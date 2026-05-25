"Elvarázsol az emberfeletti" – Ez volt Scherer Péter utolsó szereplése? Mindenki zokogott Pepe miatt

Scherer Péter hatalmas mosolya és végtelenül kedves kisugárzása tette felejthetetlenné a Kincsvadászok VIP tegnap esti adását. A tragikus körülmények között elhunyt színész brillírozott a TV2 stúdiójában, ugyanis szenvedélye a művészet iránt még a kereskedők szerint is páratlan.

Scherer Péter halála előtt szerepelt a Kincsvadászok VIP műsorában (Fotó: TV2)

Scherer Péter utolsó szereplése a Kincsvadászok VIP-ban

Alig egy hete, hogy az ország feketébe burkolózott, miután Scherer Péter 64 éves korában, hosszú betegség után elhunyt. A színész halálát nem csak szerettei, hanem pályatársai is összetörve fogadták, Pepe ugyanis képes volt belopni magát bárkinek a szívébe kedvességével és elképesztő humorával.

Scherer Péter ezúttal a Kincsvadászok kereskedőit vette le a lábáról. A színművész egy Gross Arnold rézkarccal érkezett a műsorba, amelyről egy különleges történetet is elmesélt. A grafika ugyanis nem csupán egy tájképet ábárzol, a képen belül feltárul előttünk egy rejtett világ.

Van egy második világ a képen, amit csak nagyítóval és nagyon közelről nézve veszel észre. Ez csodálatos

– mesélte Till Attilának és Kelen Annának, a Kincsvadászok szakértőjének. Scherer Péter családjában több műkincs és műkincszsakértő is megfordult, az eladásra kínált rézkarcot is többek között szüleitől örökölte.

"Nekem van néhány olyan tárgyam, ami családi kötődéssel bír, például van egy faliórám, amit még az ükapám csinált 1870, aki órásmester volt. És még a mai napig működik" – mesélte a színész.

Ez egy családi örökség, az apámék rendszeresen rendeltek a Képcsarnok vállalattól, és nekünk tele volt festményekkel a veszprémi lakás is és a balatoni nyaraló is.

Scherer Péter betegsége attól sem szegte kedvét, hogy ellátogasson egyik kedvenc műsorába (Fotó: TV2)

Scherer Péter szenvedélye a művészet iránt mindenkit elvarázsolt

A színművész elárulta a Kincsvadászok licitálóinak, hogy szülei meghatározó személyek voltak abban, hogy ő ilyen szenvedéllyel és szeretettel forduljon a művészet és az alkotások felé.

Ez a fajta lelkesedés a művészet iránt és ez az olthatatlan szeretet, ez onnan jött, hogy a szüleid így neveltek, vagy az a környezet, ami körülvett, mert pont olyan hévvel és szeretettel teszed, mint ahogy a színpadon

– tette fel a kérdést Fertőszögi Péter, mire Pepe így felelt: