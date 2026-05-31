Gáspár Zsolti tizedik alkalommal veszi nyakába az országot: meglepi a gyerekeket!

Idén jubileumi, tizedik alkalommal rendezi meg Gáspár Zsolti a hagyományos gyereknapi akcióját, amikor nyakába veszi az országot és rengeteg településre, kórházakba látogat el, hogy meglepje az apróságokat. A Farm VIP Zsolti Gazdája igyekszik mindenkinek mosolyt csalni az arcára, az akcióról pedig a Borsnak adott interjújában mesélt.

Gáspár Zsolti foglalkozása részének tekinti, hogy rendszeresen meglepje a gyerekeket, nekik mindig kiemelt figyelmet szentel (Fotó: Máté Krisztián)

Gáspár Zsolti még ennél is többször adományozna

Gáspár Zsolti gyerekei már kinőttek a gyereknapi ajándékokból, a Tv2 sztárja azonban így is minden évben várja azokat az alkalmakat, amikor meglepheti a kicsiket.

Baricz Dezsővel szoktuk megrendezni, itt a Fővárosi Nagycirkuszban, ahol 1300 gyerek jön fel nagyobb megyei városokból, kisebb falvakból. Ilyenkor egy nagyon színvonalas műsort kapnak. A cirkuszban idén a hangszereké a főszerep, a Baptista Szeretetszolgálat meghívására a Sükösdi Tamburazenekar gyerekei érkeztek hangszerekkel és mutatták be zenei tudásukat. Mi pedig finomságokat hozunk nekik ajándékba, nyalókákat, csokikat, chipset és szívószálas üdítőket. Gyerek nap lévén nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekek érezzék, hogy ez a nap különleges és tényleg róluk szól.

Gyereknapi adományozását idén tizedik alkalommal tartja meg, a Fővárosi Nagycirkuszba 1300 gyerkőc látogatott el (Fotó: Nagy László)

A műsorvezető a jövő hét folyamán ellátogat majd országszerte rengeteg kórházba is, az eseményeken pedig lehetőség nyílik egy kis közös időtöltésre is.

Ilyenkor tudnak a gyerekek egymással is kapcsolódni az ország különböző pontjairól, meg tudják beszélni, hogy kivel, mik történtek, hogyan élnek. Nagyon szívesen szerveznék több ilyen alkalmat is, mert nagyon jó lehetőség nekik, öröm látni a mosolyt az arcukon.

Gáspár Zsolt kiemelt figyelmet szentel a kórházakban lévő gyerekeknek (Fotó: Nagy László)

Gáspár Zsolti nem csak gyereknapon jótékonykodik

Mint ismeretes, a Tv2 ismert sztárja év elején is meglepi az iskolás gyerekeket, táskákkal, ceruzákkal, tanszerekkel. Ugyanakkor ismert eseménysorozat a Mikulás-napi szervezése is, amelynek már huszonnégy éves hagyománya van. De legyen szó gyerek napról, év elejéről vagy Mikulás-napról, Zsolti kiemelten fontosnak tartja a kórházakat.

Nagyon szeretek ide visszajönni, mert mindig előjönnek bennem az emlékek, amikor őket is meggyógyították itt. Félve jöttünk ide, de boldogsággal mentünk el. Azóta minden rendben van velük, már leállamvizsgáztak, elrepült az idő.

– mesélte Zsolti korábban. A műsorvezető, ha tehetné, szíve szerint minden nap gyereknapot tartana.