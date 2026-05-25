Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
29°C Székesfehérvár

Orbán névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Te is gyilkos vagy? Hallgasd meg videón a növények sikolyát

dísznövények
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 25. 14:45
tudományfűszernövények
Sokan gyanútlanul válnak botanikai sorozatgyilkosokká. A tudósok felvették a növények hangját, amit akkor hallatnak, amikor valamilyen stressz éri őket. Eláruljuk, miből vehető észre, hogy a fikuszunk már a végrendeletét fogalmazza a kaspó mélyén.
Pópity Balázs
A szerző cikkei

A szobanövényeink minden egyes nap próbálnak reklamálni a méltatlan bánásmód miatt, de sajnos az emberi fül nem képes érzékelni azt a frekvenciát. A tudósok megmutatják, hogy milyen a növények hangja, amikor épp a halálukon vannak.

A növények hangja látszólag néma, pedig ezezk a száradó növények sikoltanak.
Nem feltétlenül kell hallanunk a növények hangját, hogy tudjuk, nem érzik jól magukat.
Fotó: Valentina_G /   shutterstock
  • Emberi fül által nem érzékelhető frekvencián reklamálnak a növények a körülményeik miatt.
  • Más-más hangot adnak ki attól függően, hogy mi bajuk van.
  • A boldog növény csak óránként ad hangot.

Bár sokan hiszik némának a növényeket, a Tel-Avivi Egyetem kutatói mikrofont ragadtak és felvették azokat a hangokat, amiket akkor hallatnak, amikor stressz éri őket. A kísérletek során bebizonyították, hogy ezek a 40 és 80 kilohertz közötti, emberi fül számára nem érzékelhető hangok a kiszáradás, a fertőzés vagy a vágás közvetlen, fizikai következményei.

Milyen a növények hangja?

A legtöbb szobanövény abba a határtalan szeretetbe hal bele, amit víz formájában rálocsolunk. A gyökereknek ugyanis levegőre is szükségük van és ha folyamatosan vízben állnak, rohadni kezdenek. A Tel-Avivi Egyetem kutatói előkaptak egy mikrofont, és felvették a növények segélykiáltásait, amit egy ilyen stresszhatás miatt hallatnak. A legnagyobb megelepetésükre azt találták, hogy apró buborékok keletkeznek és pukkannak ki a szöveteiben, amiknek a hangja hasonló a szétnyomkodott buborékfóliáéhoz. Az emberek hallása nem képes érzékelni az ultrahang frekvenciatartományát, de a denevérek, a különböző rovarok és az egerek igen. Ők hallják akár 3-5 méteres távolságból is. Érdekesség még, hogy a kísérletben a dohány és a paradicsom volt a két leghangosabban reklamáló növény.

Stresszhatásonként különböző a reakciójuk

A növények érzékeny lények és más-más hangjelzéssel reagálnak a különböző stresszhatásokra. Ám mivel a kuttatók szerint akcentusuk is van, ez fajonként némileg eltérhet. 

Általánosságban az alábbiak jellemzőek rájuk:

  • Ha épp nem éri őket tressz, óránként csak egyszer-egyszer szólalnak meg.
  • Ha kiszáradás közelében vannak, akár óránként 30-50 alkalommal jeleznek. Ahogy fogy a víz, a kattogások száma egyre nő, elér egy csúcspontot, majd ahogy a növények teljesen kiszáradnak és feladják a harcot és a hangok elcsendesednek. 
  • Ha a növények megsérülnek, azt egyetlen hanggal jelzik, mint amikor valaki elvágja az ujját. 

A mesterséges intelligencia fejti meg a növények nyűgjét

A tudósok mesterséges intelligenciát hívtak segítségül, hogy lefordítsák a növények sikolyát. Az algoritmus hang alapján pontosan meg tudja mondani, hogy mi hiányzik éppen az adott szobanövénynek. Ezzel a technikával a jövőben talán egy applikáción keresztül is képesek leszünk kommunikálni a növényekkel.

Némán beszélő növények

A megfelelő növénygondozáshoz nem kell feltétlenül hallgatóznunk és mesterséges intelligenciát használnunk, ha szeretnénk tudni, mi hiányzik neki. Elég mindössze az alábbiakra figyelni:

  • Túlöntözés: ha sárgulnak és puhák a levelei, akkor éppen fuldokol a túl sok víztől.
  • Kiszáradás: ha szárazak, mint a pergamen, és a szélük barna, akkor több vízre van szükségük.
  • Ellenőrizzük a földet: az ujjunkkal a földet is megvizsgálhatjuk. Ha nedves, akkor hagyjuk békén, ha pedig száraz, akkor öntsünk rá egy kis vizet.
  • Védjük meg a mostoha körülményektől: tegyük olyan helyre, ahol nem éri huzat minden ablak és ajtónyitásnál, és ahol a nap sem égeti szénné.
  • Ne hagyjuk elhalálozni: ha lehullajtja a levelét, akkor már késő. 

Szóval, mielőtt ma nyugovóra térnénk, vessünk egy bűntudattal teli pillantást a sarokban kókadozó fikuszra. Lehet, hogy békésen alszunk majd, de az egerek és a molylepkék halláskárosodást szenvednek a botanikai metálkoncert miatt.

Itt lehet meghallgatni a növények sikolyát:

Ezek a cikkek is tetszeni fognak:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu