Nyolc életet követelt a buszbaleset: egy csecsemő is az áldozatok közt van

Nyolc ember, köztük egy csecsemő is életét vesztette, amikor egy buszbaleset során kigyulladt egy jármű Törökországban.

Nyolc életet követelt a törökországi buszbaleset

Fotó: YouTube

A Pamukkale Tourism által működtetett busz hajnal 1:40-kor csapódott egy autópálya korlátjának Denizli közelében. Ekkor 38 utas és három alkalmazott utazott Izmirből Antalyába.

A balesetben 33 ember sérült meg, nyolcan vesztették életüket - ezek között van egy kilenc hónapos baba és a busz 50 éves sofőrje is. A helyi hírportálok szerint a halálos áldozatok a kigyulladt járműben rekedtek. A buszból a tűz után csak a váza maradt meg.

A nyolc halottat mentőegységek szállították el egy helyi hullaházba, míg a 33 sérültet a Denizli és Sarayköy környéki kórházakba vitték tovább. Ők jelenleg is orvosi ellátásban részesülnek, de az állapotukról nincs friss információ.

A baleset okát még vizsgálják, de feltételezések szerint a buszsofőr elvesztette uralmát a jármű felett - írja a Daily Star.

Videón a buszbaleset helyszíne