„Már nem érezte, hogy ő a főnök" - Robbie Keane távozását nem sajnálják

Noha csak másfél évet töltött Magyarországon, letette a névjegyét Robbie Keane. Az ír szakember bajnoki címet, Magyar Kupát nyert, és bejutott az Európa-liga nyolcaddöntőjébe a Fradival. Keane szerződést bontott a zöld-fehérekkel, és a klub közleménye szerint maga kezdeményezte a szakítást. A Bors ugyanakkor úgy tudja, az edzőt mindenképpen menesztette volna az egyesület.

Robbie Keane másfél évet dolgozott a Fradinál / Fotó: MTI

A Ferencvároshoz ma is közel álló, mondhatni elválaszthatatlan idoljai közül az egyszeres bajnok Szokolai László nem sajnálja, hogy az ír vezetőedző távozott a csapat éléről.

Sietek kijelenteni, nem sajnálom, hogy felállt a Fradi kispadjáról. Úgy vélem, neki és nekünk is jobb ez így. Az idei bajnoki második hely óriási csalódás, pedig a játék alapján láthatta, hogy nem minden „kerek” a csapatában. Amit én láttam rajta, hogy végig hatalmas stressz, nyomás alatt dolgozott, és ez a mérkőzések alatt, a cseréknél is látszott. Nem igazán érezte, miként kell belenyúlni a történésekbe

- fogalmazott a 12 válogatott meccsén két gólt szerzett Szokolai.

Robbie Keane elveszítette az öltözőt?

Telek András négy bajnoki címet nyert a Ferencvárossal, sok sikert kíván Robbie Keane-nek, de egyetlen könnycseppet sem morzsolt el a távozása miatt.

"Nem tudom sajnálni azt az embert, aki önként elhagyja a csapatát, pláne, ha az a Fradi. Aki nem akarja folytatni a munkát, vegye fel a kabátját, és menjen. Ha szükséges, segíteni kell feladni rá. És, hogy ki üljön a padra? Nos, csak olyan, aki tenni akar a Ferencvárosért, és akár vállalja a bizonytalanságot is" - mondta az egykori kiváló hátvéd.

A magyar blueskirály, Deák Bill Gyula énekes a Ferencváros híve, szerinte az elveszített bajnoki cím "tette be a kaput" Keane-nél.

Nem leszek öngyilkos, de azért bánom, hogy a mester elhagy bennünket. Szép eredményeket értünk el vele, kaptunk pofont is, a legnagyobb talán az volt, hogy elvesztettük a bajnokságot a Győr ellen. Szerintem ez tette be a kaput nála

- vélekedett az énekes.

Esterházy Márton, 29-szeres válogatott csatár szerint több oka is lehet az edző távozásának.