Felejtsd el a rozmaringot – Ezzel a gyógynövénnyel még az extrém hajhullás is visszafordítható

Manapság rengetegen küzdenek hajhullással, ami nemcsak a kinézetre van negatív hatással, hanem az önértékelésre is. Ezért nem véletlen, hogy sokan kutatnak olyan természetes módszerek után, amelyek nagy ígéretekkel kecsegtetnek hajhullás ellen. Most kiderül, mire jutottak a kutatók!

Mesésen dús hajkoronára vágysz? Ez lehet az új természetes gyógymód hajhullás ellen

Hazánkban a hajhullás tömegeket érintő probléma, amely az életkor előrehaladtával egyre gyakoribbá válik. A férfiaknál különösen jelentős, hiszen 35 éves korukra több mint 40 százalékukat érinti ez a kellemetlenség, azonban a nők körében sem alacsony ez az arány. Emellett a tavaszi időjárás sem kedvez a hajkoronának, hiszen több tényező is rátehet egy lapáttal a hajhullásra. Ugyanis a hosszabb nappalok és a fokozódó napsütés befolyásolhatják a hormonális folyamatokat, ez pedig a hajnövekedés ciklusára is hatással lehet. De vajon mit tehetsz ellene? Lássuk, mire jutott az orvostudomány!

Ez a kevésbé ismert gyógynövény bevethető hajhullás ellen

Egy új kutatási áttekintés megerősítette, hogy egy, a tradicionális kínai orvoslásban használt gyógynövény megakadályozhatja a hajhullást, és hozzájárulhat a hajszálak újranövekedéséhez. A Journal of Holistic Integrative Pharmacy című folyóiratban megjelent cikk szerint a Polygonum multiflorumról, azaz a keserűfű gyökérről van szó, amelyről a szakértők úgy vélik, hogy több úton fejti ki hatását, hiszen hozzájárulhat a hajhagymákat zsugorító hormon blokkolásához, segíthet megóvni a hajtüszőket az elhalástól, illetve serkentheti a fejbőr véráramlását.

A gyógynövény hajhagymákra gyakorolt lehetséges hatásmechanizmusát vizsgáló legújabb laboratóriumi vizsgálatok felfedték, hogy a növekedési ciklus megnyúlik

– magyarázta Dr. Cynthia Bailey bőrgyógyász a Women’s Health magazinnak, arra utalva, hogy a növény még a hajnövekedést is elősegítheti.