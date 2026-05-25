Pályára szaladva állították le a meccset, szurkoló esett össze a pápai mérkőzésen

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 25. 15:35
Több százan estek pánikba, miután a férfi rohamot kapott. A szurkolót végül kórházba szállították.
Pápán siettek a mentők egy labdarúgó-mérkőzés helyszínére, miután egy középkorú vasi szurkoló hirtelen rosszul lett vasárnap délután.

Szurkoló lett rosszul a pápai meccsen

Meccs közben esett össze a szurkoló

Éppen a Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Haladás NB III-as labdarúgó-mérkőzés második félidejében jártak, amikor a vendégszektor felső sarkában egy Haladás-szurkoló rosszul lett. A férfi oldalra dőlve kezdett rángatózni, mialatt a körülötte lévők próbáltak segíteni rajta.

Mivel az állapota nem javult, értesítették a biztonsági őröket, akik azonnal mentőt hívtak. A mintegy hatszáz szurkoló egységesen hagyta abba a drukkolást, és a beteg állapotára ügyelt, akit időközben stabil oldalfekvésbe helyeztek. A kánikula miatt vízzel locsolták a fejét, és bár a férfi párja szerint nem szed gyógyszert, valamint csak egy fél meggyes sört fogyasztott el, a jelenlévők szerint epilepsziás rohama lehetett.

A szurkolók még a játékvezetőt is értesítették, de végül a kispad vette észre a történteket, és egy pályára szaladó drukker állíttatta le a mérkőzést abban a reményben, hogy a csapatok masszőrei segítséget tudnak nyújtani.

A mentők kiérkezése és a sok segítség után a szurkoló végül lábra állt, majd a mentősökkel együtt a pápai kórházba indult további kivizsgálásra - írja a VAOL.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
