Nem kérdés, hogy ezzel a pofonegyszerű air fryeres muffin recepttel te leszel a gyereknap sztárja

Mindössze 20 perc alatt elkészítheted, de érdemes egyből több adaggal sütni, mert a gyerekek nem tudnak majd leállni vele! Ez az egyik legfinomabb muffin recept, amit air fryerben is könnyen elkészíthetsz. Egyszerű, elronthatatlan, és tökéletes választás, ha a család valami édes finomságra vágyik.
Segítünk, hogy mostantól ne okozzon fejtörést, mivel lepd meg a kicsiket gyereknapon! Ha egyszer kipróbálod ezt az air fryeres csokis muffin receptet, biztosak vagyunk benne, hogy hagyománnyá válik majd, mert a gyerekek könyörögni fognak, hogy újra elkészítsd. Még szerencse, hogy könnyen összedobhatod egy rohanós hétvégén is, mert villámgyorsan elkészül. Mutatjuk, hogyan!
Ezt a mennyei muffin receptet air fryerben, percek alatt elkészítheted.
Egyszerű alapanyagokból.
Puha, csokis és mennyei az íze.
Gyereknapra vagy egyszerű hétvégi nasinak is tökéletes.
A tökéletes gyereknapi sütemény: mennyei air fryer muffin recept
A gyereknap tökéletes alkalom arra, hogy egy kicsit lazábban, kreatívabban süssünk-főzzünk, valami olyat, amit mindenki szeret. Ezzel az egyszerű muffin recepttel pedig, bőven marad időd a játékra is, hiszen gyorsabb és egyszerűbb is, mint a klasszikus sütőben készülő változat. Sőt, akár közösen is elkészíthetitek!
Hozzávalók (12 csokis muffinhoz):
Száraz hozzávalók:
14 dkg liszt
3 dkg cukrozatlan kakaópor
1,5 tk. sütőpor
1 tk. szódabikarbóna
1 csipet só
11 dkg cukor
+ apróra vágott étcsokoládé
Nedves hozzávalók:
1,6 dl tej
1 db tojás
7,5 dkg olvasztott vaj
A csokis muffin elkészítése:
Állítsd az air fryert 160 fokra, és hagyd előmelegedni 3-5 percig.
Egy nagy tálban keverd össze a lisztet, a kakaóport, a sütőport, a szódabikarbónát, a sót és a cukrot.
Egy másik tálban keverd simára a tejet, a tojást és az olvasztott vajat.
Öntsd a nedves keveréket a száraz hozzávalókhoz, majd óvatosan forgasd össze az egészet.
Forgasd bele az apróra vágott étcsokoládét, egy keveset pedig tegyél félre a tetejére.
A muffinpapírokat vagy szilikonformákat töltsd meg kb. a háromnegyedéig, majd helyezd őket az air fryer kosarába úgy, hogy maradjon köztük egy kis hely, ne nyomják össze egymást.
160 fokon süsd 10-13 percig. Az első 10 percben ne nyisd ki az air fryert!
Tűpróbával ellenőrizd.
Ha elkészültek, még melegükben szórj egy kis csokit a tetejükre.
Ha esetleg maradna a muffinokból – bár erre csekély esélyt látunk –, légmentesen záródó dobozban 2-3 napig puha marad, de pár percre akár vissza is dobhatod őket az air fryerbe, így olyan lesz, mintha frissen sültek volna.
Az alábbi videóban láthatod, hogyan készítheted el a gyereknapi muffinokat air fryerben:
