Ezek a növények segítenek elriasztani a poloskákat a kertedből

A poloskák a kertben is komoly gondot okozhatnak, mert a termést is károsíthatják.

A poloska ellen már tavasszal érdemes készülni, nem akkor, amikor már ellepik a növényeket.

Illatos fűszernövényeket is be lehet vetni, ha természetesebb megoldást keresel.

A poloskákkal a kertben általában akkor kezdünk foglalkozni, amikor már feltűnnek a paradicsomon, a paprikán vagy a gyümölcsökön vagy éppen a lakásban. Pedig sokkal többet ér, ha a megelőzésre már tavasszal gondolunk. Ezek a rovarok nemcsak kellemetlen szagot árasztanak, de károsítják a növényeket is. Azonban vannak olyan erősebb illatú fűszernövények, amelyeket kifejezetten nem kedvel a poloska, így inkább elkerüli a kertünket.

A poloska nemcsak kellemetlen szagú, de a növényeinkben is kárt tesz.

Fotó: Oleksandr Filatov / shutterstock

Poloska ellen fűszernövényekkel

Mielőtt a poloskák ellepnék a kertünket, érdemes átgondolni, milyen természetes módszerekkel, növényekkel védekezhetünk ellenük. Összeszedtünk ezek közül néhányat.

Bazsalikom

A bazsalikomot erőteljes illata miatt a zöldségeságyások szélére is ültetheted, a paradicsom és a paprika közelében is helye lehet. Minél több tő kerül egymás mellé, annál intenzívebb az illathatás, ezért nem egyetlen cserépben érdemes gondolkodni. A bazsalikom meleg- és fényigényes növény, a pangó vizet viszont rosszul tűri, a rendszeres visszametszés pedig segít abban, hogy tovább maradjon dús és illatos.

Menta

A menta intenzív illata miatt a veteményes közelében és a terasz környékére is lehet ültetni. Arra viszont érdemes figyelni, hogy gyorsan terjed, ezért praktikusabb külön edényben vagy jól kijelölt helyen tartani. Így megmarad az előnye, de nem nő rá túl gyorsan a környező növényekre. Ráadásul még a limonádédba is szedhetsz belőle.

Fokhagyma

A fokhagymának a veteményesben eleve helye van, így nem csak a védekezés miatt kell beilleszteni a növények közé. Érdemes a paradicsom és a paprika közelében vagy az ágyások szélén elültetni. Erős illata miatt a poloskák elleni védekezés egyik legegyszerűbb eleme lehet, ráadásul teljesen természetesen illeszkedik a kiskerti növények közé.

Levendula

A levendula inkább kiegészítő növényként lehet jó választás a poloskák ellen. Erős illata miatt a bejárat mellett, a terasz körül vagy az ágyások szélén lehet szerepe, vagyis ott, ahol a kert védelme és a rendezett összhatás egyszerre fontos. A levendula hosszabb távra is jó megoldás, hiszen évelő, így több szezonon át is a kert része marad.