BL-döntő: Elözönlötték a szurkolók Budapestet, több helyen is balhéztak - percről percre

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 30. 12:19 / FRISSÍTÉS: 2026. május 30. 12:23
2 perce
A Bazilikánál várják a meccset
2 perce
A Keletihez érkeznek
3 perce
Egyre többen jönnek
4 perce
Több helyen is balhéztak
Több ezer angol és francia szurkoló lepte el Budapestet. Többen már vendéglátóhelyeken melegítenek a BL-döntőre.
12:22
2026. május 30.
A Bazilikánál várják a meccset

A szurkolók egy csoportja megérkezett a Bazilikához, ahol a környező vendéglátóhelyekre mentek be.

12:22
2026. május 30.
A Keletihez érkeznek

A Keleti pályaudvarhoz továbbra is folyamatosan érkeznek a PSG szurkolói. Innen a belváros irányába mennek tovább.

12:21
2026. május 30.
Egyre többen jönnek

Újabb ezer Arsenal és PSG szurkoló érkezett Ferihegyre.

12:21
2026. május 30.
Több helyen is balhéztak

Több helyen is balhéztak a budapesti BL-döntőre érkező PSG- és Arsenal-szurkolók.

Igazán komoly összetűzésre eddig szerencsére csak a Király utcában került sor a mérkőzésre érkező PSG- és Arsenal-drukkerek között. A rendőrség közzétette, hogy milyen intézkedéseket hajtottak végre pénteken a Bajnokok Ligája-döntővel összefüggésben:

  • 16 óra körül a Champions Festival egyik kapujánál két portugál és egy brit férfi verekedett össze. A rendőrök szétválasztották, majd előállították őket, velük szemben garázdaság miatt indult eljárás.
  • 22 óra körül a Városligetben a rendőrök a helyszínen lévő mentőhöz kísértek egy magyar állampolgárságú, ittas nőt, akiről adatai felvétele során kiderült, hogy szabálysértési körözését rendelték el. A nőt kórházba vitték.
  • 22 óra 30 körül a VI. kerület, Liszt Ferenc térről állítottak elő egy szabálysértés miatt körözött magyar állampolgárságú nőt.
  • 23 óra körül a VII. kerület, Wesselényi utcában fogtak el egy brit állampolgárságú férfit, aki egy parkoló autó tetejére mászott fel, és ezzel megrongálta a járművet.
  • Éjfél után a VII. kerület, Király utcában egy szurkolói csoportból füstgyertyákat gyújtottak meg és dobáltak, többen összeverekedtek. Csoportos garázdaság miatt ismeretlen tettesek ellen indult eljárás, melynek keretében a rendőrök elemzik a kamerafelvételeket is. Az elkövetők azonosítása folyamatban van.
  • Éjszaka fél egy körül a Rumbach Sebestyén utcában üveggel dobták meg egy taxi szélvédőjét, ami megrepedt. Ismeretlen tettes ellen indult eljárás.

Több ezer szurkoló érkezett Budapestre, hogy részt vegyenek a Bajnokok Ligája döntőn szombaton 18 órától. Péntek éjjel már törtek-zúztak, egymásnak esett az Arsenal és a PSG szurkolói bázisa. Többen rettegnek tőle, hogy leamortizálják a magyar fővárost.

Previews - UEFA Champions League Final 2026
Fotó: David Balogh - UEFA

Még szombaton is több gép landolt Ferihegyen, a fedélzeten Arsenal és PSG szurkolókkal. Már a belváros felé vették az útjukat, hogy a vendéglátóhelyeken melegítsenek az esti meccsre.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
