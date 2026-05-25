Te is gyilkos vagy? Hallgasd meg videón a növények sikolyát

A szobanövényeink minden egyes nap próbálnak reklamálni a méltatlan bánásmód miatt, de sajnos az emberi fül nem képes érzékelni azt a frekvenciát. A tudósok megmutatják, hogy milyen a növények hangja, amikor épp a halálukon vannak.

Nem feltétlenül kell hallanunk a növények hangját, hogy tudjuk, nem érzik jól magukat.

Bár sokan hiszik némának a növényeket, a Tel-Avivi Egyetem kutatói mikrofont ragadtak és felvették azokat a hangokat, amiket akkor hallatnak, amikor stressz éri őket. A kísérletek során bebizonyították, hogy ezek a 40 és 80 kilohertz közötti, emberi fül számára nem érzékelhető hangok a kiszáradás, a fertőzés vagy a vágás közvetlen, fizikai következményei.

Milyen a növények hangja?

A legtöbb szobanövény abba a határtalan szeretetbe hal bele, amit víz formájában rálocsolunk. A gyökereknek ugyanis levegőre is szükségük van és ha folyamatosan vízben állnak, rohadni kezdenek. A Tel-Avivi Egyetem kutatói előkaptak egy mikrofont, és felvették a növények segélykiáltásait, amit egy ilyen stresszhatás miatt hallatnak. A legnagyobb megelepetésükre azt találták, hogy apró buborékok keletkeznek és pukkannak ki a szöveteiben, amiknek a hangja hasonló a szétnyomkodott buborékfóliáéhoz. Az emberek hallása nem képes érzékelni az ultrahang frekvenciatartományát, de a denevérek, a különböző rovarok és az egerek igen. Ők hallják akár 3-5 méteres távolságból is. Érdekesség még, hogy a kísérletben a dohány és a paradicsom volt a két leghangosabban reklamáló növény.

Stresszhatásonként különböző a reakciójuk

A növények érzékeny lények és más-más hangjelzéssel reagálnak a különböző stresszhatásokra. Ám mivel a kuttatók szerint akcentusuk is van, ez fajonként némileg eltérhet.

Általánosságban az alábbiak jellemzőek rájuk:

Ha épp nem éri őket tressz, óránként csak egyszer-egyszer szólalnak meg.

Ha kiszáradás közelében vannak, akár óránként 30-50 alkalommal jeleznek. Ahogy fogy a víz, a kattogások száma egyre nő, elér egy csúcspontot, majd ahogy a növények teljesen kiszáradnak és feladják a harcot és a hangok elcsendesednek.

Ha a növények megsérülnek, azt egyetlen hanggal jelzik, mint amikor valaki elvágja az ujját.

A mesterséges intelligencia fejti meg a növények nyűgjét

A tudósok mesterséges intelligenciát hívtak segítségül, hogy lefordítsák a növények sikolyát. Az algoritmus hang alapján pontosan meg tudja mondani, hogy mi hiányzik éppen az adott szobanövénynek. Ezzel a technikával a jövőben talán egy applikáción keresztül is képesek leszünk kommunikálni a növényekkel.