Tisztítsuk meg a portól a ventilátort 10 lépésben

8. A szórás nagy erejével

A tisztítószereket akár szórófejes flakonba is tölthetjük, ezzel még könnyebb felvinni őket a takarítandó felületre. A spray-s palackokat vízzel is megtölthetjük, így a mindennapos takarítás is könnyebbé és gördülékenyebbé válhat.

9. Előzzük meg a ventilátor túlmelegedését

Lényeges a készülék hátulján található szellőzőnyílások portalanítása is. Ezt a legkönnyebben kefe fejes porszívóval tehetjük meg, méghozzá alacsony fordulatszámon, de bevethetünk sűrített levegős spray-t is. A módszerrel megakadályozhatjuk a ventilátor por miatti túlmelegedését.

10. Növeljük az élettartamot

Takarítsuk rendszeresen a ventilátort, ezzel egyrészt csökkenthetjük a lakásban a porosodást, másrészt, ha körülbelül hetente áttöröljük a készüléket, nem kell komolyabb szennyeződések felhalmozódásától tartanunk. Ezzel az eszköz élettartamát is növelhetjük, vagyis még tovább élvezhetjük a hűtési képességét az otthonainkban.

További trükköket találhatsz ebben a videóban:

