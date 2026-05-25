Magyarországon átlagosan 30 percenként tűnnek el gyerekek – megdöbbentő dolgot mondott a magánnyomozó

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 25. 15:30
Magyarországon évente átlagosan több mint száz olyan eset fordul elő, amikor az eltűnt gyermeknek hosszabb ideig nem akadnak a nyomára. Az Ezer Lámpás Éjszakája Alapítvány információi szerint hazánkban 30 percenként jelentenek be eltűnt gyerekeket. Mi lesz velük? Hová kerülnek? Ma van az Eltűnt gyerekek világnapja.
Ha valaki felmegy a police.hu oldalra és ott megnézi azoknak a gyerek-és fiatalkorúaknak a számát, akiknek nyoma veszett, alaposan ledöbben. Ma, az Eltűnt gyerekek világnapja van, ezért is szomorú, hogy jelenleg a rendőrségi oldalon a 18 év alatti eltűnt személyek száma 1307, míg ebből a 14 évnél fiatalabbak 250-en vannak. Döbbenetes számok!

Eltűnt gyerekek világnapja: nemcsak itthon, hanem külföldön is rengeteg gyereket keresnek / Fotó: AFP / AFP

A rendőrség Magyarországon az eltűnt kiskorúak 30%-át általában egy napon belül, további 30%-át pedig öt napon belül megtalálja. Ez jó. De hol vannak a többiek? A tartósan keresettek jelentős része gyermekvédelmi intézményből távozott engedély nélkül, és bár a tartózkodási helyük sokszor sejthető (pl. családnál vagy barátoknál vannak), hivatalosan körözés alatt állnak, amíg vissza nem térnek az intézménybe.

Szathmáry Niki már soha nem mehet haza

De sajnos olyanok is vannak, akik már soha nem térhetnek haza. Ilyen például Szathmáry Nikolett esete. 1998 januárjában tűnt el az akkor hét és fél éves kislány, akinek földi maradványait három évvel később találták meg. Gyilkosát a mai napig nem találták meg. Ez a magyar kriminalisztika egyik legrejtélyesebb bűnügye.

De említhetnénk Ackermann Dávid esetét is. A fiú 18 éves korában, 2009. szeptember 11-én tűnt el rejtélyes körülmények között Budapesten, a Margit-szigetről. A vecsési fiú egy baráti társasággal volt a szigeten, ahonnan elindultak, de Dávid lemaradt, és azóta nem ad életjelet. Pedig még 1 millió forintos nyomravezetői jutalmat is felajánlott a család.

Sajnos semmilyen valós információ nem derült ki azóta

 – mondta a Borsnak a fiú édesapja, Ackermann József. A család egy honlapot is működtet azóta, ahol egy magánnyomozó száma is megtalálható. Őt is megkerestük, de csak annyit mondott: semmit nem tud mondani, ha gondoljuk, keressük a szülőket.

Ackermann Dávid máig nem került elő / Fotó: Ackermann-family.hu

A 14 év alattiaknál a leggyakoribb okok a családi konfliktusok, az iskolai kudarcok elöli menekülés, vagy a gyermekvédelmi intézmény szigorú szabályai elleni lázadás. A hosszú távú, eredménytelen keresések szerencsére ebben a korosztályban a legritkábbak, de sajnos vannak ilyenek is.

Eltűnt gyerekek világnapja: van olyan gyerek, akiről két éve semmit sem tudni

A police.hu körözési listáján például már több hónapja szerepel Lakatos Renátó, aki már több mint fél éve tűnt el. A 14 éves fiúnak 2025. október 15-én veszett nyoma. De a szintén 14 éves Kanalas Kamillát ennél is régebben, 2024. május 11-e óta, vagyis már két éve nem találják. Ilyen hosszú idő után pedig már nagyon ritka, hogy valaki épségben megkerül.

A világon Maddie eltűnése foglalkoztatja a legtöbb embert

Madeleine McCann (becenevén Maddie) brit kislány háromévesen, 2007. május 3-án tűnt el a portugáliai Praia da Luz üdülőhely egyik apartmanjából, miközben a szülei a közelben vacsoráztak. 

Megölhették a brit kislányt, de hivatalosan még nem zárták le az ügyet / Fotó: AFP / AFP

A portugál rendőrség, a brit hatóságok és a német nyomozók is foglalkoztak az üggyel. A hatóságok az elmúlt célzott kereséseket is folytattak, például portugáliai víztározók környékén, mivel a gyanúsítottról azt feltételezik, hogy megölte a kislányt. Az ügyben a nyomozás a mai napig tart, de hivatalosan nem találták meg a kislányt.

Vajon mi lesz azokkal a fiatalkorúakkal, kiskorúakkal, akik több év alatt sem kerülnek elő?

A nagyon fiatalok, zömében öt év alattiak sokszor gyermekkereskedők célpontjává válnak. A 10 év felettiek pedig – legyenek lányok, vagy fiúk – sokszor külföldre, nem egyszer az arab világba kerülnek egy prostitúciós hálózat részeként

 – mondja lapunknak Baráth György, a Baráth&Partnerei Magánnyomozó Ügynökség vezetője.

 

 

