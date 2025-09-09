Sárgul, barnul, kunkorodik? Ezt jelentik a különféle elváltozások a szobanövények levelein

Nem kellemes dolog észrevenni, hogy a kedvenc szobanövények levelei elszíneződtek, fizikailag megváltoztak, megsérültek. Akármennyire is érezzük tanácstalannak magunkat, efölött a jelenség fölött jobb, ha nem siklunk el, ugyanis az ilyen látható és tapintható változások a növények egészségével kapcsolatos problémákat jelezhetik.
Talán az egyik leggyakoribb jelenség a levélsárgulás, aminek elsődleges oka a túl-, illetve az alulöntözés. Előbbi esetén a gyökerek sérülhetnek, utóbbinál a nedvesség hiánya miatt indulhat meg az elszíneződés, amit jellemzően lehullás és elszáradás követ. Hogy mindezt megelőzzük, locsoljuk a növényeinket azok szükségletei szerint, és rendszeresen ellenőrizzük a föld nedvességi állapotát. A levélsárgulás másik magyarázata a túl kevés és a túl sok fény, ezért mindig ügyeljünk arra, hogy a növényeinket a saját fényigényének megfelelően helyezzük el a lakásban.
Szintén tanácsos változtatni a növénygondozási szokásainkon, ha azt tapasztaljuk, hogy a levél szélei, vagy csúcsa megbarnul. A külső részek esetén vízhiányra gyanakodhatunk, ez azonban nemcsak azon múlik, hogy mennyit öntözünk. A problémát az is előidézheti, hogy a gyökerek összeszűkültek, melyek így nem tudnak megfelelő mennyiségű folyadékot felvenni. A talaj is lehet hibás, amennyiben nem ideális, vagy annyira kiszáradt, hogy kiereszti a vizet. Ha csak a levél végein veszünk észre barna foltokat, az rendszertelen öntözésre, túl száraz levegőre, de magas sótartalmú öntözővízre is utalhat.
Kialakulhatnak barna és fekete pöttyök is szobanövényeinken, ezek általában valamilyen gombás fertőzésre utalnak, melyek sok esetben akkor jelennek meg, ha a különféle zöldeket fizikailag közel helyeztük egymáshoz, melyek így a saját locsolási idejükön kívül is kapnak vizet. A legjobb, ha tartjuk a távolságot, és azonnal leválasztjuk a fertőzött leveleket.
Bizonyára mindenki ijedt meg már attól, hogy a szeretett szobanövényének levelei összekunkorodtak, lekonyultak, élettelennek bizonyultak, ami a helyiség összképére is rányomta a bélyegét. Nem kell azonban nagy problémára gondolnunk, mindez ugyanis „csak” a virágföld nedvességtartalmának állapotáról árulkodik. Ha túl száraz vagy túl vizes a talaj, esetleg annyira kiszáradt, hogy nem képes megtartani a folyadékot, hervadásnak indulhatnak a hajtások. Amennyiben alacsony a páratartalom, a levelek bepöndörödhetnek, ilyenkor permetezzük őket picit gyakrabban vízzel.
Előfordul az is, hogy a szép élénk színek kifakulnak, vagy ugyancsak kisárgulnak, ennek oka a klorózis, ami azt jelenti, hogy a növények nem állítanak elő megfelelő mennyiségű klorofillt, azaz a zöld színért felelős pigmentet. Mindezt a legtöbb esetben vashiány idézi elő, de okolható érte a kemény víz is. A megoldás ezek ellensúlyozása.
Átültetnéd a szobanövényeidet, de nem tudod, hogyan fogj bele? Ez a videó talán segíthet:
