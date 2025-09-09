Sárgul, barnul, kunkorodik? Ezt jelentik a különféle elváltozások a szobanövények levelein

Nem kellemes dolog észrevenni, hogy a kedvenc szobanövények levelei elszíneződtek, fizikailag megváltoztak, megsérültek. Akármennyire is érezzük tanácstalannak magunkat, efölött a jelenség fölött jobb, ha nem siklunk el, ugyanis az ilyen látható és tapintható változások a növények egészségével kapcsolatos problémákat jelezhetik.

A besárgult szobanövények levelei egy idő után maguktól lehullanak, utat engedve az új hajtásoknak.

Fotó: Nice-pics-125 / Shutterstock

Ha besárgulnak a szobanövények levelei

Talán az egyik leggyakoribb jelenség a levélsárgulás, aminek elsődleges oka a túl-, illetve az alulöntözés. Előbbi esetén a gyökerek sérülhetnek, utóbbinál a nedvesség hiánya miatt indulhat meg az elszíneződés, amit jellemzően lehullás és elszáradás követ. Hogy mindezt megelőzzük, locsoljuk a növényeinket azok szükségletei szerint, és rendszeresen ellenőrizzük a föld nedvességi állapotát. A levélsárgulás másik magyarázata a túl kevés és a túl sok fény, ezért mindig ügyeljünk arra, hogy a növényeinket a saját fényigényének megfelelően helyezzük el a lakásban.

Barna foltok megjelenése a növényeken

Szintén tanácsos változtatni a növénygondozási szokásainkon, ha azt tapasztaljuk, hogy a levél szélei, vagy csúcsa megbarnul. A külső részek esetén vízhiányra gyanakodhatunk, ez azonban nemcsak azon múlik, hogy mennyit öntözünk. A problémát az is előidézheti, hogy a gyökerek összeszűkültek, melyek így nem tudnak megfelelő mennyiségű folyadékot felvenni. A talaj is lehet hibás, amennyiben nem ideális, vagy annyira kiszáradt, hogy kiereszti a vizet. Ha csak a levél végein veszünk észre barna foltokat, az rendszertelen öntözésre, túl száraz levegőre, de magas sótartalmú öntözővízre is utalhat.

A szobanövények levelein néha egyszerre jelentkeznek a problémák.

Fotó: Spino Kim / Shutterstock

Nem kívánatos pöttyök

Kialakulhatnak barna és fekete pöttyök is szobanövényeinken, ezek általában valamilyen gombás fertőzésre utalnak, melyek sok esetben akkor jelennek meg, ha a különféle zöldeket fizikailag közel helyeztük egymáshoz, melyek így a saját locsolási idejükön kívül is kapnak vizet. A legjobb, ha tartjuk a távolságot, és azonnal leválasztjuk a fertőzött leveleket.

Hervadás és kunkorodás

Bizonyára mindenki ijedt meg már attól, hogy a szeretett szobanövényének levelei összekunkorodtak, lekonyultak, élettelennek bizonyultak, ami a helyiség összképére is rányomta a bélyegét. Nem kell azonban nagy problémára gondolnunk, mindez ugyanis „csak” a virágföld nedvességtartalmának állapotáról árulkodik. Ha túl száraz vagy túl vizes a talaj, esetleg annyira kiszáradt, hogy nem képes megtartani a folyadékot, hervadásnak indulhatnak a hajtások. Amennyiben alacsony a páratartalom, a levelek bepöndörödhetnek, ilyenkor permetezzük őket picit gyakrabban vízzel.