Nem kérdés, hogy ezzel a pofonegyszerű air fryeres muffin recepttel te leszel a gyereknap sztárja

Segítünk, hogy mostantól ne okozzon fejtörést, mivel lepd meg a kicsiket gyereknapon! Ha egyszer kipróbálod ezt az air fryeres csokis muffin receptet, biztosak vagyunk benne, hogy hagyománnyá válik majd, mert a gyerekek könyörögni fognak, hogy újra elkészítsd. Még szerencse, hogy könnyen összedobhatod egy rohanós hétvégén is, mert villámgyorsan elkészül. Mutatjuk, hogyan!

A tökéletes gyereknapi sütemény: mennyei air fryer muffin recept

A gyereknap tökéletes alkalom arra, hogy egy kicsit lazábban, kreatívabban süssünk-főzzünk, valami olyat, amit mindenki szeret. Ezzel az egyszerű muffin recepttel pedig, bőven marad időd a játékra is, hiszen gyorsabb és egyszerűbb is, mint a klasszikus sütőben készülő változat. Sőt, akár közösen is elkészíthetitek!

Hozzávalók (12 csokis muffinhoz):

Száraz hozzávalók:

14 dkg liszt

3 dkg cukrozatlan kakaópor

1,5 tk. sütőpor

1 tk. szódabikarbóna

1 csipet só

11 dkg cukor

+ apróra vágott étcsokoládé

Nedves hozzávalók:

1,6 dl tej

1 db tojás

7,5 dkg olvasztott vaj

Ne hagyd ki: egy pici tengeri só nagyon jól kihangsúlyozza a csoki ízét!

A csokis muffin elkészítése:

Állítsd az air fryert 160 fokra, és hagyd előmelegedni 3-5 percig. Egy nagy tálban keverd össze a lisztet, a kakaóport, a sütőport, a szódabikarbónát, a sót és a cukrot. Egy másik tálban keverd simára a tejet, a tojást és az olvasztott vajat. Öntsd a nedves keveréket a száraz hozzávalókhoz, majd óvatosan forgasd össze az egészet. Forgasd bele az apróra vágott étcsokoládét, egy keveset pedig tegyél félre a tetejére. A muffinpapírokat vagy szilikonformákat töltsd meg kb. a háromnegyedéig, majd helyezd őket az air fryer kosarába úgy, hogy maradjon köztük egy kis hely, ne nyomják össze egymást. 160 fokon süsd 10-13 percig. Az első 10 percben ne nyisd ki az air fryert! Tűpróbával ellenőrizd. Ha elkészültek, még melegükben szórj egy kis csokit a tetejükre. Hagyd a csokis muffinokat 5 percig hűlni, csak utána vedd ki őket a formából.

Bors-tipp: Ha esetleg maradna a muffinokból – bár erre csekély esélyt látunk –, légmentesen záródó dobozban 2-3 napig puha marad, de pár percre akár vissza is dobhatod őket az air fryerbe, így olyan lesz, mintha frissen sültek volna.

Az alábbi videóban láthatod, hogyan készítheted el a gyereknapi muffinokat air fryerben:

