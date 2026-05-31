Elképesztő: már a legintimebb titkainkat is chatbotoknak írjuk meg!

Egyre többen fordulnak a mesterséges intelligenciához akkor is, amikor olyan kérdésekre keresik választ, amelyeket korábban legfeljebb csak közeli barátokkal, családtagjaikkal vagy pszichológusukkal osztottak volna meg. Legyenek ezek párkapcsolati, egészségügyi problémák, vagy pénzügyi gondok, esetleg mentális nehézségek... – írta meg a BBC. Ma már sokan a chatbotoktól várják a tanácsot. S valószínűleg erre a trendre reagálhatott a WhatsApp is, amely egy új, mesterséges intelligenciával működő inkognitó módot vezet be.

A WhatsApp új funkciója bár elsőre megnyugtatónak tűnhet, de a szakértők szerint komoly veszélyeket is rejthet magában Fotó: Pexels

Milyen lesz a WhatsApp inkognitó módja?

Az új csetmód lényege, hogy a felhasználók úgy cseveghetnek majd a Meta AI chatbotjával, hogy a beszélgetéseik nem kerülnek eltárolásra.

A rendszer állítólag sem a felhasználói kérdéseket, sem az MI válaszait nem rögzíti. A korábbi üzeneteik pedig idővel, de nyom nélkül eltűnnek. A Meta ígérete szerint még a szervereken sem maradnak adatok. Will Cathcart, a WhatsApp vezetője szerint

sok felhasználó szeretne érzékeny témákról beszélni a mesterséges intelligenciával, de anélkül, hogy attól kellene tartania, hogy valaki más is hozzáférhet a beszélgetésekhez. Az inkognitó mód ezért kifejezetten a bizalmas kommunikációt célozza meg.

A fejlesztés azonban rögtön vitákat indított el. Alan Woodward, a Surrey-i Egyetem szakértője szerint az eltűnő üzenetek komoly problémát okozhatnak, főleg ha később bizonyítani kellene, hogy egy MI által írt válasz félrevezető vagy káros volt a felhasználó számára. Hiszen, ha

nem marad nyoma a kommunikációnak, az gyakorlatilag lehetetlenné tenné bárki felelősségének a megállapítását.

– véli a szakértő.

Ez különösen azért érzékeny kérdés, mert az elmúlt években több mesterséges intelligenciával foglalkozó céget is pereltek már. Az OpenAI és a Google ellen például olyan eljárások is indultak, amelyekben a chatbotokat összefüggésbe hozták tragikus esetekkel és halálesetekkel.

Közben az is egyre nagyobb aggodalomra ad okot, hogy a felhasználók sokszor azzal sincsenek tisztában, milyen adatokat osztanak meg a chatbotokkal. A szakértők szerint azért, mert az emberek hajlamosak emberként kezelni az MI-t, és emiatt pedig könnyebben megnyílnak neki. Pedig nem feltétlenül kellene neki mindent elárulni.