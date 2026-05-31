A semmiből csapott le: Kötögetés közben bénult meg egy 22 éves lány

A kaliforniai Santa Rosában élő Jasmine Mayer épp a legjobb barátnőjével ült egy iskola közelében, és békésen kötögetett, amikor a szélviharban egy hatalmas faág letört, és hatalmas erővel pont rá zuhant. A helyszínre érkező mentők életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba a lányt, akinek az élete egyetlen másodperc alatt teljesen kettétört. Súlyos gerincvelő-sérülést szenvedett, eltörtek a csigolyái, a bordái pedig összezúzódtak.

A mindent elsöprő szélvihar pillanatok alatt változtatta horrorrá a békés délutánt: a leszakadó, mázsás faág egy életre nyomorba döntötte a fiatal lányt / Illusztráció: Unsplash

Deréktól lefelé lebénult. Idővel minden kiderül

– nyilatkozta megtörten, de mégis reménykedve a lány édesapja, Andy Mayer a San Francisco Chronicle-nek.

Megmozdult a lába: csoda történt a kórházban?

A család és az orvosok most egy emberként küzdenek a lány felépüléséért, és bár a diagnózis katasztrofális, egy apró csoda már történt: Jasmine lábaiban hangyamászkálásszerű érzés jelent meg, ami arra utal, hogy a gerincvelő nem szakadt el teljesen.

Ő egy nagyon erős, pozitív kölyök

– tette hozzá az apa, kiemelve, hogy lánya a hatalmas fájdalmak ellenére is mindenkivel kedves maradt, és nem hajlandó feladni a harcot.

Másnak nem volt ilyen szerencséje a gyilkos szélviharban

A tragédia napján a tomboló szélvihar nem kímélte a várost: egy 61 éves férfi meghalt, amikor szintén rázuhant egy faág, a tűzoltókat pedig tucatnyi kidőlt fához és leszakadt vezetékhez riasztották. Jasmine barátai most gyűjtést indítottak, hogy fedezni tudják a méregdrága rehabilitációt és a vastag kórházi számlákat, a közösség pedig példátlan módon már több mint 35 ezer dollárt (közel 13 millió forintot) kalapozott össze a szerencsétlenül járt lány felsegítésére – írja a People magazin.