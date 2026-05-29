Fia után halt az apa, mindkettejüket hiába próbálták újraéleszteni - nehéz pillanatokról mesélt a mentős, aki 45 év után nyugdíjba ment

Nyugdíjba ment Csulik Ferenc, 2026. május 13-án teljesítette utolsó szolgálatát a Váci Mentőállomáson. Búcsúzott az Országos Mentőszolgálattól: ezzel egy rendkívüli, 45 éven át tartó, izgalmakban és eseményekben gazdag szolgálat ért véget. Megkértük, hogy mesélje el két legemlékezetesebb történetét – egy sikeres és egy sikertelen mentést.

Csulik Ferenc 45 év után nyugdíjba ment a mentőszolgálattól. Fotó: Bors/Máté Krisztián

A mentős 1981 augusztusában csatlakozott az OMSZ közösségéhez. Az elmúlt 45 év szinte minden pillanatára emlékszik. Örömmel idézi fel a sikeres pillanatokat, az életmentéseket. Általában elvállalta a szilveszteri ügyeleteket. Egy ilyen alkalommal emlékezetes módon mentett életet. Egy idősebb úrhoz hívták a mentőt, aki Junoszt televízióját vitte be éppen a Gelka szervízbe, hogy meg tudja nézni a szilveszteri műsort. Ott lett rosszul, megállt a szíve.

Éppen egy kereszteződésben álltunk a piros lámpánál, amikor riasztottak minket. A Gelka közepén feküdt egy idős bácsi. Újraélesztés, ellátás — sikerült visszahoznunk az életbe. Ezután bevittük az Árpád Kórház intenzív osztályára. Teltek a napok, a hetek, talán már hónapok is. Az eset lassan kezdett elhalványulni bennünk. Egyik nap éppen az Árpád Kórházból jöttünk ki. A gyalogátkelőhelynél álltunk a piros lámpánál. A járdán állt egy idős néni, karon fogva egy bácsit. Felismertük: ő volt az, akit korábban újraélesztettünk. Ránk nézett és integetett

- idézi fel Csulik Ferenc.

Néha a mentősnek nem is kell több, mint egy integetés vagy egy mosoly. A több évtizedes szolgálat alatt azonban voltak olyan esetek, amikor hiába tettek meg mindent, tragédiák tanúi lettek, amelyeket nehéz elfelejteni.

Egy 13 éves fiúhoz mentünk ki, aki éjszaka, álmában hunyt el. A család furcsa zajokra ébredt fel, és amikor bementek a szobájába, a fiú már nem élt. Azonnal megkezdtük az újraélesztést, hosszú ideig, minden erőnkkel dolgoztunk. Mindent megtettünk érte, de sajnos nem sikerült visszahoznunk

- meséli szomorúan.

Miután visszaértek a mentőállomásra, alig fél órával később újabb hívás érkezett a még kint lévő gyermekorvosi ügyelettől: az édesapa is rosszul lett, most élesztik újra. A csapat azonnal visszament a helyszínre, de sajnos az apukát sem sikerült megmenteniük. Közben a nagymama próbálta összetartani a családot és kezelni a felfoghatatlan helyzetet: a kisebb, négyéves gyermeket átvitte a szomszédokhoz, hogy megóvja attól, ami otthon történt. Az édesanya olyan súlyos sokkos állapotba került, hogy a pszichiátriára kellett szállítani.