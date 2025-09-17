Így védd meg az otthonodat az őszi poloskainváziótól

Ahogy hűvösebbre fordul az idő, egy nem túl kellemes jelenséggel találkozhatunk: poloskák tömegei költözhetnek be a lakásunkba, házunkba. Nyáron még a kertekben, gyümölcsösökben tanyáznak, de szeptember–október táján védett telelőhelyet keresnek, és azt sokszor a mi otthonainkban találják meg. Mutatjuk, mit tehetsz a poloskainvázió ellen!

A poloska igen kellemetlen vendég az őszi hónapokban.

Fotó: sopf / Shutterstock

Miért jelenik meg hirtelen ennyi poloska?

Hazánkban több poloska faj is elterjedt, köztük a bencepoloska, az amerikai zöld vándorpoloska, az ázsiai márványos poloska, és a nyugati levéllábú poloska is. Ezek a fajok az elmúlt húsz évben jelentek meg nagyobb tömegben, és mivel természetes ellenségeik nincsenek, könnyen elszaporodnak. A kertben terméseken keletkező jellegzetes foltok, kis sérülések jelzik kártékony munkájukat. Amikor lehűl az idő, a poloskák védett helyet keresve megpróbálnak az otthonainkba telepedni.

Miért nehéz védekezni ellenük?

A poloskák egyik fegyvere a kellemetlen szag. Ha megfogod vagy összenyomod azokat, olyan szagot árasztanak, amit nehéz elviselni. Ráadásul ha már bent vannak, nehéz megszabadulni tőlük, hiszen a lakás sarkai, a kisebb-nagyobb rések és az ablakkeretek remek búvóhelyet jelentenek számukra.

Hogyan tartsuk távol a poloskákat a lakástól?

A legjobb védekezés az, ha megpróbálod kiszorítani a poloskákat. A következő lépések sokat számítanak:

tömd be a réseket az ablakok, ajtók mellett, a fal és aljzat találkozásánál;

használj szúnyoghálót az ablakokon és szellőzőn;

rendszeresen tisztítsd az ablak- és ajtókereteket, hogy ne tapadjanak meg azokon a rovarok;

vess be természetes riasztókat (illóolajok, növényi kivonatok) odakint és bent is.

Természetes praktikák poloskák ellen

Készíts permetezőt ecetes vízből, esetleg szódabikarbónával – ezzel fújd át az ablakkereteket, ajtókat.

Illóolajos keverékekkel is érdemes próbálkozni: a borsmenta, levendula, teafa illata taszítja a poloskákat.

Ezenkívül az ablakok, ajtók szappanos vízzel való áttörlése is megnehezíti, hogy a poloska megtapadjon a felületeken.

+ 1 tipp: a szabadban száradó ruhákat mindig jól rázd ki, mielőtt beviszed, mert gyakran azokon tapadnak meg a poloskák.