a Halálcsillag parancsnokának szerepét játszotta az 1983-as Star Wars filmben. A brit színész további jelentős szerepei közé tartozik Laertes az 1969-es Hamletben és Michael Foot a 2011-es Vasladyben.

A színész 1986-ban Michael Bogdanov színházi rendezővel megalapította az English Shakespeare Companyt is, amely William Shakespeare munkásságát népszerűsíti.

Pennington keményen kritizálta magát a Star Wars karaktere miatt, bár a rajongók jól fogadták. „Most, amikor visszanézem, azt hiszem, borzasztóan túljátszom, és már a történetre sem emlékszem” – mondta egy 2012 szeptemberi interjúban. „Mindannyian egy dal miatt csináltuk, de azt hiszem, ez adott nekem valamiféle névjegykártyát a filmekhez.”

Valahányszor kijöttem a színpad ajtaján egy előadás után, az emberek csak a Star Wars-ról kérdeztek. Manapság kevesebb van ebből, és több a Vaslady-ről.

1964-ben feleségül vette Katharine Barker színésznőt, és 1967-es válásuk előtt született egy közös fiuk, Mark. Élettársa, Prue Skene művészeti menedzser tavaly hunyt el - írta a Page Six.