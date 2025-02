Spórolás tippek: így ússzuk meg olcsóbban az éttermi látogatást

1. Számít az adag mennyisége

Nézzük meg előre az adott étterem weboldalát, ahol az étlapot is megtalálhatjuk. Ha még otthon tájékozódunk a fogásokról és árakról, könnyebben dönthetünk. Mivel a legtöbb helyen a normál adag túl nagy a csöppségek számára, nézzük meg azt is, hogy van-e gyerekmenü, vagy kisebb adag - írja a Fanny magazin.

Fotó: Pexels

2. A köretért is külön kell fizetni

Még a rendelés előtt vegyük szemügyre az étlapon, hogy a köret benne van-e az adott főétel árában. Egyes helyeken igen, de ma már inkább az a szokás, hogy külön kell őket kifizetni. Ezt előre célszerű kikalkulálni, így nem ér majd meglepetés a végszámla láttán. Ha külön kell fizetni, érdemes egytálételt kérni.

3. Szervizdíj szerepel a számlán

Az étlap böngészése közben – akár még otthon az online térben –, azt is csekkoljuk, van-e szervizdíj, ha igen, mekkora a mértéke. A felszolgálási díj nem összekeverendő a borravalóval, amiről önkéntesen dönthetünk. De ha csak gyorsan bekapnánk valamit, vagy közel lakunk az adott vendéglátó helyhez, akár elvitelre is kérhetjük a választott fogást. Ezzel megspóroljuk az ital és a felszolgálási díj árát, ami összevetve többe kerülne, mint az étel csomagolási díja.

4. Bánjunk csínján a frissítőkkel

A fél literes üdítők, előre kikevert limonádék vagy alkoholos italok komolyan megdobhatják a számlát, hiszen ezek a legtöbb helyen túl vannak árazva. Rendeljünk helyettük szódavizet, amit deciliterre, esetleg literre áraznak, vagy ha van ilyen opció, kérjünk egy kancsó sima vizet. Ezek még az egészségünket is jobban szolgálják.

5. Jeles napok kedvezménye

Bizonyos vendéglátóegységek kedvezményeket is kínálnak, például ha születésnapunk van. Ezt az ajánlatot érdemes kihasználni, de azt is, ha például magának az étteremnek van jeles évfordulója, amikor szintén kínálhatnak akciós fogásokat. Ugyanígy a „boldog órákat” is érdemes kifigyelni, ezekben az időszakokban ugyanis akár több 10 százalékos kedvezményt is elcsíphetünk. A neten is böngészhetünk, ugyanis vannak olyan kuponoldalak, ahol komplett ebéd- vagy vacsoraajánlatokat vásárolhatunk jó áron.