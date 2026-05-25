„Már nem érezte, hogy ő a főnök" - Robbie Keane távozását nem sajnálják

Noha csak másfél évet töltött Magyarországon, letette a névjegyét Robbie Keane. Az ír szakember bajnoki címet, Magyar Kupát nyert, és bejutott az Európa-liga nyolcaddöntőjébe a Fradival. Keane szerződést bontott a zöld-fehérekkel, és a klub közleménye szerint maga kezdeményezte a szakítást. A Bors ugyanakkor úgy tudja, az edzőt mindenképpen menesztette volna az egyesület.
A Ferencvároshoz ma is közel álló, mondhatni elválaszthatatlan idoljai közül az egyszeres bajnok Szokolai László nem sajnálja, hogy az ír vezetőedző távozott a csapat éléről.
Sietek kijelenteni, nem sajnálom, hogy felállt a Fradi kispadjáról. Úgy vélem, neki és nekünk is jobb ez így. Az idei bajnoki második hely óriási csalódás, pedig a játék alapján láthatta, hogy nem minden „kerek” a csapatában. Amit én láttam rajta, hogy végig hatalmas stressz, nyomás alatt dolgozott, és ez a mérkőzések alatt, a cseréknél is látszott. Nem igazán érezte, miként kell belenyúlni a történésekbe
- fogalmazott a 12 válogatott meccsén két gólt szerzett Szokolai.
Telek András négy bajnoki címet nyert a Ferencvárossal, sok sikert kíván Robbie Keane-nek, de egyetlen könnycseppet sem morzsolt el a távozása miatt.
"Nem tudom sajnálni azt az embert, aki önként elhagyja a csapatát, pláne, ha az a Fradi. Aki nem akarja folytatni a munkát, vegye fel a kabátját, és menjen. Ha szükséges, segíteni kell feladni rá. És, hogy ki üljön a padra? Nos, csak olyan, aki tenni akar a Ferencvárosért, és akár vállalja a bizonytalanságot is" - mondta az egykori kiváló hátvéd.
A magyar blueskirály, Deák Bill Gyula énekes a Ferencváros híve, szerinte az elveszített bajnoki cím "tette be a kaput" Keane-nél.
Nem leszek öngyilkos, de azért bánom, hogy a mester elhagy bennünket. Szép eredményeket értünk el vele, kaptunk pofont is, a legnagyobb talán az volt, hogy elvesztettük a bajnokságot a Győr ellen. Szerintem ez tette be a kaput nála
- vélekedett az énekes.
Esterházy Márton, 29-szeres válogatott csatár szerint több oka is lehet az edző távozásának.
"Vagy elvesztette az öltözőt, esetleg már nem érezte, hogy ő a Főnök. Sok sztorit hallottunk arról, hogy megkínálták több helyről, szívesen látnák őt máshol. Vagy maga is úgy gondolta, jobb, ha önként távozik..." - magyarázta a Honvéddal háromszoros bajnok támadó.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.