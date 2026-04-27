Felejtsd el a rozmaringot – Ezzel a gyógynövénnyel még az extrém hajhullás is visszafordítható

Manapság rengetegen küzdenek hajhullással, ami nemcsak a kinézetre van negatív hatással, hanem az önértékelésre is. Ezért nem véletlen, hogy sokan kutatnak olyan természetes módszerek után, amelyek nagy ígéretekkel kecsegtetnek hajhullás ellen. Most kiderül, mire jutottak a kutatók!
Hazánkban a hajhullás tömegeket érintő probléma, amely az életkor előrehaladtával egyre gyakoribbá válik. A férfiaknál különösen jelentős, hiszen 35 éves korukra több mint 40 százalékukat érinti ez a kellemetlenség, azonban a nők körében sem alacsony ez az arány. Emellett a tavaszi időjárás sem kedvez a hajkoronának, hiszen több tényező is rátehet egy lapáttal a hajhullásra. Ugyanis a hosszabb nappalok és a fokozódó napsütés befolyásolhatják a hormonális folyamatokat, ez pedig a hajnövekedés ciklusára is hatással lehet. De vajon mit tehetsz ellene? Lássuk, mire jutott az orvostudomány!
Egy új kutatási áttekintés megerősítette, hogy egy, a tradicionális kínai orvoslásban használt gyógynövény megakadályozhatja a hajhullást, és hozzájárulhat a hajszálak újranövekedéséhez. A Journal of Holistic Integrative Pharmacy című folyóiratban megjelent cikk szerint a Polygonum multiflorumról, azaz a keserűfű gyökérről van szó, amelyről a szakértők úgy vélik, hogy több úton fejti ki hatását, hiszen hozzájárulhat a hajhagymákat zsugorító hormon blokkolásához, segíthet megóvni a hajtüszőket az elhalástól, illetve serkentheti a fejbőr véráramlását.
A gyógynövény hajhagymákra gyakorolt lehetséges hatásmechanizmusát vizsgáló legújabb laboratóriumi vizsgálatok felfedték, hogy a növekedési ciklus megnyúlik
– magyarázta Dr. Cynthia Bailey bőrgyógyász a Women’s Health magazinnak, arra utalva, hogy a növény még a hajnövekedést is elősegítheti.
A keserűfű gyökér több változatban is kapható, amelyet többségében összetörnek és közvetlenül a bőrre tesznek. Emellett elérhető tonik és tea formájában is, sőt egyes arckrémek és szépségápolási termékek is tartalmazzák, azonban a szakértők szerint a szájon át történő bevitele komoly kockázatokat vet fel.
Amennyiben te is hajhullással küzdesz, valószínűleg elgondolkoztál azon, hogy gyógyszerek és méregdrága kezelések helyett inkább ezt a gyógynövényt alkalmazd. Azonban a bőrgyógyászok szerint még több dolog is homályos a keserűfűvel kapcsolatban, többek között a biztonságos adagolása. Mindenesetre érdekes eredmények születtek a keserűfűvel kapcsolatban, amelyet a közeljövőben akár még a hajhullás csodaszereként is emlegethetnek.
A szakértők azt hangsúlyozzák, hogy egyelőre támaszkodj azokra a módszerekre, amelyeket már mélyebben tanulmányoztak a hajhullás leküzdésével kapcsolatban.
