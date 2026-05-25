Magyarországon átlagosan 30 percenként tűnnek el gyerekek – megdöbbentő dolgot mondott a magánnyomozó

Ha valaki felmegy a police.hu oldalra és ott megnézi azoknak a gyerek-és fiatalkorúaknak a számát, akiknek nyoma veszett, alaposan ledöbben. Ma, az Eltűnt gyerekek világnapja van, ezért is szomorú, hogy jelenleg a rendőrségi oldalon a 18 év alatti eltűnt személyek száma 1307, míg ebből a 14 évnél fiatalabbak 250-en vannak. Döbbenetes számok!

A rendőrség Magyarországon az eltűnt kiskorúak 30%-át általában egy napon belül, további 30%-át pedig öt napon belül megtalálja. Ez jó. De hol vannak a többiek? A tartósan keresettek jelentős része gyermekvédelmi intézményből távozott engedély nélkül, és bár a tartózkodási helyük sokszor sejthető (pl. családnál vagy barátoknál vannak), hivatalosan körözés alatt állnak, amíg vissza nem térnek az intézménybe.

Szathmáry Niki már soha nem mehet haza

De sajnos olyanok is vannak, akik már soha nem térhetnek haza. Ilyen például Szathmáry Nikolett esete. 1998 januárjában tűnt el az akkor hét és fél éves kislány, akinek földi maradványait három évvel később találták meg. Gyilkosát a mai napig nem találták meg. Ez a magyar kriminalisztika egyik legrejtélyesebb bűnügye.

De említhetnénk Ackermann Dávid esetét is. A fiú 18 éves korában, 2009. szeptember 11-én tűnt el rejtélyes körülmények között Budapesten, a Margit-szigetről. A vecsési fiú egy baráti társasággal volt a szigeten, ahonnan elindultak, de Dávid lemaradt, és azóta nem ad életjelet. Pedig még 1 millió forintos nyomravezetői jutalmat is felajánlott a család.

Sajnos semmilyen valós információ nem derült ki azóta

– mondta a Borsnak a fiú édesapja, Ackermann József. A család egy honlapot is működtet azóta, ahol egy magánnyomozó száma is megtalálható. Őt is megkerestük, de csak annyit mondott: semmit nem tud mondani, ha gondoljuk, keressük a szülőket.

A 14 év alattiaknál a leggyakoribb okok a családi konfliktusok, az iskolai kudarcok elöli menekülés, vagy a gyermekvédelmi intézmény szigorú szabályai elleni lázadás. A hosszú távú, eredménytelen keresések szerencsére ebben a korosztályban a legritkábbak, de sajnos vannak ilyenek is.