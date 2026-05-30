BL-döntő: Elözönlötték a szurkolók Budapestet, több helyen is balhéztak - percről percre

A szurkolók egy csoportja megérkezett a Bazilikához, ahol a környező vendéglátóhelyekre mentek be.
A Keleti pályaudvarhoz továbbra is folyamatosan érkeznek a PSG szurkolói. Innen a belváros irányába mennek tovább.
Újabb ezer Arsenal és PSG szurkoló érkezett Ferihegyre.
Több helyen is balhéztak a budapesti BL-döntőre érkező PSG- és Arsenal-szurkolók.
Igazán komoly összetűzésre eddig szerencsére csak a Király utcában került sor a mérkőzésre érkező PSG- és Arsenal-drukkerek között. A rendőrség közzétette, hogy milyen intézkedéseket hajtottak végre pénteken a Bajnokok Ligája-döntővel összefüggésben:
Több ezer szurkoló érkezett Budapestre, hogy részt vegyenek a Bajnokok Ligája döntőn szombaton 18 órától. Péntek éjjel már törtek-zúztak, egymásnak esett az Arsenal és a PSG szurkolói bázisa. Többen rettegnek tőle, hogy leamortizálják a magyar fővárost.
Még szombaton is több gép landolt Ferihegyen, a fedélzeten Arsenal és PSG szurkolókkal. Már a belváros felé vették az útjukat, hogy a vendéglátóhelyeken melegítsenek az esti meccsre.
