Magyarországon átlagosan 30 percenként tűnnek el gyerekek – megdöbbentő dolgot mondott a magánnyomozó

Ha valaki felmegy a police.hu oldalra és ott megnézi azoknak a gyerek-és fiatalkorúaknak a számát, akiknek nyoma veszett, alaposan ledöbben. Ma, az Eltűnt gyerekek világnapja van, ezért is szomorú, hogy jelenleg a rendőrségi oldalon a 18 év alatti eltűnt személyek száma 1307, míg ebből a 14 évnél fiatalabbak 250-en vannak. Döbbenetes számok!
A rendőrség Magyarországon az eltűnt kiskorúak 30%-át általában egy napon belül, további 30%-át pedig öt napon belül megtalálja. Ez jó. De hol vannak a többiek? A tartósan keresettek jelentős része gyermekvédelmi intézményből távozott engedély nélkül, és bár a tartózkodási helyük sokszor sejthető (pl. családnál vagy barátoknál vannak), hivatalosan körözés alatt állnak, amíg vissza nem térnek az intézménybe.
De sajnos olyanok is vannak, akik már soha nem térhetnek haza. Ilyen például Szathmáry Nikolett esete. 1998 januárjában tűnt el az akkor hét és fél éves kislány, akinek földi maradványait három évvel később találták meg. Gyilkosát a mai napig nem találták meg. Ez a magyar kriminalisztika egyik legrejtélyesebb bűnügye.
De említhetnénk Ackermann Dávid esetét is. A fiú 18 éves korában, 2009. szeptember 11-én tűnt el rejtélyes körülmények között Budapesten, a Margit-szigetről. A vecsési fiú egy baráti társasággal volt a szigeten, ahonnan elindultak, de Dávid lemaradt, és azóta nem ad életjelet. Pedig még 1 millió forintos nyomravezetői jutalmat is felajánlott a család.
Sajnos semmilyen valós információ nem derült ki azóta
– mondta a Borsnak a fiú édesapja, Ackermann József. A család egy honlapot is működtet azóta, ahol egy magánnyomozó száma is megtalálható. Őt is megkerestük, de csak annyit mondott: semmit nem tud mondani, ha gondoljuk, keressük a szülőket.
A 14 év alattiaknál a leggyakoribb okok a családi konfliktusok, az iskolai kudarcok elöli menekülés, vagy a gyermekvédelmi intézmény szigorú szabályai elleni lázadás. A hosszú távú, eredménytelen keresések szerencsére ebben a korosztályban a legritkábbak, de sajnos vannak ilyenek is.
A police.hu körözési listáján például már több hónapja szerepel Lakatos Renátó, aki már több mint fél éve tűnt el. A 14 éves fiúnak 2025. október 15-én veszett nyoma. De a szintén 14 éves Kanalas Kamillát ennél is régebben, 2024. május 11-e óta, vagyis már két éve nem találják. Ilyen hosszú idő után pedig már nagyon ritka, hogy valaki épségben megkerül.
A világon Maddie eltűnése foglalkoztatja a legtöbb embert
Madeleine McCann (becenevén Maddie) brit kislány háromévesen, 2007. május 3-án tűnt el a portugáliai Praia da Luz üdülőhely egyik apartmanjából, miközben a szülei a közelben vacsoráztak.
A portugál rendőrség, a brit hatóságok és a német nyomozók is foglalkoztak az üggyel. A hatóságok az elmúlt célzott kereséseket is folytattak, például portugáliai víztározók környékén, mivel a gyanúsítottról azt feltételezik, hogy megölte a kislányt. Az ügyben a nyomozás a mai napig tart, de hivatalosan nem találták meg a kislányt.
A nagyon fiatalok, zömében öt év alattiak sokszor gyermekkereskedők célpontjává válnak. A 10 év felettiek pedig – legyenek lányok, vagy fiúk – sokszor külföldre, nem egyszer az arab világba kerülnek egy prostitúciós hálózat részeként
– mondja lapunknak Baráth György, a Baráth&Partnerei Magánnyomozó Ügynökség vezetője.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.