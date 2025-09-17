Így védd meg az otthonodat az őszi poloskainváziótól

Ahogy hűvösebbre fordul az idő, egy nem túl kellemes jelenséggel találkozhatunk: poloskák tömegei költözhetnek be a lakásunkba, házunkba. Nyáron még a kertekben, gyümölcsösökben tanyáznak, de szeptember–október táján védett telelőhelyet keresnek, és azt sokszor a mi otthonainkban találják meg. Mutatjuk, mit tehetsz a poloskainvázió ellen!
Hazánkban több poloska faj is elterjedt, köztük a bencepoloska, az amerikai zöld vándorpoloska, az ázsiai márványos poloska, és a nyugati levéllábú poloska is. Ezek a fajok az elmúlt húsz évben jelentek meg nagyobb tömegben, és mivel természetes ellenségeik nincsenek, könnyen elszaporodnak. A kertben terméseken keletkező jellegzetes foltok, kis sérülések jelzik kártékony munkájukat. Amikor lehűl az idő, a poloskák védett helyet keresve megpróbálnak az otthonainkba telepedni.
A poloskák egyik fegyvere a kellemetlen szag. Ha megfogod vagy összenyomod azokat, olyan szagot árasztanak, amit nehéz elviselni. Ráadásul ha már bent vannak, nehéz megszabadulni tőlük, hiszen a lakás sarkai, a kisebb-nagyobb rések és az ablakkeretek remek búvóhelyet jelentenek számukra.
A legjobb védekezés az, ha megpróbálod kiszorítani a poloskákat. A következő lépések sokat számítanak:
+ 1 tipp: a szabadban száradó ruhákat mindig jól rázd ki, mielőtt beviszed, mert gyakran azokon tapadnak meg a poloskák.
A poloskák ugyan nem veszélyesek az egészségünkre, de tömeges megjelenésük zavaró lehet. Az otthon optimális védelme korai lépésekkel, természetes módszerekkel és figyelmes előrelátással kezdődik.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.