Hajhullás elleni trükköt kereső nő, aki nézi a tükörben a kihullott tincseit.

Felejtsd el a rozmaringot – Ezzel a gyógynövénnyel még az extrém hajhullás is visszafordítható

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 27. 09:15
Míg tavasszal a természet újjáéled, a hajunkról ez már kevésbé mondható el. Ezért, ha te is természetes és valóban hatékony megoldást keresel hajhullás ellen, akkor a lehető legjobb helyen jársz. Egy friss tanulmány ugyanis ígéretes eredményekről számolt be, és új reményt adhat a problémával küzdők számára. Erről a gyógynövényről valószínűleg még te sem hallottál!
Kelle Fanni
Manapság rengetegen küzdenek hajhullással, ami nemcsak a kinézetre van negatív hatással, hanem az önértékelésre is. Ezért nem véletlen, hogy sokan kutatnak olyan természetes módszerek után, amelyek nagy ígéretekkel kecsegtetnek hajhullás ellen. Most kiderül, mire jutottak a kutatók!

Hajhullás elleni módszert keres egy nő, akinek csomókban hullik a haja.
Egy új tanulmány szerint ez a gyógynövény lehet az új csodaszer hajhullás ellen! / Fotó: Shutterstock
  • Hazánkban a hajhullás a tömegeket érintő probléma.
  • Egy új kutatás rávilágított egy gyógynövény hajkoronára gyakorolt elképesztő hatására.
  • Ez a növény megállíthatja a hajhullást, és segítségével dúsabb hajkoronára tehetsz szert.

Mesésen dús hajkoronára vágysz? Ez lehet az új természetes gyógymód hajhullás ellen

Hazánkban a hajhullás tömegeket érintő probléma, amely az életkor előrehaladtával egyre gyakoribbá válik. A férfiaknál különösen jelentős, hiszen 35 éves korukra több mint 40 százalékukat érinti ez a kellemetlenség, azonban a nők körében sem alacsony ez az arány. Emellett a tavaszi időjárás sem kedvez a hajkoronának, hiszen több tényező is rátehet egy lapáttal a hajhullásra. Ugyanis a hosszabb nappalok és a fokozódó napsütés befolyásolhatják a hormonális folyamatokat, ez pedig a hajnövekedés ciklusára is hatással lehet. De vajon mit tehetsz ellene? Lássuk, mire jutott az orvostudomány!

Ez a kevésbé ismert gyógynövény bevethető hajhullás ellen

Egy új kutatási áttekintés megerősítette, hogy egy, a tradicionális kínai orvoslásban használt gyógynövény megakadályozhatja a hajhullást, és hozzájárulhat a hajszálak újranövekedéséhez. A Journal of Holistic Integrative Pharmacy című folyóiratban megjelent cikk szerint a Polygonum multiflorumról, azaz a keserűfű gyökérről van szó, amelyről a szakértők úgy vélik, hogy több úton fejti ki hatását, hiszen hozzájárulhat a hajhagymákat zsugorító hormon blokkolásához, segíthet megóvni a hajtüszőket az elhalástól, illetve serkentheti a fejbőr véráramlását.

A gyógynövény hajhagymákra gyakorolt lehetséges hatásmechanizmusát vizsgáló legújabb laboratóriumi vizsgálatok felfedték, hogy a növekedési ciklus megnyúlik

– magyarázta Dr. Cynthia Bailey bőrgyógyász a Women’s Health magazinnak, arra utalva, hogy a növény még a hajnövekedést is elősegítheti.

A fejbőrét vizsgáló nő, aki hajhullás elleni trükköt keres.
Ez a növény megállíthatja a hajhullást, és segítségével dúsabb hajkoronára tehetsz szert / Fotó: Shutterstock

Hogyan vethető be hajhullás ellen a keserűfű gyökér?

A keserűfű gyökér több változatban is kapható, amelyet többségében összetörnek és közvetlenül a bőrre tesznek. Emellett elérhető tonik és tea formájában is, sőt egyes arckrémek és szépségápolási termékek is tartalmazzák, azonban a szakértők szerint a szájon át történő bevitele komoly kockázatokat vet fel.

Ezt tedd, ha hajhullással küzdesz

Amennyiben te is hajhullással küzdesz, valószínűleg elgondolkoztál azon, hogy gyógyszerek és méregdrága kezelések helyett inkább ezt a gyógynövényt alkalmazd. Azonban a bőrgyógyászok szerint még több dolog is homályos a keserűfűvel kapcsolatban, többek között a biztonságos adagolása. Mindenesetre érdekes eredmények születtek a keserűfűvel kapcsolatban, amelyet a közeljövőben akár még a hajhullás csodaszereként is emlegethetnek.

A szakértők azt hangsúlyozzák, hogy egyelőre támaszkodj azokra a módszerekre, amelyeket már mélyebben tanulmányoztak a hajhullás leküzdésével kapcsolatban.

Ebben a videóban megismerheted a hajhullás okait nők esetében:

Ezek a hajhullás elleni cikkek is érdekelhetnek:

 

